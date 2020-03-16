 COVID-19: рецепт саморобного антисептика від ВООЗ. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ВООЗ поділилася простим рецептом виготовлення антисептика, а наочну інструкцію приготування підготувало hromadske.
Для літра антисептика вам знадобиться:
- етиловий спирт 96% - 833 мл
- перекис водню 3% - 42 мл
- гліцерин 98% - 15 мл
Змішайте інгредієнти, додайте трохи дистильованої або просто кип'яченої води. Кількість води визначте, враховуючи бажану консистенцію.
Отриманий розчин краще розлити в кілька невеликих ємностей, які зручно носити з собою. Герметично закриті пляшки з готовою сумішшю потрібно відкласти на 72 години. За ці три дні бактеріальні спори, які могли бути в посуді або в спирті, загинуть і антисептик повноцінно виконуватиме свою функцію. ВООЗ рекомендує обробляти руки антисептиком не менше 30 секунд. Особливу увагу слід приділяти зоні під нігтями.
Изопропиловый спирт нетоксичен и используется для дезинфекторов рук на промышленных предприятиях чаще этилового. Также это основной компонент омываек автостекла.
Он токсичен чуть больше чем этанол, разлей этанол в гараже и подыши им минут 30, голова будет болеть.
Изопропанол можно пить вместо этанола, 100 г изопропанола = 1 бутылка водки. Отходняк несколько тяжелее но на этом все.
А пить изопропанол... Я один раз в жизни видел кадра, которые мог пить изопропанол, и это был авиационный техник И только то, что он был реально незаменим, удерживало начальство от его увольнения. Я как-то переливал шлангом из бочки в канистру изопропиловый спирт, ну и втянул в рот немного, я даже не выпил, просто рот им пополоскал, и было весело, как бухнул пару стаканов водки.
Ето піпєц!
Помив руки - сиди три дні і лише після цього можна поїсти.