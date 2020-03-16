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 Події, Фоторепортаж
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Все про:вибух (1866) Одеса (2400) Нацполіція (9167)

 Під колесами фури в Одесі вибухнув керований вибуховий пристрій, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

В результаті вибуху, що стався прямо під час руху транспортного засобу в Одесі, пошкоджені лобове скло і дзеркало заднього виду. Водій не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

На виклик 35-річного водія виїжджали слідчо-оперативна група територіального відділення поліції, кінологічна служба та спеціалісти вибухотехнічного управління. За попередніми висновками фахівців, вибухнув керований саморобний пристрій. Його фрагменти поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 195 Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення причетних до правопорушення осіб.

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Згідно з чинним законодавством за погрозу знищення майна передбачена відповідальність у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від шістдесяти до ста двадцяти годин, або виправних робіт на строк до одного року, або арешту на строк до шести місяців.

Під колесами фури в Одесі вибухнув керований вибуховий пристрій, - Нацполіція 01
Під колесами фури в Одесі вибухнув керований вибуховий пристрій, - Нацполіція 02
Під колесами фури в Одесі вибухнув керований вибуховий пристрій, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181711
 
 
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Лугандонцы расширяют бизнес? Нужно открыть еще больше упростить пересечение линии разграничения с даунбасом и запретить нашим бойцам проверять перемещающихся.
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...Одессу готовят кацапы+маланцы под .."Пу введи...
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...2 мая-день шашлыка..вирус вот только, возможно и перенести придется... Під колесами фури в Одесі вибухнув керований вибуховий пристрій, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4560
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На вызов 35-летнего водителя выезжала следственно-оперативная группа территориального отделения полицииИсточник: https://censor.net.ua/p3181711

В любой европейской стране это квалифицировалось бы как терракт, и на вызов выехали бы спецслужбы.
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