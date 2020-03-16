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 Події, Фоторепортаж
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 Чиновник митниці на Харківщині за $1,5 тис. нелегально переправляв мігрантів у РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Харківщині співробітники Служби безпеки України припинили механізм нелегального переправлення в РФ українців і вихідців з азіатських країн. Серед клієнтів групи були, зокрема, фігуранти кримінальних проваджень, що перебувають у загальнодержавному і міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, організував незаконну схему головний державний інспектор Слобожанської митниці спільно із двома місцевими мешканцями. Через знайомих посадовець підшукував бажаючих виїхати до Росії, які не мали законних підстав для перетину державного кордону. За оперативною інформацією, клієнтами групи були іноземці, які перебувають в Україні на нелегальному становищі, особи, підозрювані у вчиненні злочинів на території нашої країни та за кордоном, а також учасники терористичних організацій "Л/ДНР".

Вартість нелегального трансферу становила $1.5 тисячі з кожного нелегального мігранта. У цю вартість входив супровід клієнта до державного кордону та розроблення подальшого маршруту до російських Бєлгорода або Валуйок. За доплату у розмірі $500 нелегала також могли доправити до обраного міста. 

Двох "супроводжуючих" затримали у прикордонній смузі на території Дворічанського району під час спроби незаконного переміщення через держкордон трьох нелегалів. Організатора схеми було затримано у Куп’янську Харківської області. У змовників правоохоронці вилучили $4.5 тисячі протиправних заробітків.

Наразі всім зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжні заходи. Тривають слідчі дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві затримано громадянина Нігерії, який організував переправлення до ЄС нелегалів із країн Центральної та Південної Азії. ВIДЕО

Чиновник митниці на Харківщині за $1,5 тис. нелегально переправляв мігрантів у РФ, - СБУ 01
Чиновник митниці на Харківщині за $1,5 тис. нелегально переправляв мігрантів у РФ, - СБУ 02
Чиновник митниці на Харківщині за $1,5 тис. нелегально переправляв мігрантів у РФ, - СБУ 03
Чиновник митниці на Харківщині за $1,5 тис. нелегально переправляв мігрантів у РФ, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181812
 
 
 Топ коментарі
 
Наоборот! Нужно было ещё дать ему полномочия по лишению украинского гражданства.
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Вірбувати його треба було! 50% в казну та вісь нелегальний непотріб в підорашку, злочинців на цугундер. А зараз хто буде утримувати нелегалів, СБУ?
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В камеру его к ребятам из Торнадо, и будет чистосердечное.
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Им сейчас и так тяжело. Адвокат из числа Побратимов умер ...
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Ежели зараженных короновирусом, то премировать нужно.
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(незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное в отношении нескольких лиц из корыстных побуждений), а измена Родине, а также участники террористических организаций "ЛДНР".
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Наоборот! Нужно было ещё дать ему полномочия по лишению украинского гражданства.
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конторским делать нефиг что ли?..спасибо бы сказали мужикам за доброе дело..пусть хоть все свалят нах., в киеве уже их явный перебор .. Чиновник таможни на Харьковщине за $1,5 тыс. нелегально переправлял мигрантов в РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 4411и далеко не факт что без оружия..
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Вірбувати його треба було! 50% в казну та вісь нелегальний непотріб в підорашку, злочинців на цугундер. А зараз хто буде утримувати нелегалів, СБУ?
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Люди готовы платить по 1500 американских рублей за то что бы уехать из европейской жемчужины в недоразвитию рашку? Я не верю, этого не может быть!
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за $1,5 тыс. нелегально переправлял мигрантов в РФ..

Так зачем помешали? Нужно ему еще и доплачивать.
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Депортація тихою сапою ватніків у ЛаптєРєйх, та ще й за реальні пєньонзи, - та цьому штірліцу треба пам'ятник ставити!
Поки влада мурчить "о прімірєнії", цей Герой тіхого фронту робить реальні справи, очищуючи Україну від колаборантського сміття. )))
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