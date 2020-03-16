 Житель Луганщини замовив за $200 убивство боржника: "кілер" пішов у поліцію. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Замовником злочину виявився 37-річний житель міста Кремінна, який неодноразово притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності. Він займався постачанням і продажем живої риби. Один з його клієнтів - житель міста Лиман Донецької області, нібито заборгував йому невелику суму грошей, тому підприємець таким чином вирішив поквитатися з боржником.

Крім цього, замовник надав "кілеру" знаряддя для вбивства - дерев'яну биту, якою той мав зламати хребет і череп боржнику. Він також поставив умову, що якщо свідком злочину стане дружина потерпілого - розправитися і з нею.

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"Кілер" у підсумку звернувся до оперативників Нацполіції, які провели спецоперацію з інсценування вбивства.

Фото з "місця злочину" із закривавленим тілом жертви "кілер" передав замовнику і отримав оплату. Відразу після цього ініціатора вбивства затримали правоохоронці.











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Нині жителя Луганщини затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголошено про підозру. Готується обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.