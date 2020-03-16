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Матеріали за темою:
Все про:хабар (2948) Львівщина (1067) розмитнення (116) СБУ (5399) митниця (684)

 Тисяча за машину: інспекторка митниці на Львівщині брала хабарі за "швидке" розмитнення. ФОТОрепортаж

У Львівській області держінспекторка митного поста Рава-Руська налагодила механізм вимагання хабарів від автовласників.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що за тисячу гривень інспекторка пропонувала власникам машин своє сприяння у швидкому і безперешкодному розмитненні.

При цьому в середньому через цей пост проходить до 100 автомобілів на день.

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Оперативники СБУ затримали зловмисницю відразу після отримання чергового хабаря в розмірі 5 тисяч гривень за розмитнення декількох машин.

Крім того, під час обшуків на робочому місці жінки було виявлено ще 30 тисяч гривень, які вона встигла отримати від автовласників за кілька годин роботи.

Тисяча за машину: інспекторка митниці на Львівщині брала хабарі за швидке розмитнення 01
Тисяча за машину: інспекторка митниці на Львівщині брала хабарі за швидке розмитнення 02
Тисяча за машину: інспекторка митниці на Львівщині брала хабарі за швидке розмитнення 03
Тисяча за машину: інспекторка митниці на Львівщині брала хабарі за швидке розмитнення 04
Тисяча за машину: інспекторка митниці на Львівщині брала хабарі за швидке розмитнення 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181656
 
 
 Топ коментарі
 
Даже не интересно. Там только расстрелы с ежемесячной ротацией, сменившихся расстреливать всё равно.
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г. Глухов нач. паспортного стола Буханистая гребет за быстрые паспорта.
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правильно создаем очередь и ловим на живца. у нас везде так.
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Даже не интересно. Там только расстрелы с ежемесячной ротацией, сменившихся расстреливать всё равно.
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Якщо реально допомагав, то виглядає так, що чоловік по суті займався благодійністю.
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Та зелені ж корупцію на митниці раза чотири вже побороли!
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г. Глухов нач. паспортного стола Буханистая гребет за быстрые паспорта.
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Якщо відверто, то рівень Е-роботи наших держ підприємств залешає бажати кращого. Зайшов тут було на закриття ФОП. ЇТІТЬ, що там коїться; народу тьма, старики, молодь... Талону в Е чергу немає. Чекаю з години півтори, ніц. Тут, якби хто підійшов та запропонував свої послуги, то напевно б погодився. Але, не витримам і пішов звідтов геть. Зайшов в інет і записався, отримав номерок...на секундочку - через неділю. Сервіс їтіть...
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Это все еще Порошенко? Или уже все таки уже зеля? Тисяча за машину: інспекторка митниці на Львівщині брала хабарі за "швидке" розмитнення - Цензор.НЕТ 4161
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именно т.н. парашенка. или ты забыл откуда появилась такая потужная винницкая цена на растаможку? и т.н. парашенку и свиномразь южанину за это на гилляку отправить давно пора.
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Порошенко хоть что то делал, а южанину точно не мешало бы
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1000 грн., 😳😳😳 так це як задарма. Їй тр**а пам'ятник а якась с-ка "здала" . Бо ці що керують Україною здерирають більше грошей ще й нервів купу.
Мене якось 2 години тримали, **#ли мізкі бо я принципово нічого не дав. Поки з старшим змін не поспілкувався, й він зрозумів що грошей не дам, тоді тільки пропустили.
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"Непостижимо, что происходит: все грабят, почти не встретишь честного человека".
- Русский царь немецкого происхождения Александр I.
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мешалазеленскому карманы набивать ?
не давала завышать стоимость машин ?
зеленский кидала, и про растаможку наврал три короба,
СлугиНарода - ПАДАЛЬ
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