 Тисяча за машину: інспекторка митниці на Львівщині брала хабарі за "швидке" розмитнення. ФОТОрепортаж

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено, що за тисячу гривень інспекторка пропонувала власникам машин своє сприяння у швидкому і безперешкодному розмитненні.
При цьому в середньому через цей пост проходить до 100 автомобілів на день.
Оперативники СБУ затримали зловмисницю відразу після отримання чергового хабаря в розмірі 5 тисяч гривень за розмитнення декількох машин.
Крім того, під час обшуків на робочому місці жінки було виявлено ще 30 тисяч гривень, які вона встигла отримати від автовласників за кілька годин роботи.
Мене якось 2 години тримали, **#ли мізкі бо я принципово нічого не дав. Поки з старшим змін не поспілкувався, й він зрозумів що грошей не дам, тоді тільки пропустили.
- Русский царь немецкого происхождения Александр I.
не давала завышать стоимость машин ?
зеленский кидала, и про растаможку наврал три короба,
СлугиНарода - ПАДАЛЬ