 Українці, які затрималися в Хорватії через скасування рейсів, повернулися на батьківщину, - посол Кирилич. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

"Перевезли з Хорватії ще дві групи українців, які звернулися до Посольства в зв'язку зі скасуванням перевізниками рейсів. Продовжуємо працювати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що приїзд поранених на Донбасі українських військовослужбовців у Хорватію для оздоровлення скасований у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

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