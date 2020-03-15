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Все про:гелікоптер (231) Росія (26696)

 Вертоліт Мі-8 Міноборони РФ випадково дав залп по житловому будинку в Читі, ніхто не постраждав. ФОТО

Бойовий гелікоптер Міністерства оборони РФ випадково дав залп по житловому будинку в Читі. Ніхто не загинув і не постраждав. Сам будинок лише злегка пошкоджено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал Baza, інцидент стався 14 березня під час розрядження боєкомплекту вертольота Мі-35М на аеродромі "Черемушки" під Читою.

"Під час чергової процедури стався збій, і один зі снарядів калібром 23 мм вистрілив. Він пролетів майже півтора кілометра і врізався в стіну житлового будинку. Місцеві жителі спочатку навіть не зрозуміли, що сталося і поскаржилися в МНС на "гучний звук вибуху". Підрозділи Росгвардії, МНС і група розмінування прочесали околиці, оглянули будинок і виявили пошкодження на рівні третього поверху, - там, куди і влучив снаряд. Пострілом було пошкоджено скло, міжповерхове перекриття і балкон", - сказано в публікації.

Вертоліт Мі-8 Міноборони РФ випадково дав залп по житловому будинку в Читі, ніхто не постраждав 01

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Пресслужба Східного військового округу (ВВО) уточнила, що інцидент стався з вертольотом Мі-8, інформує газета.ru.

"14 березня 2020 року на аеродромі Черемушки м. Чита під час обслуговування 23-міліметрової гармати вертольота Мі-8 на землі, стався одиночний самовільний постріл за межі безпечної зони аеродрому. Постраждалих немає", - зазначили у відомстві.

За фактом події проводиться перевірка. Командування військової частини працює з місцевою владою з питання компенсації збитків.

Вертоліт Мі-8 Міноборони РФ випадково дав залп по житловому будинку в Читі, ніхто не постраждав 02

Вертоліт Мі-8 Міноборони РФ випадково дав залп по житловому будинку в Читі, ніхто не постраждав 03
Фото: t.me/bazabazon

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181603
 
   
 Топ коментарі
 
Это он с Воронежом перепутал! Вертолет Ми-8 Минобороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите, никто не пострадал - Цензор.НЕТ 6523
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
14 марта 2019 г. ·

Исторические фото.
Подъем крейсера "Варяг" японцами, 1905 год.

Помните любимую совдепией песню "Врагу не сдаётся наш гордый "Варяг"? А теперь зацените реальную историю этого плавучего неудачника:

* 1899 г - построен в США, продан России;
* 1904 г - затоплен после первого же боя с японской эскадрой - в том бою результативность огня «Варяга» оказалась НУЛЕВОЙ, из команды погибло 22 человека, а двое умерли сразу же после окончания сражения;
* 1905 г - поднят со дна, включен в состав флота Японии под именем "Сойя";
* 1916 г - выкуплен Россией у Японии, болтался на рейде;
* 1917 г - отправлен на ремонт в Британию, простоял там три года;
* 1920 г - продан Германии на слом в погашение долгов;
* 1924 г - при буксировке сел на мель неподалеку от шотландского поселка Ленделфут, и прямо на камнях был разрезан на металл.

Итак, рожденный в Филадельфии, прослуживший десять лет японцам, легендарный крейсер умер в чужом море.

В этом почти вся история России: мифы о "глубинном народе" и бесконечных победах. Интуиция подсказывает, что все эти скрепные "с раскосыми и жадными очами" обречены повторить скучный путь своего "легендарного" крейсера. Ибо нефуй.
Off!

Вертолет Ми-8 Минобороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите, никто не пострадал - Цензор.НЕТ 8178
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-А як це так відбулося, що "снаряд раптово вистрелив"?
-*******, сер!
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прочитай про ГШ -23 (авіаційна пушка ) ...перестаньте писати всякий бред ...
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Винторогие стрельнули, потому-что Саудовская Аравия начала продажу нефти в Европе по 25$ за бочку. Вертоліт Мі-8 Міноборони РФ випадково дав залп по житловому будинку в Читі, ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 9985
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ента шутка ВСУ . Из лугандонии прилетела . ! Точняк !
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Пам'ятаєте хто на весь інтернет кричав - "русские голосуйте за зеленского!" ?
Вони й проголосували...
Вертоліт Мі-8 Міноборони РФ випадково дав залп по житловому будинку в Читі, ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 7024
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Ой скiльки радощiв)))) Тi склади вiдпочивають))))
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А цензорским журналюгам невдомек. что на Ми-8 нет никаких пушек
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ну хоть парад из 75 штук этого типа над мацквой проведёт и якобы отражение отаки с переходом в наступление продемонстрирует! А кстати, какой тип был у вертушек, которые чуть разнесли руцкие укрепления во время воины с Вишнёрией?
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А нет не эти, ну хрен с ним, можно демонстрировать тогда из каждой марки по 75 штук, чтоб уже с гарантиейВертоліт Мі-8 Міноборони РФ випадково дав залп по житловому будинку в Читі, ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 77
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Ну как точно? Может и Ка-50 быть, например. Но я видел этот ролик пару лет назад, там да, вроде Ка-52 облажался.
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Пик короновируса придётся на середину -конец апреля.Как выживать будем?
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І ще одна приємна новина: Мокшi заливайте вашу нафту собі в дупу ... Вертоліт Мі-8 Міноборони РФ випадково дав залп по житловому будинку в Читі, ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 2011 Вертоліт Мі-8 Міноборони РФ випадково дав залп по житловому будинку в Читі, ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 2011 Вертоліт Мі-8 Міноборони РФ випадково дав залп по житловому будинку в Читі, ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 2011

Вертоліт Мі-8 Міноборони РФ випадково дав залп по житловому будинку в Читі, ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 118



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Радоваться рано. Нефть такая штука, что если меньше купит Европа, больше купит кто-то другой. Те же Штаты к примеру.
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От як би хтось загинув, а так новина ні про що
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