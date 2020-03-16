 Коронавірус, застуда, грип: відмінність у симптомах і подібності. ІНФОГРАФІКА

Відповідну інфографіку, використовуючи дані ВООЗ, підготувало DW, передає Цензор.НЕТ.
"На першому етапі захворювання симптоми нового коронавірусу SARS-CoV-2 можна легко сплутати з проявами грипу та застуди. У більшості випадків це підвищена температура, сухий кашель, нерідко - утруднене дихання, м'язовий біль, втома. Однак відмінності все ж таки є.
У багатьох із тих, хто заразився, інкубаційний період захворювання, викликаного вірусом SARS-CoV-2, може тривати до 14 днів або навіть довше. Часто він протікає легко і безсимптомно. Якщо ви відчуваєте невпевненість або побоювання, варто звернутися до лікаря. За необхідності він відправить у лабораторію зразок мокротиння для перевірки на наявність респіраторних вірусів", - йдеться в коментарі.
Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019-nCoV), який викликає пневмонію нового типу.
В Україні ввели обмеження для запобігання можливому поширенню коронавірусу.
Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.
Так співпало, що виявився корисним на той момент.
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я этот график еще вчера изучал...
без тестов ни как....
Та й анус, він для виводу, а не для впихіванія.
************************, которыми пытались лечить очень очень дорогие, а если вырастет спрос будут ещё дороже, поэтому у зелеботов новая методичка, а за, ем вообще делать тест?
Ну да не делать, не предупреждать людей с которыми контактировал, не лечится. Справился иммунитет живи, нет подыхай.
Что президент говорил, про "важность жизни каждого?" про подготовленность?
И ещё система с семейными в мире показала свою бесполезность, власти всех стран опустили руки и расписались в собственной беспомощности.
Что если вирус мутирует и образуется более серьёзная форма, что если появится новый - человечество обречено
Хотя для "ЧАСТО" и "РЕДКО" у каждого тоже своя шкала
видео -- https://dump.video/i/Ym9YHi.mp4
СМИ сообщили о начале испытаний нескольких вакцин от коронавируса COVID-19
Сообщается, что эксперименты проведут в Гонконге с препаратом Remdesivir.
Медики выберут добровольцев, которых проверят сразу в трех больницах: госпиталях принцессы Маргарет, королевы Марии и принца Уэльского.
Кроме того, в США 16 марта пройдут клинические тесты другой новой вакцины против инфекции. В разработке этой вакцины участвовали ученые биотехнологической компании Moderna и Национальные институты здравоохранения США. Япония пока не готова заявить об испытаниях но работы по созданию вакцины уже выходят на предиспытательный этап.
Ти не просто барига на крові, ти є справжнім мародером на біді !
Приватна клініка Eurolab оголосила, що у них є в наявності експрес-тести на коронавірусну інфекцію.
Про це повідомляється на офіційному сайті клініки.
- ще вчора тест коштував 1400 гривень і результати можна було отримати через 30 хвилин на електронну пошту.
Тест коректний тільки в гострій фазі захворювання. Тобто в якості превентивної міри він не годиться, так як не виявляє вірус в "сплячому режимі" у можливих переносників. Тест, який виявляє вірус у переносників теж буває.
Він коштує близько 19 тис грн.
Что не так?
мародеры на вирусе
Ура !!!!!!!!
Ура !!!!!!!!
Ура !!!!!!!!
Ура !!!!!!!!
Ура !!!!!!!!
ЗЕльоные не спят ! ЗЕльоные работают !!!
Знайомий громадянин України зараз застряг в третій країні. Хотів купити квіток на турецьки авіалінії - не безкоштовно ж. Подзвонив в центральний офіс бо місцевий було зачинено. З ним почалі ввічливо розмовляти. Коли почули що він громадянин України кинули трубку.
Така цікава дружба між країнами.
https://www.youtube.com/watch?v=FT4NWXTzhas
друзья, я заранее извиняюсь, что видео с руцкого мира. поэтому камни не кидайте в меня.
но только здесь реально внятно объяснили течение это болезни.
почему в Украине нельзя такое показать и рассказать?
разве нет в Украине специалистов, которые могли бы простым языком по полкам разложить и выступить по телевидению, а не кормить лозунгами " всё нормально" и " без паники"?
или клепка не выросла еще в колхозе?
пс. комаровского не вспонимайте он смешон на фоне этих людей.
у которых мозги поностью рассасывались