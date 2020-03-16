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Все про:вірус (417) грип (214) COVID-19 (922)

 Коронавірус, застуда, грип: відмінність у симптомах і подібності. ІНФОГРАФІКА

Під час коронавірусу, грипу та застуди існує низка схожих симптомів, але є і низка ознак, які точніше вказують на наявність одного із цих захворювань.

Відповідну інфографіку, використовуючи дані ВООЗ, підготувало DW, передає Цензор.НЕТ.

Коронавірус, застуда, грип: відмінність у симптомах і подібності 01

"На першому етапі захворювання симптоми нового коронавірусу SARS-CoV-2 можна легко сплутати з проявами грипу та застуди. У більшості випадків це підвищена температура, сухий кашель, нерідко - утруднене дихання, м'язовий біль, втома. Однак відмінності все ж таки є.

У багатьох із тих, хто заразився, інкубаційний період захворювання, викликаного вірусом SARS-CoV-2, може тривати до 14 днів або навіть довше. Часто він протікає легко і безсимптомно. Якщо ви відчуваєте невпевненість або побоювання, варто звернутися до лікаря. За необхідності він відправить у лабораторію зразок мокротиння для перевірки на наявність респіраторних вірусів", - йдеться в коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітникам МВС на вході до міністерства вимірюють температуру, - Геращенко. ФОТО

Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019-nCoV), який викликає пневмонію нового типу.

В Україні ввели обмеження для запобігання можливому поширенню коронавірусу.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181667
 
   
 Топ коментарі
 
Беня сейчас и еще и налоговые льготы получит от зеленого стада...и медаль за спасение ...
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Беня сейчас и еще и налоговые льготы получит от зеленого стада...и медаль за спасение ...
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Про Новую почту читала, а вот про Порошенко нет. Дайте ссылочку, пожалуйста)
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Будєт. Контора же пишет.

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Зеля завез тесті по 350 грн.Все страны отменили налоги.У нас не отменили.
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И, кстати, почему притихли все здешние бараны, которые в 14 году жопу рвали и орали, какой Беня патриот. А люди, которые предположили, что Бене по2ер и страна и её граждане, и что спасал он свою вотчину, такого про себя наслушались.. Коронавирус, простуда, грипп: разница в симптомах и сходства - Цензор.НЕТ 5727
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💩боты Каломоя- МЕГАВОРЮГИ ,отрабатывающего свою индульгенцию, у путлера ,за 2014г
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А ще Бєня висадив у повітря 6(шість) військових арсеналів, або 70% боєзапасу України. Гад який... Коронавирус, простуда, грипп: разница в симптомах и сходства - Цензор.НЕТ 4152
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Бєня тоді рятував від донецьких Приват, і йшов в контрнаступ на ЗУГРЕс.
Так співпало, що виявився корисним на той момент.
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Может они забыли ,, как "патриот" Беня ,в 2014м толкал армии соляру в тридорога.? Коронавірус, застуда, грип: відмінність у симптомах і подібності - Цензор.НЕТ 9838 .
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А что помешало в это же самое время "патриоту" Порошенко толкнуть соляру хоть вчетверо дороже, лишь бы танки смогли выехать?
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Коли вже українці навчаться захищати власні інтереси? Загальних інтересів немає. Інтереси народа складаються з інтересів кожного окремого громадянина і поділені на самообмеження, а ось інтереси держави особисто мене якось мало цікавлять. Оскільки держава то, об'єднання чиновників з єдиним інтересом- експлуатація матеріальних та людських ресурсів країни.
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"Нова пошта" пожертвовала 25 миллионов гривен. Источник: https://censor.net.ua/n3181596
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Ирина,к сожалению,официальной информации тоже не нашла,но,зная его нелюбовь к афишированию такого рода действий-думаю,это правда.Ведь о том,что на армию он потратил 1,5 миллиарда гривен,мы узнали в 2019 году.
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А ще виділив на власний фонд та фонд дружини майже 2 лярда з бюджету. Тож, я не знаю, скільки власних коштів там витрачено, а скільки піару за бюджетний кошт..
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🤡🤢💩🐲 калоЗебарыги зарабатывают на ЧП ,войне и горе человеческом
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Все зрозуміло: Бєня - короновірус. Добре, що Бєню російський шпигун Пєця пограбував у 2015му Коронавирус, простуда, грипп: разница в симптомах и сходства - Цензор.НЕТ 2204
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Як воно тобі, в ольгіно, зелайна вже на сніданок у мізки залили чи ти таке тупе само по собі?
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я бы тут 4-ю строку добавил: Ахметов - заплатил налоги
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Порох , Новая почта и даже Ахметка - ЛОХИ ..! .
Коронавірус, застуда, грип: відмінність у симптомах і подібності - Цензор.НЕТ 2680 . Коронавірус, застуда, грип: відмінність у симптомах і подібності - Цензор.НЕТ 4140 .
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Хозяин нелоха - моники , ми зробили це разом 73% ( главное не порох )
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А бубочка вообще никому ничего не должен!
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так симптомы почти похожи ! ох и придурки
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вообщем от простого гриппа хрен отличишь... - только одышка выделяется, которой и так страдает море народа..
я этот график еще вчера изучал...
без тестов ни как....
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отдышку достаточно просто распознать набрав воздух в легкие и задержав дыхание - если через 10 -12 секунд нянет на кашель - то что-то из 3х - коронавирус, заядлый курильщик или человек страдающий ожирением
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одышку дает хронический бронхит или ХОЗЛ или больное сердце и тогда уж точно никак не отличишь
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короче , всё ясно - никуя о вирусе не знаем и как лечить вообще не знаем...
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да , и если верить этой инфографике, то за крайние пол-года я два раза перенёс коронавирус на ногах.. Коронавирус, простуда, грипп: разница в симптомах и сходства - Цензор.НЕТ 6780
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Тоесть все кто сейчас едут из ЕС могут до 2 недель не проявлять никаких симптомов болезни. Получается вся эта температурная проверка на границах не особо и эффективна.
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Природа создавала мир мудро. Кесарю кесарево... Тысячи лет люди ели и едят что ни поподя и не было проблем. Болезни животных никогда ранее с человеческими не путались и вдруг...... "птичий" ,"свиной" и наконец "смертельный"...... И скажите что это не проделки военных "микробиологов" Знатная штука у них получилась !
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А то не треба до рота брати і смоктать, те шо нє положено по пріродє.
Та й анус, він для виводу, а не для впихіванія.
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Хворіли і раніше. Наприклад: туберкульоз люди позичили у худоби, як і багато інших хвороб. До розповсюдження іудаїзма, християнства та іслама не існувало такого поняття, як сексуальні перверзії. Сексуальне життя обмежувалося тільки фантазією і грошима.
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если визжат и истерят по всем каналам, пытаясь перевести стрелки - 100% причастны к заносу инфекци в Европу. Как минимум подкинули друзьям своим Итальянцам подарок . Ведь однрирм из первых после Китая зараженные в России появились.. для приличия - 1 или 2 с которых можно было получить этот самый вирус....
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Они не делают тесты, потому что не будут лечить, это не Китай с деньгами.
************************, которыми пытались лечить очень очень дорогие, а если вырастет спрос будут ещё дороже, поэтому у зелеботов новая методичка, а за, ем вообще делать тест?

Ну да не делать, не предупреждать людей с которыми контактировал, не лечится. Справился иммунитет живи, нет подыхай.

Что президент говорил, про "важность жизни каждого?" про подготовленность?

И ещё система с семейными в мире показала свою бесполезность, власти всех стран опустили руки и расписались в собственной беспомощности.
Что если вирус мутирует и образуется более серьёзная форма, что если появится новый - человечество обречено
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о! в рукоблудии германию и францию обошли и уверенно заняли 11 место. Сразу видно уровень интеллекта людей, что уж там
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А чем отличается "ИНОГДА" от "РЕДКО"?

Хотя для "ЧАСТО" и "РЕДКО" у каждого тоже своя шкала
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Якщо забрати назви захворювань, то по симптомах, я б бажав за скорше захворіти коронавірусом чим простудою чи грипом.
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Какой порядок и уважение, все друг за другом. Нашему человеку-это не постежимо.
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///
СМИ сообщили о начале испытаний нескольких вакцин от коронавируса COVID-19
Сообщается, что эксперименты проведут в Гонконге с препаратом Remdesivir.

Медики выберут добровольцев, которых проверят сразу в трех больницах: госпиталях принцессы Маргарет, королевы Марии и принца Уэльского.
Кроме того, в США 16 марта пройдут клинические тесты другой новой вакцины против инфекции. В разработке этой вакцины участвовали ученые биотехнологической компании Moderna и Национальные институты здравоохранения США. Япония пока не готова заявить об испытаниях но работы по созданию вакцины уже выходят на предиспытательный этап.
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Дякую, дуже дякую, Вова Зеленський.
Ти не просто барига на крові, ти є справжнім мародером на біді ! Коронавірус, застуда, грип: відмінність у симптомах і подібності - Цензор.НЕТ 7503

Приватна клініка Eurolab оголосила, що у них є в наявності експрес-тести на коронавірусну інфекцію.
Про це повідомляється на офіційному сайті клініки.

- ще вчора тест коштував 1400 гривень і результати можна було отримати через 30 хвилин на електронну пошту.

Тест коректний тільки в гострій фазі захворювання. Тобто в якості превентивної міри він не годиться, так як не виявляє вірус в "сплячому режимі" у можливих переносників. Тест, який виявляє вірус у переносників теж буває.
Він коштує близько 19 тис грн.
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в Европе тоже можно сделать тест на платной основе в частных лабораториях.
Что не так?
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можно цену в европе и как то попытатся сравнить стоимость с зарплатой ( в Европе) а так же как этот тест можно в гос. клинике сделать ????
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тест обещали по 300 гривень, а друг ЗЕленского доктор Пальчевский делает за 1400 гривен


мародеры на вирусе Коронавірус, застуда, грип: відмінність у симптомах і подібності - Цензор.НЕТ 649
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16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести !
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Ура !!!!!!!!
Ура !!!!!!!!
Ура !!!!!!!!
Ура !!!!!!!!
Ура !!!!!!!!
Ура !!!!!!!!

ЗЕльоные не спят ! ЗЕльоные работают !!!
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жаль в 14 году не спер два противогаза с мусорки и пачку распираторов--выдавали а не пользовали..жаль((((((((((((((((((((((((((((((((((
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Друзі?

Знайомий громадянин України зараз застряг в третій країні. Хотів купити квіток на турецьки авіалінії - не безкоштовно ж. Подзвонив в центральний офіс бо місцевий було зачинено. З ним почалі ввічливо розмовляти. Коли почули що він громадянин України кинули трубку.

Така цікава дружба між країнами.
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українські офіси теж кидають трубку- світовий тренд.
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https://www.youtube.com/watch?v=FbRJLcRBSOY
https://www.youtube.com/watch?v=FT4NWXTzhas
друзья, я заранее извиняюсь, что видео с руцкого мира. поэтому камни не кидайте в меня.
но только здесь реально внятно объяснили течение это болезни.
почему в Украине нельзя такое показать и рассказать?
разве нет в Украине специалистов, которые могли бы простым языком по полкам разложить и выступить по телевидению, а не кормить лозунгами " всё нормально" и " без паники"?
или клепка не выросла еще в колхозе?
пс. комаровского не вспонимайте он смешон на фоне этих людей.
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И что лично ты полезного почерпнул из этих роликов? Как они помогут твоей семье избежать заражения или выздороветь, после заражения? Я спецом потратил время на просмотр и не обнаружил там ничего полезного.
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Я вам, уважаемые, вот что скажу, ху_ня и сама пройде, ну а пи**ец вообще не лечится.
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я например знаю людей с тяжелыми клиническими случаями по голове,
у которых мозги поностью рассасывались Коронавірус, застуда, грип: відмінність у симптомах і подібності - Цензор.НЕТ 4065
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