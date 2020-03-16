 Українці, які затрималися в Хорватії через скасування рейсів, повернулися на батьківщину, - посол Кирилич. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.
"Перевезли з Хорватії ще дві групи українців, які звернулися до Посольства в зв'язку зі скасуванням перевізниками рейсів. Продовжуємо працювати", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що приїзд поранених на Донбасі українських військовослужбовців у Хорватію для оздоровлення скасований у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.
Очереди из заробитчан начали выстраиваться после массовых сокращений, связанных с временным закрытием предприятий в Польше.
Из-за этого на границе скопилось огромное количество граждан. Среди них и люди с детьми. Границу уже берут штурмом.
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!