 COVID-19: рецепт саморобного антисептика від ВООЗ. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ВООЗ поділилася простим рецептом виготовлення антисептика, а наочну інструкцію приготування підготувало hromadske.

Для літра антисептика вам знадобиться:

етиловий спирт 96% - 833 мл

перекис водню 3% - 42 мл

гліцерин 98% - 15 мл

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Змішайте інгредієнти, додайте трохи дистильованої або просто кип'яченої води. Кількість води визначте, враховуючи бажану консистенцію.

Отриманий розчин краще розлити в кілька невеликих ємностей, які зручно носити з собою. Герметично закриті пляшки з готовою сумішшю потрібно відкласти на 72 години. За ці три дні бактеріальні спори, які могли бути в посуді або в спирті, загинуть і антисептик повноцінно виконуватиме свою функцію. ВООЗ рекомендує обробляти руки антисептиком не менше 30 секунд. Особливу увагу слід приділяти зоні під нігтями.