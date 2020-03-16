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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Правоохоронні органи ООС запобігли вивезенню на окуповані території Донбасу $179 тис., 20 тис. євро і 6 млн руб. ФОТОрепортаж

Правоохоронні органи ООС запобігли незаконній спробі перевезення готівки через КПВВ.

Днями, на КПВВ "Майорське" співробітниками спецпідрозділу податкової міліції ДФС спільно з працівниками прикордонної служби та СБУ, які залучені до складу Об’єднаних сил, було зупинено спробу переправити велику суму готівкових коштів до тимчасово окупованих територій. В особистих речах пасажирки автомобіля виявлено 174 300 доларів США, 6 030 000 російських рублів та 15 банківських карток, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Окрім того, на КПВВ "Новотроїцьке" під час огляду автомобіля CITROEN, в особистих речах пасажира транспортного засобу, який рухався до окупованого Донецька, виявлено 4 700 доларів США та 20 000 євро.

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Відповідно до чинного законодавства дані суми перевищують гранично допустиму норму дозволену для переміщення до тимчасово окупованої території.

Виявлені кошти та платіжні банківські картки вилучені до прийняття судового рішення.

Щодо даних громадян складено протоколи про адміністративне правопорушення.

Правоохоронні органи ООС запобігли вивезенню на окуповані території Донбасу $179 тис., 20 тис. євро і 6 млн руб 01
Правоохоронні органи ООС запобігли вивезенню на окуповані території Донбасу $179 тис., 20 тис. євро і 6 млн руб 02
Правоохоронні органи ООС запобігли вивезенню на окуповані території Донбасу $179 тис., 20 тис. євро і 6 млн руб 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181786
 
   
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у кого-то в Донеце сегодня будет инхфаркт макарад.. от такой рубец!
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не факт. просто все так многослойно.
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Сивоха ехал финансировать братьев? Правоохоронні органи ООС запобігли вивезенню на окуповані території Донбасу $179 тис., 20 тис. євро і 6 млн руб - Цензор.НЕТ 9026
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Не домовилися про розмір відкату. Його напевно підвищили з огляду на коронавірус.
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яке судове рішення??? поділіть їх між сім'ями загиблих воїнів України та на лікування пораненним!!!
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Если судить будет суд Портнова, то вердикт будет такой: принести извинения, а деньги отдать владельцу т.к. опочленцы наши люди
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сивохи організували "пенсії" для терористів...
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