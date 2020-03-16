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 Суспільство, Здоров'я
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 COVID-19: рецепт саморобного антисептика від ВООЗ. ФОТО

Щоб уберегтися від інфікування коронавірусом, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує самоізолюватись, як можна частіше мити руки і регулярно користуватися антисептиками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ВООЗ поділилася простим рецептом виготовлення антисептика, а наочну інструкцію приготування підготувало hromadske.

Для літра антисептика вам знадобиться:

  • етиловий спирт 96% - 833 мл
  • перекис водню 3% - 42 мл
  • гліцерин 98% - 15 мл

COVID-19: рецепт саморобного антисептика від ВООЗ 01

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Змішайте інгредієнти, додайте трохи дистильованої або просто кип'яченої води. Кількість води визначте, враховуючи бажану консистенцію.

Отриманий розчин краще розлити в кілька невеликих ємностей, які зручно носити з собою. Герметично закриті пляшки з готовою сумішшю потрібно відкласти на 72 години. За ці три дні бактеріальні спори, які могли бути в посуді або в спирті, загинуть і антисептик повноцінно виконуватиме свою функцію. ВООЗ рекомендує обробляти руки антисептиком не менше 30 секунд. Особливу увагу слід приділяти зоні під нігтями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181823
 
   
 Топ коментарі
 
Ну вот. А говорили бесполезная организация!
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там написано-долить воды... COVID-19: рецепт саморобного антисептика від ВООЗ - Цензор.НЕТ 384ну,по вкусу...
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COVID-19: рецепт самодельного антисептика от діда Панаса

Первак 70% - 300 гр
Часник - 20 гр
Сало - 100 гр
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20 sekund mitjio ruk mylom unyctozajet vsio na 99%.Da vodicka tioplaja toze mozet mnogoje
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Пофиг, у меня плавиковая есть на работе,а также азотка, солянка и серная. Готов посильно помочь в дезинфекции, ухайдокаю всё живое.
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со времён профилактики таких монстров, как "минск", ЕС ЭВМ,.... и вплоть до PC, всегда была рекомендована только "тонкая протирка" всех устройств. полученный для профилактики спирт выпивается, потом тонкий выдох, ну, для примера, на тот же монитор "консула", и нежными движениями салфетки его протираеш. в приведённом возом рецепте, эффект будет тоже куда больше, если все окружающие предметы, а не только руки, дезинфицировать такой вот "тонкой протиркой". парой лишних компонентов из возовского рецепта можно безболезненно пренебречь.
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Даю подсказку. В магазинах по продаже автохимии покупаете изопропиловый спирт, его разбавляете водой до концентрации 70%, туда пару столовых ложек глицерина - и вуаля!
Изопропиловый спирт нетоксичен и используется для дезинфекторов рук на промышленных предприятиях чаще этилового. Также это основной компонент омываек автостекла.
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Почти всё верно, только поправка - изопропиловый спирт водой разбавляется не в любой пропорции, переборщите с водой, смесь начнет расслаиваться. Лучше её вообще не добавлять, к чему это? Чистый изопропиловый спирт убивает бактерии и вирусы в течении нескольких десятков секунд. Да и насчет того, что он нетоксичен, это перебор, токсичен и ещё и как. Лучше не пить и в закрытых помещениях в больших количествах не разливать.
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вода нужна чтобы меньше сушил кожу.
Он токсичен чуть больше чем этанол, разлей этанол в гараже и подыши им минут 30, голова будет болеть.
Изопропанол можно пить вместо этанола, 100 г изопропанола = 1 бутылка водки. Отходняк несколько тяжелее но на этом все.
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Чтобы меньше сушил кожу, добавляют глицерин, а не воду.
А пить изопропанол... Я один раз в жизни видел кадра, которые мог пить изопропанол, и это был авиационный техник И только то, что он был реально незаменим, удерживало начальство от его увольнения. Я как-то переливал шлангом из бочки в канистру изопропиловый спирт, ну и втянул в рот немного, я даже не выпил, просто рот им пополоскал, и было весело, как бухнул пару стаканов водки.
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Ізопропі́ловий спирт (2-пропанол, пропан-2-ол, ізопропанол, диметилкарбінол) CH3CH(OH)CH3 - найпростіший вторинний одноатомний спирт аліфатичного ряду. Належить до речовин 3-го класу небезпеки (помірно небезпечні речовини) за ступенем впливу на організм, має наркотичну дію. ГДК для випарів ізопропанолу в повітрі становить 10 мг/м³. Отруєння ізопропіловим спиртом настає внаслідок вдихання випарів, що містять концентрацію, яка перевищує ГДК, кумулятивних властивостей не має[2]. Споживання навіть у невеликих дозах викликає отруєння. Широко використовується як розчинник у промисловості й технічний спирт у засобах для чищення скла, оргтехніки та ін.
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Нормальный авиационный техник в ССССРе мог пить ВСЕ, так как в авиации буквально все и применялось.
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Баран, там используется МЕТИЛОВЫй, ядовитый спирт. Изопропиловый это совсем другое, химики дблы блдь)
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А это человек явно из кацапии пишет. А у кацапов законодательно запрещено лить метиловый спирт в незамерзайки, а то они незамерзайки пьют и потом насмерть травятся. У кацапов незамерзайки реально на основе смеси этилового и изопропилового спиртов. Потом, правда, случаются казусы, как с экипажем кацапского самолета, которые по прилету в Малазию отлил из самолета противооблединительной жидкости и бухнул, а чертовы малазийцы были не в курсе национальных кацапских особенностей, и считали, что метиловый спирт в системах против обледенения самолета - это нормально. В результате - пять трупов. Аналогичная фигня была каким-то кацапским дальнобойщиком в штатах, там тоже считают, что незамерзайка - это для автомобиля, а не чтобы внутрь.
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В Европе давно отказались от метанола в омывайках.
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эм, может все-таки резиновые перчатки)
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руль в магаз в акулярах от зрения или вело..в перчатках -на роже распиратор кепка и сверху на харе бафф вело или та что у грабителей балаклава.. COVID-19: рецепт саморобного антисептика від ВООЗ - Цензор.НЕТ 3966 COVID-19: рецепт саморобного антисептика від ВООЗ - Цензор.НЕТ 3398
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На 3 литра спирта 10 капель воды и с утра мелкими глотками натощак. Говорят нищак ..Помогает
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Сальцо досалывается еще пару дней, брага дозрела окончательно, завтра буду гнать вакцину. COVID-19: рецепт саморобного антисептика від ВООЗ - Цензор.НЕТ 4653
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Ты ж смотри!, не очищай и закусывай салом с часноком! Тут самое главное "выхлоп" - зашел в маршутку и вокруг тебя сразу целых два метра свободного от вируса пространства. COVID-19: рецепт саморобного антисептика від ВООЗ - Цензор.НЕТ 721
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А по скоко принимать и чем закусювать можно - не написали.....
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кстати, было как то, что в аптеках запретили продавать спирт, вообще, там, после укола протереть хотя бы - нет ... (хотели заработать на "честном" алкоголе наверное, но бабла столько у народа не оказалось) и что-то судя по собственникам спиртзаводов, те вряд ли будут работать для пенсионеров.
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и кто нам продаст литр спирта по-дешевке? (согласно возу)
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Я так и не понял, зачем выдерживать 72 часа. Антисептик должен сразу убивать любые бактерии, иначе зачем он вообще нужен?
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Чтобы вода, спирт и глицерин образовали устойчивую равномерную смесь. Если их друг в друга налить и просто взболтать, получится мутно-белое нечто, сильно смахивающее на продукцию винницких буряковых самогонщиков А вот через двое суток смесь осветляется и становится прозрачной.
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Надо добавлять краситель, чтобы не путали с этанолом. Или этот антисептик не очень токсичен? Хотя... где-то читал, что глицерин вызывает головную боль.
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>>За эти три дня бактериальные споры, которые могли быть в посуде или в спирте, погибнут<<
Ето піпєц!
Помив руки - сиди три дні і лише після цього можна поїсти.
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бактериальные споры в спирте? Оригинально...))
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