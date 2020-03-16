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Все про:українці (1763) Хорватія (84) Кирилич Василь (49) COVID-19 (922)

 Українці, які затрималися в Хорватії через скасування рейсів, повернулися на батьківщину, - посол Кирилич. ФОТО

Дві групи українців, які не могли повернутися з Хорватії в Україну через скасування рейсів, успішно повернулися на батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

"Перевезли з Хорватії ще дві групи українців, які звернулися до Посольства в зв'язку зі скасуванням перевізниками рейсів. Продовжуємо працювати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що приїзд поранених на Донбасі українських військовослужбовців у Хорватію для оздоровлення скасований у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Єгипті перебуває близько 60 тис. українських туристів, через коронавірус майже 1000 закрили на карантин, - екснардепка Романова

Українці, які затрималися в Хорватії через скасування рейсів, повернулися на батьківщину, - посол Кирилич 01
Українці, які затрималися в Хорватії через скасування рейсів, повернулися на батьківщину, - посол Кирилич 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181647
 
 
 Топ коментарі
 
На границе с Польшей образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой граждан Украины.
Очереди из заробитчан начали выстраиваться после массовых сокращений, связанных с временным закрытием предприятий в Польше.
Из-за этого на границе скопилось огромное количество граждан. Среди них и люди с детьми. Границу уже берут штурмом.
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Это жизненная позиция подавляющего большинства возвращенцев.
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Проголосую поріколу і свалю в європу...Хуже нє будєт.. ето государство мнє нічєго нє дало...пора валіть отсуда...
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Это жизненная позиция подавляющего большинства возвращенцев.
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Ага. А самими популярними іменами будуть Коронавірус і Пандемія
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Так они и свалят, когда вирус пройдёт, тем более там в европе места освободятся
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На границе с Польшей образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой граждан Украины.
Очереди из заробитчан начали выстраиваться после массовых сокращений, связанных с временным закрытием предприятий в Польше.
Из-за этого на границе скопилось огромное количество граждан. Среди них и люди с детьми. Границу уже берут штурмом.
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Ще два випадки зараження в Україні . ТВ Украинцы, задержавшиеся в Хорватии из-за отмены рейсов, вернулись на родину, - посол Кирилич - Цензор.НЕТ 5630
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Меня часто люди поражали те которы валили в Европу с криком что в стране все хреново)Один закарпатец мне рассказывал как он в 2016 в масквабаде работал и хорошие барыши зарабатывал,и ему похрен что его народ кацап убивает что его хохлом называют.Вот чистый Батрак,который пытается въехать в рай на чужем пистоне.
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А вторая часть марлезонского балета под названием "обсервация в санжарах2" будет?
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Санжары не резиновые. В КончеЗаспу надо отправлять. Там условия приближонные к ивропэйским!
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....

тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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