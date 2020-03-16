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 Затримано угруповання, яке продавало боєприпаси і вибухівку в зоні проведення ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала в районі проведення операції Об'єднаних сил діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному збуті вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними слідства, учасники групи, до складу якої входило 5 мешканців Донецької області, займалися нелегальною реалізацією засобів ураження. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Оперативники спецслужби задокументували факти протиправного збуту 2 гранатометів РПГ, 2 автоматів АК-74, гранатометного пострілу ВОГ, гранати Ф-1 та кілька сотень бойових набоїв.

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Під час спецоперації правоохоронці затримали у Бахмуті відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України всіх учасників угруповання на спробі збуту протитанкового гранатомета РПГ-22, майже 5 кг пластиду, автомата Калашникова, саморобного вибухового пристрою та набоїв для вогнепальної зброї. За цей арсенал ділки планували одержати 55000 гривень.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення каналів походження військових засобів ураження і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Затримано угруповання, яке продавало боєприпаси і вибухівку в зоні проведення ООС, - СБУ 01
Затримано угруповання, яке продавало боєприпаси і вибухівку в зоні проведення ООС, - СБУ 02
Затримано угруповання, яке продавало боєприпаси і вибухівку в зоні проведення ООС, - СБУ 03
Затримано угруповання, яке продавало боєприпаси і вибухівку в зоні проведення ООС, - СБУ 04
Затримано угруповання, яке продавало боєприпаси і вибухівку в зоні проведення ООС, - СБУ 05
Затримано угруповання, яке продавало боєприпаси і вибухівку в зоні проведення ООС, - СБУ 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181660
 
   
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А когда задержат зелёную шайку,которая продаёт Украину?
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