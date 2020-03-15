 10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль. ФОТОрепортаж

Про це глава уряду написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На складах порядок:

- Маски - є! - 10 млн.шт.

- Апарати для штучної вентиляції легень портативні - є! - 69 шт.

- Пульсоксиметри - 1350 од.

- Дихальний апарат ручний силіконовий - 1180 од.

- Насос інфузійний - 1330 од.

- Концентратор кисневий - 34 од.", - написав Шмигаль.

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Прем'єр-міністр запевнив, що продовжує активно працювати з виробниками, постачальниками та продавцями масок та інших засобів індивідуального захисту з метою нормалізації ситуації в аптеках.

"Маємо попередні домовленності з міжнародними партнерами про поставки в Україну мільйонів масок та необхідного обладнання", — додав він.





























