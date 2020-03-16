 Під колесами фури в Одесі вибухнув керований вибуховий пристрій, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

На виклик 35-річного водія виїжджали слідчо-оперативна група територіального відділення поліції, кінологічна служба та спеціалісти вибухотехнічного управління. За попередніми висновками фахівців, вибухнув керований саморобний пристрій. Його фрагменти поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 195 Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення причетних до правопорушення осіб.

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Згідно з чинним законодавством за погрозу знищення майна передбачена відповідальність у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від шістдесяти до ста двадцяти годин, або виправних робіт на строк до одного року, або арешту на строк до шести місяців.





