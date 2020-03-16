 Зеленський 16 березня збирав олігархів на Банковій, - "Схеми". ФОТОрепортаж

Знімальна група програми "Схеми" стала свідками візиту олігархів на Банкову, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Близько 17-ї години на територію Офісу президента заїхала машина олігарха Ріната Ахметова, повідомив журналіст Михайло Ткач.
Автомобіль Ріната Ахметова заїхав на територію ОП
Згодом знімальна група "Схем" зафіксувала тут кортеж власника холдингу DCH Олександра Ярославського і засновника холдингу "Кернел Груп" Андрія Веревського.
Кортеж Олександра Ярославського
Автомобіль Андрія Веревського
Зазначається, що за годину до зустрічі з Дніпра до Києва також прилетів приватний борт, яким користується олігарх Ігор Коломойський.
"Схеми" попросили Офіс президента надати повний список учасників зустрічі і перелік питань, які на ній обговорювалися.
ніхто ж не хоче в карантинних бункерах 2 роки мінімум сидіти
Теперь все сходняки днём
он пошутил.
это просто вырвано из контекста
Гадаю, найбільше дістанеться Коломойському.
Что касаемо наших олигархов, то Коломойский даже почистоплотней будет. Говорит, что думает. А Петя гоаорит, что хотят слышать. Стань Коломойский президентом, за пять лет точно так же надул бы в уши инфантильным 15%. Назывались бы нынешние порохоботы бенеботами.))
https://nv.ua/ukraine/politics/internet-referendumy-i-chastnoe-obrazovanie-glavnye-obeshchaniya-iz-predvybornoy-programmy-vladimira-zelenskogo-50005828.html
Чому більщість українців і до сьогодні не бачать яка ГНИДА цей клоун зеленський, загадка.
ты свою дулю в кармане год назад уже показал,
теперь жри и не обляпайся
а кто такой Бродский ?
писатель ?
так он умер,
а олигарха такого не наблюдается.
Если ты про того лысого чёрта, то из него олигарх такой же, как из владельца киоска шаурмы
А прокинулось і... Виявилось, що знов обісралось...
Завонявшихся политических трупов никто не вспоминат, к примеру прыгающего по крышам сааку, полковника онотоле и прочих.
Так что фсбешный троль пытайся и дальше себя убеждать.
Порох Україну не продавав, а ви все Липецьк, Липецьк
І так щороку, щодня. Про "дрібноту до 100 млн.долл. з 18 тис. офшорних рахунків не вистачить й року розписати... Отак воює Україна.
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
Воно і досих пір думає що воно є на сцені 95-го кварталу....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
ПреЗЕдент Украины В. А. Зеленский
Зеленый рондель
Дрессированный пес олигарха К.,
Дрессированный пес олигарха Р.,
Он сидит в кабинете и ждет звонка,
Чтоб хозяин сказал, что делать теперь.
Нить златых обещаний, увы, тонка.
Лжи вагон нею тянет страны всей сэр,
Дрессированный пес олигарха К.,
Дрессированный пес олигарха Р.
Из казны миллиарды тянет рука
Олигарха-хозяина; нишкнет премьер:
Ведь грызет добровольцев и ждет звонка
ПреЗЕдент-исполнитель магната К.,
Дрессированный пес олигарха Р.
А петрове гівно тобі залишиться.
K0५EGAR
@Rage4oK
в офис преZeдента заехали ̶в̶о̶р̶ы̶ ̶в̶ ̶З̶а̶к̶о̶н̶е̶ олигархи Украины. Ахметов, Коломойский, Хорошковский и другие подонки.
Просто клуб фанатів у гості до кумира з'їхався.