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Все про:Ахметов (577) Зеленський (4797) Коломойський (799) олігарх (141) ЗМІ (763) Ярославський (45) Веревський (2)

 Зеленський 16 березня збирав олігархів на Банковій, - "Схеми". ФОТОрепортаж

Володимир Зеленський 16 березня зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента. Анонсів цього заходу не було.

Знімальна група програми "Схеми" стала свідками візиту олігархів на Банкову, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Близько 17-ї години на територію Офісу президента заїхала машина олігарха Ріната Ахметова, повідомив журналіст Михайло Ткач.

Зеленський 16 березня збирав олігархів на Банковій, - Схеми 01
Автомобіль Ріната Ахметова заїхав на територію ОП

Згодом знімальна група "Схем" зафіксувала тут кортеж власника холдингу DCH Олександра Ярославського і засновника холдингу "Кернел Груп" Андрія Веревського.

Зеленський 16 березня збирав олігархів на Банковій, - Схеми 02

Кортеж Олександра Ярославського

Зеленський 16 березня збирав олігархів на Банковій, - Схеми 03

Автомобіль Андрія Веревського

Зазначається, що за годину до зустрічі з Дніпра до Києва також прилетів приватний борт, яким користується олігарх Ігор Коломойський.

"Схеми" попросили Офіс президента надати повний список учасників зустрічі і перелік питань, які на ній обговорювалися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181868
 
   
 Топ коментарі
 
Не Зеленский собирал, а акционеры АО "Украина" съехались поставить задачи своему исполнительному директору в связи с надвигающимися глобальным кризисом
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Переживають як там народ живе? Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1429
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ніхто ж не хоче в карантинних бункерах 2 роки мінімум сидіти
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Не Зеленский собирал, а акционеры АО "Украина" съехались поставить задачи своему исполнительному директору в связи с надвигающимися глобальным кризисом
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исполнительный директор исполняет так, что просто кошмар
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Так можна було всіх арештувати.Він ж обіцяв.Бобіки,хіба ні?
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так для этого и собирал.но проклятый короновирус...нельзя всех вместе арестовывать.эпидемиоопасно. Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5138
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договаривались про гарантии от путина наверное перед сдачей Украины....


Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9822
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Ну он же обещал, что больше никаких ночных встреч на Банковой.
Теперь все сходняки днём
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вы его неправильно поняли.

он пошутил.

это просто вырвано из контекста
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Ділили українські землі.
Гадаю, найбільше дістанеться Коломойському.
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Поделят паны Украину Ну та ладно нам не привыкать - ярмо своими руками надевать
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Всё зелебобики,теперь вы зелёные свинарчуки и барЫги.
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Сейчас обидно всем петярастам.
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Зато как за зелебобиков можно порадоваться! Зеленський 16 березня збирав олігархів на Банковій, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2665
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Когд вас Беня реально раком поставит вы тоже скажете - Олигарху Порошенко щас обидно стало.)) ???
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Ну вам в БелорусскойССР раком не привыкать стоять. Батька третий десяток лет перэтрахивает.))
Что касаемо наших олигархов, то Коломойский даже почистоплотней будет. Говорит, что думает. А Петя гоаорит, что хотят слышать. Стань Коломойский президентом, за пять лет точно так же надул бы в уши инфантильным 15%. Назывались бы нынешние порохоботы бенеботами.))
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Ото навибирали... От вам і Голобородько на вєліку... Їжте зебобіки, не обляпайтесь
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опять икру втихаря жрали? а зельц уже и не скрывает своих связей с олигархами..... договаривались как лучше лечь под куйла на спине или животе или раком?
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У нас немає олігархів! У нас є тільки бізнесмени! Як казав Янелох: Пінчук - не олігарх, він - бізнесмен.
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irenka ko Раніше також це казали.В нас кажуть олігархи.тільки толів.коли мають бути вибори.А так всі чесні бізнесмени.
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Хто казав та коли? Зеленський, борцун з олігархами, одразу після перемоги на виборах зустрічався з Пінчуком. Коли його запитали, чому він тусується з олігархами, яких він обіцяв саджати, Зе відповів: Пінчук не олігарх, він - бізнесмен.
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До чого тут форумчани? Ви шо знаєте хто з них кремлебот, кацап звичайний, зелебот чи порохобот? Я привела дослівну цитату преЗЕдента України, яку він сказав одразу після вступу на посаду.
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Далбо..б цирковий, наобіцяв 26 пунктів на лоха і ні на один з них досконально не розклав по поличкам Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2316
Чому більщість українців і до сьогодні не бачать яка ГНИДА цей клоун зеленський, загадка.
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Не знал что там новую элит сауну построили.
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раз ты собираешь олигархов и о чем то просишь, значит они вне Закона, значит ты от них зависишь по полной!
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олигархи приехали договариваться о своей ликвидации
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сиди молча и перди в диван.

ты свою дулю в кармане год назад уже показал,

теперь жри и не обляпайся
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Схоже на те як до Порошенка, вночі, Бродський "прихадил пагаварить пра баскетбол"
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До Пепы прямо на квартиру по ночам ходили , а этот в резиденции собирает . Цель одна и та-же ! Пенсов должно быть меньше , с баранов за воздух налог , налог 1.5% на короновирус .
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та ваще один в один.

а кто такой Бродский ?

писатель ?

так он умер,

а олигарха такого не наблюдается.

Если ты про того лысого чёрта, то из него олигарх такой же, как из владельца киоска шаурмы
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це зїхались слуги наріду..дадуть гроші на ремонт двох будок
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Ніяких таємних переговорів з олігархами, говорило воно, все буде прозоро, верещало воно, ніяких догорняків, аж зі штанів виплигувало воно, народовладдя, стискаючи кулачки хрипіло воно...
А прокинулось і... Виявилось, що знов обісралось...
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бубочка отчитывался перед акционерами о проделаной работе по разводу лохтората))))
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Ахметов, Ярославский, Веревский, Коломойский, Зеленский, Бродский...- Это самые щырые украинцы. Выбираем дальше.
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Та що ж ви так сором'язливо... Ну хоч би слово "семiти" згадали...
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Решали , как стричь народ . обычная забава всех наших властей .
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Не всех собрали, парашенку забыли.
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Вы бы самоизолировались, что ли.... А то в следующем комментарии ещё какую- нибудь бредятину напишете...
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Дубовые фсбешные троли продолжают фамилию Пороха тулить куда ни попадя, знатно Петя насыпал соли на лысину кремлевскому карлику.
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дубовые соевые боты все пытаются реанимировать завонявшийся политический труп мародера
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Это ты так пытаешься себя убедить?
Завонявшихся политических трупов никто не вспоминат, к примеру прыгающего по крышам сааку, полковника онотоле и прочих.
Так что фсбешный троль пытайся и дальше себя убеждать.
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Один вопрос: на фото номера машин подлинные? Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1295
Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5355
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На тёщу оформлены. Ну или - мама любит скорость Зеленський 16 березня збирав олігархів на Банковій, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4293
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Большой совет. Закон про земельку будут протаскивать под шумок короновируса.
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На это указывает присутствие латифундиста Веревского
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Мабуть вирішують за яку ціну Україну Московії продати

Порох Україну не продавав, а ви все Липецьк, Липецьк

Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3874
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"Нафтогаз" продовжив контракт із Коболєвим ще на 4 роки
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Наверное, Бубочка с ними боролся во время встречи, как и обещал))) А вообще, печально все это. Просто собрался совет директоров Украины порешать свои вопросы. А народ при этом продолжает верить Бубочке.
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Если тезисами, то примерно так - что делать,кто чем поможет, в долгу не останусь.
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Один нещодавно придбав маєток короля Леопольда за 300 млн. дол. Другий (найбільш активний лобіст дерибанку землі) яхту вартістю з добудову корвета. Третій отримав неустойку за Укртелеком на 20 млрд. грн. в наших грошах. Четвертий списав собі борги на мільярди.
І так щороку, щодня. Про "дрібноту до 100 млн.долл. з 18 тис. офшорних рахунків не вистачить й року розписати... Отак воює Україна.
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Провел народ Украины, как котят. Обещал, придет весна посадки будут. На деле, все наоборот, посадок ноль, зато пресмыкание и заглядывание в рот всем олигархам. Обман по всем обещаниям.
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
Воно і досих пір думає що воно є на сцені 95-го кварталу....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Может, это и цинично, но на..р такая страна нужна...
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Чем дальше тем больше подозреваю что ***** поставил задачу зелупеню организовать уже конечно же воооружённый Майдан а сам уже разработал план отрывания от Украины очередной области. Судя по тому как ***** эта тупая нечисть - уже реально просто серет на головы..- очень большое подозрение складывается что цель - именно организовать беспорядки . И был бы на "нуле" подпольный штаб а не кацапо-алкашно- продажный который в Киеве - организовали бы план по контрудару если что , при чем всем что есть киловатт, так что бы обосрались ещё на старте и контрудару хитрому, выверенному продуманному и очень болезненному и можно подготовленными спец.группами идти тихонько ликвидировать зеленую плесень да и национальный переворот "гибридный" как война устроить. Или кто то считает это критически невозможным? Ну да.. у нас невозможно всё.. Включая нормальную страну..
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Зелёную погань вместе со шмаркалей на фонарные столбы развесить на набережной под Днепром!
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«Я - как дрессированный пес»
ПреЗЕдент Украины В. А. Зеленский
Зеленый рондель
Дрессированный пес олигарха К.,
Дрессированный пес олигарха Р.,
Он сидит в кабинете и ждет звонка,
Чтоб хозяин сказал, что делать теперь.

Нить златых обещаний, увы, тонка.
Лжи вагон нею тянет страны всей сэр,
Дрессированный пес олигарха К.,
Дрессированный пес олигарха Р.

Из казны миллиарды тянет рука
Олигарха-хозяина; нишкнет премьер:
Ведь грызет добровольцев и ждет звонка
ПреЗЕдент-исполнитель магната К.,
Дрессированный пес олигарха Р.
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А шо там Петро приехал или дерьмо с под себя доедает чтоб ни с кем не делится?
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Не доганяєш,дядя.Люди не ділитись з лохами з'їхались.Своє ділять.
А петрове гівно тобі залишиться.
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При порохе такой херни небыло. Тогда хоть прятались ночью. Теперь в открытую...
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Тю, одни нищеброды собрались. Чего ж Зе не пригласил самого богатого украинца Пороха ? Или Зе не знает шо у Пороха "награбовано" 150 миллиардов баксов.
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да ладно врать то! только одна липецкая фабрика в бюджет Ватостана платит налогов 100500 миллиардов! представляете какие там прибыли? да, зелебобы?
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Жаба ищет поддержку что если продаст землю его защитили и каждому обещает кусочек пирога
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О-о-о! Сходка будет. На ней и раскоронуют коронавируса.
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K0५EGAR

@Rage4oK


в офис преZeдента заехали ̶в̶о̶р̶ы̶ ̶в̶ ̶З̶а̶к̶о̶н̶е̶ олигархи Украины. Ахметов, Коломойский, Хорошковский и другие подонки.
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Уважаю Владимира Олександровича после этого поступка - один хотел их всех кровосись арестовать и сразу без суда и следствия.... во благо простого народа....чудом от этого зверя они вырвались...чудом... Зеленський 16 березня збирав олігархів на Банковій, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 947 Зеленський 16 березня збирав олігархів на Банковій, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7765
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Не дивина. Бєня ж серйозно рік тому розказував: "У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, у нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю болели вместе. Мы болели против Пети "
Просто клуб фанатів у гості до кумира з'їхався.
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Які олігархи??? Шмаркля ж їх уже того... деолігархізував. Чи нє?
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