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Все про:замовне вбивство (86) Луганщина (1946) Нацполіція (9167) Донецька область (2381)

 Житель Луганщини замовив за $200 убивство боржника: "кілер" пішов у поліцію. ФОТОрепортаж

У Луганській області чоловік замовив убивство свого боржника, для чого залучив кілера, вартість послуг якого оцінив у 200 доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Замовником злочину виявився 37-річний житель міста Кремінна, який неодноразово притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності. Він займався постачанням і продажем живої риби. Один з його клієнтів - житель міста Лиман Донецької області, нібито заборгував йому невелику суму грошей, тому підприємець таким чином вирішив поквитатися з боржником.

Крім цього, замовник надав "кілеру" знаряддя для вбивства - дерев'яну биту, якою той мав зламати хребет і череп боржнику. Він також поставив умову, що якщо свідком злочину стане дружина потерпілого - розправитися і з нею.

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"Кілер" у підсумку звернувся до оперативників Нацполіції, які провели спецоперацію з інсценування вбивства.

Фото з "місця злочину" із закривавленим тілом жертви "кілер" передав замовнику і отримав оплату. Відразу після цього ініціатора вбивства затримали правоохоронці.

Житель Луганщини замовив за $200 убивство боржника: кілер пішов у поліцію 01
Житель Луганщини замовив за $200 убивство боржника: кілер пішов у поліцію 02
Житель Луганщини замовив за $200 убивство боржника: кілер пішов у поліцію 03
Житель Луганщини замовив за $200 убивство боржника: кілер пішов у поліцію 04
Житель Луганщини замовив за $200 убивство боржника: кілер пішов у поліцію 05

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Нині жителя Луганщини затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголошено про підозру. Готується обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181737
 
 
 Топ коментарі
 
О времена, о нравы: киллеры жалуются в полицию на заказчиков.. Житель Луганщины заказал за $200 убийство должника: "киллер" пошел в полицию - Цензор.НЕТ 7134
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Ось вам типовий Даунбас! Там і до початку війни Даунецька і Лоханська області були №1 в Україні за кількістю вбивств, а також №1 по кількості алкоголіків і наркоманів...
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які "гроші" такий і "кіллер" ...
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О времена, о нравы: киллеры жалуются в полицию на заказчиков..
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Ему менты отвалили больше чем этот жлоб-барыга...
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я теж кажу ... просто так , за пляшку або за десять гривень це по пацански ...а тут ...херня повна ..."кіллер" образався і вирішив здати "заказчика" ...
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Ось вам типовий Даунбас! Там і до початку війни Даунецька і Лоханська області були №1 в Україні за кількістю вбивств, а також №1 по кількості алкоголіків і наркоманів...
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зараз цю першість займає "малая гггодіна" нелоха ...
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Подтверждаю. Мало того,вся практически милиция и была бандитами. Там никогда не соблюдались законы Украины. Донецкая и Луганская области даже преступников не выдавали в другие области для следственных экспериментов. Однажды наша группа оперов просто убегала просёлочными дорогами вывозя бандита за которым в нашей области был шлейф тяжких преступлений. ГАИшники просто не давали нам его вывезти из области,создавая препятствия на каждом шагу и даже пытались арестовать мотивируя тем что опера незаконно попали в область с личным оружием. Это был действительно детектив и если бы им удалось блокировать нашу машину то возможно я бы не писал этот комментарий. Эти области действительно всегда были бандитскими и убивали там всегда и за любую мелочь,даже за карманную.
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Оскорбили тёплые чувства киллера недостойным финансовым предложением Житель Луганщины заказал за $200 убийство должника: "киллер" пошел в полицию - Цензор.НЕТ 3046
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Просто замовник обіцяв долари, а розплатився гривнями. Куди було податися бідному кілеру?
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Певно розрахувались "в борг фальшивими купюрами"®, то ж у кілера не зоставалось іншого виходу, окрім як шукати захисту у поліцаїв
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Людей проживающих в Луганской и Донецкой областях надо лечить физически, морально, психологически, политически и экономически, пока человеческая жизнь в их глазах не будет стоить гораздо, гораздо выше.
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А шо робити, так кілера ще ніхто не принижував.
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