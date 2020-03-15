 10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль. ФОТОрепортаж

Про це глава уряду написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"На складах порядок:
- Маски - є! - 10 млн.шт.
- Апарати для штучної вентиляції легень портативні - є! - 69 шт.
- Пульсоксиметри - 1350 од.
- Дихальний апарат ручний силіконовий - 1180 од.
- Насос інфузійний - 1330 од.
- Концентратор кисневий - 34 од.", - написав Шмигаль.
Прем'єр-міністр запевнив, що продовжує активно працювати з виробниками, постачальниками та продавцями масок та інших засобів індивідуального захисту з метою нормалізації ситуації в аптеках.
"Маємо попередні домовленності з міжнародними партнерами про поставки в Україну мільйонів масок та необхідного обладнання", — додав він.
То одноразові рушники.
дыхательный аппарат ручной силиконовый---это клизма с градусником, какая - то профанация. Все, что поприличнее уже продали.
Пульсоксиметр ВР-10М Биомед--неликвид какой -то
А як ви збираєтесь забезпечити населення масками ?Що таке 10 млн одноразових масок. Розберуть співробітники медичних закладів - собі та родичам - ось і забезпечили частину населення України...
к примеру - - Аппараты для искусственной вентиляции легких портативные - есть! - 69 шт.Источник: https://censor.net.ua/p3181591
69 штук....
Да они издеваются и в открытую называют нас идиотами...
https://censor.net.ua/blogs/3181588/maski_spekulyanty_i_negotovnost_mira_k_takoyi_atake_virusa
Маски, спекулянты и неготовность мира к такой атаке вируса
Давайте поговорим честно про цены на товары для защиты от вируса.
Все возмущаются ценой 1200 гривен за пачку из 50 обычных масок в Новусе. Я тоже в шоке от этой цены.
Я никогда не скрывал, что являюсь крупным импортером и продавцом медтехники в Украине.
Большой склад.
Прямые контракты.
Большая сеть сбыта.
У нас на данную секунду.
ИВЛ нет.
Масок нет.
Антисептиков нет.
Бактерицидных ламп нет.
Инфракрасных термометров нет.
Нет вообще.
Все было и все продали.
Продали по обычным ценам, а купили у нас почти все спекулянты для перепродажи на ОЛХ, на Проме, на других маркетплейсах.
И взять негде!
Свои склады пустые.
Склады партнеров пустые.
Склады производителей пустые.
Есть только у спекулянтов, которые в основном и скупили наши остатки. Теперь они нам же и предлагают это выкупить назад только в 10 РАЗ дороже.
Что делать?
- Покупать как Новус у спекулянтов и стать врагом украинцев?!
- Не покупать и значит не давать возможность людям обеспечить себя?!
Мы выбрали второе.
Мы отказались покупать у спекулянтов по заоблачным ценам и продавать по цене бриллиантов - поэтому стоим пустые.
Беда наша.
В Украине практически ничего не производят. В лучшем случае сборка из импортных комплектующих. Комплектующие у производителей этого ассортимента тоже закончились. Поэтому поставок внутреннего производства нет.
Например.
Украинский производитель бактерицидных ламп стоит потому что нет самих лампочек. Корпуса есть, в того что светит нет.
Например.
Знаете почему нет антисептиков.
Вы будете плакать сейчас - жидкость то как раз есть. Но **** - нет баночек. Нет ёмкостной куда ее разливать. У тех кто делает антисептики закончилась тара. Когда будет неизвестно.
Мне каждый день звонят всякие спекулянты и предлагают все эти товары купить к себе в магазины.
Например. Они предлагают.
Купи маску в опте по 20 гривен за штуку, которая стоила 1 гривну.
Купи термометр по 3000 гривен за штуку, который в опте был 500 гривен за штуку.
Купи кварцевую лампу по 4000 гривен за штуку, которая стоила в опте 900 гривен за штуку.
Так это если я куплю маску по 20 в опте, то даже если я ее поставлю продавать в ноль - меня заслуженно смещают с говном.
Всех спекулянтов послал.
Решил - буду ждать две- три недели и привезу сам.
Звоню вчера производитель масок в Китае.
- отгружаете уже?
- да.
- нужен 1 миллион масок
- есть . $1 за штуку.
- вы что с ума сошли. Это 25 гривен за штуку в Китае. Вы же продавали ее два месяца назад по 0.03 цента? Сколько же она будет стоить в Украине. Ее же надо сюда самолетом привезти и растаможить.
- не хотите не берите. У нас очередь из стран.
- а респиратор с фильтром?
- тоже есть. $3 за штуку.
- ******.
И это производитель. Китай. Вчера.
Аналогично с инфракрасным термометром.
Сегодня, производитель с большими боями согласился отгрузить нам 500 штук по $70 за штуку. Хочешь бери, нет - у нас очередь на них из других стран.
Что делать?!
Впервые, смогу сказать - нет это не про Украину. Это про весь мир. Мир оказался не готов к такой атаке вируса.
Мировые запасы и мировые мощности значительно уступают спросу.
И тут встаёт главная дилемма.
Обеспечить по любой цене или остаться без защиты, но зато с гордо поднятой головой.
Мы выбрали второе, но честно говоря - я не уверен что это правильно.
Такова реальность.
А не то что вы себе думаете.
Об этом рассказал собственник сети по продаже медицинского оборудования "Медтехника" Алексей Давиденко в Facebook.
это ведь аппарат искусственного дыхания при клинической смерти?вместо "рот-в-рот"?медики,что скажите?и кто же будет всю ночь напролет качать эту грушу тяжелобольному?
певно, хтось з родини хворого,якщо такі є.