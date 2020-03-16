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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Закарпаття (896) контрабанда (1114) ртуть (20) СБУ (5399)

 СБУ на Закарпатті блокувала контрабанду 8 кг ртуті, захованої в борошні. ФОТОрепортаж

У Закарпатській області співробітники Служби безпеки України припинили контрабанду в Євросоюз високотоксичного небезпечної речовини - металевої ртуті.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

За попередньою версією слідства, громадянин однієї з європейських країн планував незаконно переправити через державний кордон вісім кілограмів ртуті.

Транспортний засіб зловмисника правоохоронці затримали у пункті пропуску "Ужгород". Під час поглибленого огляду авто небезпечний "товар" виявили серед речей іноземця. Ємності із ртуттю зловмисник приховав у пакунках із борошном. Наразі перевізника затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки України, іноземцю оголошено про підозру в контрабанді.

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Тривають слідчі дії.

СБУ на Закарпатті блокувала контрабанду 8 кг ртуті, захованої в борошні 01
СБУ на Закарпатті блокувала контрабанду 8 кг ртуті, захованої в борошні 02
СБУ на Закарпатті блокувала контрабанду 8 кг ртуті, захованої в борошні 03
СБУ на Закарпатті блокувала контрабанду 8 кг ртуті, захованої в борошні 04
СБУ на Закарпатті блокувала контрабанду 8 кг ртуті, захованої в борошні 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181702
 
 
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А что тогда сотни тысяч масок не заметили,когда их назаконно вывозили?
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Куда они её применяют эту ртуть?
Или кому продают и зачем?
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