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 Спробі вивезення 50 тис. медичних масок запобігли на Волині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Правоохоронці на Волині припинили спробу вивезення 50 тис. респіраторних масок. Заборону на їхнє вивезення встановлено у зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Прокурори Ковельської місцевої прокуратури Волинської області спільно з митниками та прикордонниками на території пункту пропуску "Ягодин" затримали автомобіль, у якому виявили 50 тисяч респіраторних масок. Заборона вивезення такого вантажу встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року у межах заходів щодо запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364-1 КК України).

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучений вантаж.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення діятиме до 6 червня або поки буде така необхідність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на санітарні маски перевірить Антимонопольний комітет, - головний санлікар Ляшко

Спробі вивезення 50 тис. медичних масок запобігли на Волині, - Офіс Генпрокурора 01
Спробі вивезення 50 тис. медичних масок запобігли на Волині, - Офіс Генпрокурора 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181678
 
 
 Топ коментарі
 
Ишак Оманский наживается на горе украинцев, мародер!
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А что если к стеночке...? за такую коммерцию = как за мородерство!!!
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вот она суть рагуля-спекулянта.
нормальный бизнесмен жертвует на медицину, барыга тырит последнее.
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Ишак Оманский наживается на горе украинцев, мародер!
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а занимаются этим областное медицинское начальство через посредников..
короновирус на весь ихний род!
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Начальство получило распределение через Шмыголя
он подписал Акт распределения.
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Осмілюсь зауважити , що все "по закону", який створили Олігархічні Клани за майже 30 -річний термін свого "правління! А от що робити "мудрому"населенню нашої прекрасної Країни , яке майже 30 років змінює лише Прізвища цих олігархічних кланів до влади і при цьому " мудро" сподівається що "змінює" Систему Керування України???
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А что если к стеночке...? за такую коммерцию = как за мородерство!!!
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Какое будет наказание этим ублюдкам? Наверное копеечное, если не прекращается эта контрабанда.Я вообще удивляюсь, что в государстве нет денег, бюджет нищий, зато у бандитов мизерные штрафы, а полиция не работает вообще по штрафам. В любой старне ЕС, в Америке, Канаде, такого идиотизма нет. Там за брошенную на пол бумажку огромный штраф и за любые нарушения. А борьба с коррупцией? Да посадка одного лишь высокопоставленного коррупционера с конфискацией наполнила бы наш бюджет под завязку. Нет в стране хозяина и не было. У нас зеленые совершенно не озабочены наполнением бюджета.
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вот она суть рагуля-спекулянта.
нормальный бизнесмен жертвует на медицину, барыга тырит последнее.
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це оті з десяти мільйонів, шо шнаран (чи як там його) обіцяв місцевим громадам?
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Враховуючи кого "мудрий нарід" вибрав собі в президенти, то якось плювати на них , бариг можна зрозуміти.
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жаль в 14 году не спер два противогаза с мусорки и пачку распираторов--выдавали а не пользовали..жаль((((((((((((((((((((((((((((((((((
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Дякую, дуже дякую, Вова Зеленський. Ти не просто барига на крові, ти є справжнім мародером на біді !!!

16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести ! Попытка вывоза 50 тыс. медицинских масок предотвращена на Волыни, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9860

Приватна клініка Eurolab оголосила, що у них є в наявності експрес-тести на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляється на офіційному сайті клініки, , ще вчора тест коштував 1400 гривень і результати можна було отримати через 30 хвилин на електронну пошту.
Ціна на тестування майже відразу ж злетіла до 16 000 гривень.

Тест коректний тільки в гострій фазі захворювання. Тобто в якості превентивної міри він не годиться, так як не виявляє вірус в "сплячому режимі" у можливих переносників. Тест, який виявляє вірус у переносників теж буває. Він коштує близько 19 тис грн. і в доступі обивателю.
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не опускайся до уровня зебилов - брехня это их прерогатива ...
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пля, спецом только что позвонил в евролаб 044 -206-2000 , експрес тест -1500 +61 за забор крови +330 если выедут на дом...
16 000 анализы передают в клинику в Германию, чем отличаются тесты объяснить не смогли...
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можно и более гуманнее поступать, отправлять таких в поликлиники - горшки выносить за заражёнными и без масок.
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Что не слышно за Богатыреву - за что живет поиздержавшийся министор здравохранения при Януковиче и помогает ли Вовик ???
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У тебя вовик на первом месте, где надо и где не надо, Гондурас не беспокоит?
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Нащо ви для когось вивозите коли їм на вас начхати?
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Зачем населению маски?
Они что - зараженные?
Маски не помогают избежать инфекции.
Маски помогают заболевшему человеку не передать инфекции окружающим.

С огромным нетерпением жду, когда начнут надевать на бОшки большие пластиковые бутылки из-под воды, у которых вырезано дно (как было показано на фотографии из Китая, мамаша в большой бытылке на башке, ребенок - в поменьше, по размеру).
Впрочем, всегда можно надеть на башку ночной горшок.
Правда, обычно это делают дети до трех лет, но те, кто верит (и участвует) бредням рептилоидов по умственному развитию могут быть приравнены к оным.
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Ну так уровень хуже аборигенов)))) Австралии или Новой Зеландии- жаль не могу твой флажок рассмотреть)))) там по звездочкам не понятно откуда)))) В Австралии люди коал и кенгуру спасали а не своё барахло.... Поэтому там нация - а тут деградация.... Когда спросил знакомого который не вернулся во время пожаров - он ответил: Это стихия и это понятно что с ней сложно бороться, но это природа она так устроена - а в украине за 29 лет от дебилов у власти и вне - хуже разруха чем тут от пожаров....Если там живешь понимаешь что нам до Америки или Европы ( по менталитету развития) ещё 1000000 лет...
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В Европе, в рептилоидной Австрии, принят закон об официально, законодательно разрешенном 12-часовом рабочем дне.
Вы уверены, что Вам хочется этот "менталитет развития"?
Вы когда-нибудь работали по 12 часов в день, каждый день, без выходных, неделя за неделей?
Я то работала.
Вам сказать, какие возникают ощущения?
А кой она нужна, такая жизнь.
И нет, переработку мне НЕ оплачивали.
И нет, я не кирпичи клала, я писала софтвер.

В теплом, кондиционированном помещении.
Правда вот беда - без солнца: шла я на работу - солнца еще долго не было, заканчивала работу - солнца уже давно не было.

Я ушла в одно воскресенье в работы в 4 часа дня: июнь, зима, еще светло было и пошла в центральный мельбурнский ботанический сад. Мне было странно, что еще есть зеленая трава на газонах, и на ней гуляют люди, и вообще, что есть жизнь без потогонки из-за того, что ни на что непригодные менеджеры обл*жались и просрали проетк, и для сохранения своей жалкой задницы наняли вытаскивать из г*вна тот проект меня.
И я поклялась тогда, в ботаническом саду, что я больше никогда, нокогда не буду работать овертайм "на дядю" ни за какие деньги, пусть меня хоть озолотят, а работать буду только на себя.
Одному моему знакомому, мудаку-неудачнику, очень нравится Австрия.
Я рада, что ему нравится эта рептилодная страна, это же его ребенку работать по 12 часов в день "на дядю" в той Австрии, а не мне.
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это не те ли из 230 тысяч что выделили области ?Остальные куда растащили ?Без немцев с автоматами с правом пиф паф на месте ничего не будет Спробі вивезення 50 тис. медичних масок запобігли на Волині, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1513
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это не один ли из тех "националистов", которые та уболивають за Украину и ее народ?
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волыняки в своём репертуаре...как не водка с сигаретами так маски...
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Ану зюзікі,шикуйсь - струнко!!!

Серед іншого, словацький прем'єр сказав: "...за маски іде величезна війна...Ми конкуруємо з кожною країною на загальному ринку... Словаччина вже мала резервацію 2 млн. масок на Україні... Умовою була готівка... Ми вже підготували готівкою 1,2 млн.€ в портфелі, щоб сісти в державний спеціал (мався на увазі державний літак влади - авт.) та просто полетіти за ними. Прийшов туди перекупщик з Німеччини, який всю партію оплатив та перекупив..." Відповідна новина пролунала в ефірі на всю Словаччину. Це було опубліковано і декількома виданнями. На сайті телеканалу ТА3 теж з'явилась ця новина в текстовому форматі. Нижче публікую відповідний скрін (фрагмент тексту обведено червоним мною - авт.) на словацькій мові, а посилання на орігінал тексту тут.
https://euhosti.blogspot.com/2020/03/12.html?fbclid=IwAR1p5aCA4DgGYDt7dDDkitkKN1RP_OV663wsnOEKKbih9GtzaM4wD4DhL50
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В местной рептилоидной мельбурнской газетке очередная заметка, что в Австралии от коронавируса умрут от 50 до 150 тысяч человек.
Еще пару дней назад другая "ученая" из Квинсленда нам обещала, что коронавирусом заболеют в Австралии 1 миллион человек. А этот "ученый" обещает, что по "скромному" сценарию заболеют 10 миллионов, а по "нескомному" - 15 миллионов. Растут ставки то, видать, не "выходит каменный цветок" у рептилоидов.

Моя точка зрения такая: если заболевших будет меньше, то эти чиновники обязаны совершить публичный харакири, ибо чиновнику такого ранга ТАК ОШИБАТЬСЯ нельзя. Это профнепригодность. Но поскольку с их насиженного, хлебного места их не выбьешь ядерным фугасом (они же все в долгах, нищуки они), то их увольнят не нужно, мы же не звери какие, потому - публичное харакири, как у японских самураев, те ответ за слова держали.
Ножик чиновникам подвезут, дефицита с ними нет.
Из Уханя, спецрейсом.
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