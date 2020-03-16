 Спробі вивезення 50 тис. медичних масок запобігли на Волині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Прокурори Ковельської місцевої прокуратури Волинської області спільно з митниками та прикордонниками на території пункту пропуску "Ягодин" затримали автомобіль, у якому виявили 50 тисяч респіраторних масок. Заборона вивезення такого вантажу встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року у межах заходів щодо запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", - йдеться в повідомленні.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364-1 КК України).
Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучений вантаж.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення діятиме до 6 червня або поки буде така необхідність.
короновирус на весь ихний род!
он подписал Акт распределения.
нормальный бизнесмен жертвует на медицину, барыга тырит последнее.
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести !
Приватна клініка Eurolab оголосила, що у них є в наявності експрес-тести на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляється на офіційному сайті клініки, , ще вчора тест коштував 1400 гривень і результати можна було отримати через 30 хвилин на електронну пошту.
Ціна на тестування майже відразу ж злетіла до 16 000 гривень.
Тест коректний тільки в гострій фазі захворювання. Тобто в якості превентивної міри він не годиться, так як не виявляє вірус в "сплячому режимі" у можливих переносників. Тест, який виявляє вірус у переносників теж буває. Він коштує близько 19 тис грн. і в доступі обивателю.
16 000 анализы передают в клинику в Германию, чем отличаются тесты объяснить не смогли...
Они что - зараженные?
Маски не помогают избежать инфекции.
Маски помогают заболевшему человеку не передать инфекции окружающим.
С огромным нетерпением жду, когда начнут надевать на бОшки большие пластиковые бутылки из-под воды, у которых вырезано дно (как было показано на фотографии из Китая, мамаша в большой бытылке на башке, ребенок - в поменьше, по размеру).
Впрочем, всегда можно надеть на башку ночной горшок.
Правда, обычно это делают дети до трех лет, но те, кто верит (и участвует) бредням рептилоидов по умственному развитию могут быть приравнены к оным.
Вы уверены, что Вам хочется этот "менталитет развития"?
Вы когда-нибудь работали по 12 часов в день, каждый день, без выходных, неделя за неделей?
Я то работала.
Вам сказать, какие возникают ощущения?
А кой она нужна, такая жизнь.
И нет, переработку мне НЕ оплачивали.
И нет, я не кирпичи клала, я писала софтвер.
В теплом, кондиционированном помещении.
Правда вот беда - без солнца: шла я на работу - солнца еще долго не было, заканчивала работу - солнца уже давно не было.
Я ушла в одно воскресенье в работы в 4 часа дня: июнь, зима, еще светло было и пошла в центральный мельбурнский ботанический сад. Мне было странно, что еще есть зеленая трава на газонах, и на ней гуляют люди, и вообще, что есть жизнь без потогонки из-за того, что ни на что непригодные менеджеры обл*жались и просрали проетк, и для сохранения своей жалкой задницы наняли вытаскивать из г*вна тот проект меня.
И я поклялась тогда, в ботаническом саду, что я больше никогда, нокогда не буду работать овертайм "на дядю" ни за какие деньги, пусть меня хоть озолотят, а работать буду только на себя.
Одному моему знакомому, мудаку-неудачнику, очень нравится Австрия.
Я рада, что ему нравится эта рептилодная страна, это же его ребенку работать по 12 часов в день "на дядю" в той Австрии, а не мне.
Серед іншого, словацький прем'єр сказав: "...за маски іде величезна війна...Ми конкуруємо з кожною країною на загальному ринку... Словаччина вже мала резервацію 2 млн. масок на Україні... Умовою була готівка... Ми вже підготували готівкою 1,2 млн.€ в портфелі, щоб сісти в державний спеціал (мався на увазі державний літак влади - авт.) та просто полетіти за ними. Прийшов туди перекупщик з Німеччини, який всю партію оплатив та перекупив..." Відповідна новина пролунала в ефірі на всю Словаччину. Це було опубліковано і декількома виданнями. На сайті телеканалу ТА3 теж з'явилась ця новина в текстовому форматі. Нижче публікую відповідний скрін (фрагмент тексту обведено червоним мною - авт.) на словацькій мові, а посилання на орігінал тексту тут.
https://euhosti.blogspot.com/2020/03/12.html?fbclid=IwAR1p5aCA4DgGYDt7dDDkitkKN1RP_OV663wsnOEKKbih9GtzaM4wD4DhL50
Еще пару дней назад другая "ученая" из Квинсленда нам обещала, что коронавирусом заболеют в Австралии 1 миллион человек. А этот "ученый" обещает, что по "скромному" сценарию заболеют 10 миллионов, а по "нескомному" - 15 миллионов. Растут ставки то, видать, не "выходит каменный цветок" у рептилоидов.
Моя точка зрения такая: если заболевших будет меньше, то эти чиновники обязаны совершить публичный харакири, ибо чиновнику такого ранга ТАК ОШИБАТЬСЯ нельзя. Это профнепригодность. Но поскольку с их насиженного, хлебного места их не выбьешь ядерным фугасом (они же все в долгах, нищуки они), то их увольнят не нужно, мы же не звери какие, потому - публичное харакири, как у японских самураев, те ответ за слова держали.
Ножик чиновникам подвезут, дефицита с ними нет.
Из Уханя, спецрейсом.