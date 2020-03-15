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Все про:маска (11) Ляшко Віктор (60) Денис Шмигаль (94) COVID-19 (882)

 10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і головний санітарний лікар Віктор Ляшко проінспектували обласні медичні склади.

Про це глава уряду написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На складах порядок:

- Маски - є! - 10 млн.шт.

- Апарати для штучної вентиляції легень портативні - є! - 69 шт.

- Пульсоксиметри - 1350 од.

- Дихальний апарат ручний силіконовий - 1180 од.

- Насос інфузійний - 1330 од.

- Концентратор кисневий - 34 од.", - написав Шмигаль.

Читайте також: Вокзали забезпечені масками та респіраторами, дезінфекція проводиться щогодини, - Криклій

Прем'єр-міністр запевнив, що продовжує активно працювати з виробниками, постачальниками та продавцями масок та інших засобів індивідуального захисту з метою нормалізації ситуації в аптеках.

"Маємо попередні домовленності з міжнародними партнерами про поставки в Україну мільйонів масок та необхідного обладнання", — додав він.

10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль 01

10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль 02
10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль 03
10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль 04
10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль 05
10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль 06
10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль 07
10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль 08
10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль 09
10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль 10
10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль 11
10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль 12
10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль 13
10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль 14
10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль 15
10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль 16

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181591
 
 
 Топ коментарі
 
Шмыгало, чего интересно маски в аптеках выросли в цене более чем в 10 раз? Кто на горе украинцев наживает себе бабло, нагло и по сатанячьи? Почему в ЕС цена не растет во время эпидемии, а у нас слуги народа дослужились до такого позора? Маска копеечная , которая стоила 2 грн, сейчас стоит 25 грн. Это что такое? На все лекарства цены поднимете? И на продукты поднимите, ублюдки зеленые?
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Шмыгало, чего интересно маски в аптеках выросли в цене более чем в 10 раз? Кто на горе украинцев наживает себе бабло, нагло и по сатанячьи? Почему в ЕС цена не растет во время эпидемии, а у нас слуги народа дослужились до такого позора? Маска копеечная , которая стоила 2 грн, сейчас стоит 25 грн. Это что такое? На все лекарства цены поднимете? И на продукты поднимите, ублюдки зеленые?
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Придурки надивилися тєліка, де за кордоном люди гребуть щось у рулонах.

То одноразові рушники.
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кацахол Ну папір теж може бути,як одноразовий рушник.
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кацахол Ну то ще раз витерти.або скласти ві декілька слоїв.Вихід є завжди.
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В Новых Санжарах гандоны безплатно раздавали.
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Замість масок на голову надівати, не на головку.
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А еще прикол,какой то там Шмыгаль,отправив ящик гандонов сказал-"Любовь спасет мир".
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https://medapparatura.in.ua/p745155197-apparat-dyhatelnyj-ruchnoj.html?gclid=Cj0KCQjwpLfzBRCRARIsAHuj6qV160YnZULCPsNR22aSFY8gjOVCP00kFzlNXOOQTJAFkwZL1xAWVygaAmRPEALw_wcB

дыхательный аппарат ручной силиконовый---это клизма с градусником, какая - то профанация. Все, что поприличнее уже продали.
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угу... помню, как в конце 80-х модно было вернуться из заграницы с ящиком одноразовых шприцов/презервативов... тогда была компанейщина по борьбе со СПИДом... теперь другая компанейщина
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А як ви збираєтесь забезпечити населення масками ?
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по доллару за маску (собівартість 5 центів) і вона ваша 10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6300
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Ksenia VB

А як ви збираєтесь забезпечити населення масками ?Що таке 10 млн одноразових масок. Розберуть співробітники медичних закладів - собі та родичам - ось і забезпечили частину населення України... 10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1405
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а склады то полупустые...вы заметили??? (3-е фото сверху)
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Готовится грандиозный распил бабла... Всю неделю твердили, что никакая маска от коронавируса не спасает...
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Распиратор типа ffp3 защищает от этого вируса. А то что на картинке называется говно для морального успокоения.э
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вы посмотрите на эти смешные (страшные) цифры....
к примеру - - Аппараты для искусственной вентиляции легких портативные - есть! - 69 шт.Источник: https://censor.net.ua/p3181591
69 штук....
Да они издеваются и в открытую называют нас идиотами... 10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2061


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Лео Кот Та їх навіть в США немає багато.Ну було би їх 500 чи 1000 і що з того? Їх потрібно десятки тисяч.Ніде їх стільки немає.
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XENOmorph X e9763c3a - почитай как продали все...

https://censor.net.ua/blogs/3181588/maski_spekulyanty_i_negotovnost_mira_k_takoyi_atake_virusa
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Лео Кот Ці також маніпулюють.Я вам казав.що в США навіть цього всього немає.Те що в нас навіть би було,його не хватило би все одно на велику епідемію.Зараз просто будуть наживатися.
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Лео Кот Я ж вам повторюю,в нас апаратів штучного дихання все одно майже не було.Ви це розумієте.Їх в достатній кількості ніде немає.Ну було би їх більше на декілька десятків,різниці все одно не буде,якщо в нас буде велика епідемія.Надійтеся тільки на себе.Ви можете самі маску зробити,в домашніх умовах.Вона від простої нічим не буде відрізнятися.
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имеют моральное право. вспомним результаты выборов.
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Та нормально всё. Средства тестирования отсутствуют, поэтому больше, чем 69 и не найдут.
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Сам бубочка приїде передавати чи як? А г+г буде знімати?
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І по якій ціні їх закупили, і в кого? Не в Радуцково випадково?
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https://censor.net.ua/blogs/3181588/maski_spekulyanty_i_negotovnost_mira_k_takoyi_atake_virusa

Маски, спекулянты и неготовность мира к такой атаке вируса

Давайте поговорим честно про цены на товары для защиты от вируса.
Все возмущаются ценой 1200 гривен за пачку из 50 обычных масок в Новусе. Я тоже в шоке от этой цены.
Я никогда не скрывал, что являюсь крупным импортером и продавцом медтехники в Украине.
Большой склад.
Прямые контракты.
Большая сеть сбыта.
У нас на данную секунду.
ИВЛ нет.
Масок нет.
Антисептиков нет.
Бактерицидных ламп нет.
Инфракрасных термометров нет.
Нет вообще.
Все было и все продали.
Продали по обычным ценам, а купили у нас почти все спекулянты для перепродажи на ОЛХ, на Проме, на других маркетплейсах.
И взять негде!
Свои склады пустые.
Склады партнеров пустые.
Склады производителей пустые.
Есть только у спекулянтов, которые в основном и скупили наши остатки. Теперь они нам же и предлагают это выкупить назад только в 10 РАЗ дороже.
Что делать?
- Покупать как Новус у спекулянтов и стать врагом украинцев?!
- Не покупать и значит не давать возможность людям обеспечить себя?!
Мы выбрали второе.
Мы отказались покупать у спекулянтов по заоблачным ценам и продавать по цене бриллиантов - поэтому стоим пустые.
Беда наша.
В Украине практически ничего не производят. В лучшем случае сборка из импортных комплектующих. Комплектующие у производителей этого ассортимента тоже закончились. Поэтому поставок внутреннего производства нет.
Например.
Украинский производитель бактерицидных ламп стоит потому что нет самих лампочек. Корпуса есть, в того что светит нет.
Например.
Знаете почему нет антисептиков.
Вы будете плакать сейчас - жидкость то как раз есть. Но **** - нет баночек. Нет ёмкостной куда ее разливать. У тех кто делает антисептики закончилась тара. Когда будет неизвестно.
Мне каждый день звонят всякие спекулянты и предлагают все эти товары купить к себе в магазины.
Например. Они предлагают.
Купи маску в опте по 20 гривен за штуку, которая стоила 1 гривну.
Купи термометр по 3000 гривен за штуку, который в опте был 500 гривен за штуку.
Купи кварцевую лампу по 4000 гривен за штуку, которая стоила в опте 900 гривен за штуку.
Так это если я куплю маску по 20 в опте, то даже если я ее поставлю продавать в ноль - меня заслуженно смещают с говном.
Всех спекулянтов послал.
Решил - буду ждать две- три недели и привезу сам.
Звоню вчера производитель масок в Китае.
- отгружаете уже?
- да.
- нужен 1 миллион масок
- есть . $1 за штуку.
- вы что с ума сошли. Это 25 гривен за штуку в Китае. Вы же продавали ее два месяца назад по 0.03 цента? Сколько же она будет стоить в Украине. Ее же надо сюда самолетом привезти и растаможить.
- не хотите не берите. У нас очередь из стран.
- а респиратор с фильтром?
- тоже есть. $3 за штуку.
- ******.
И это производитель. Китай. Вчера.
Аналогично с инфракрасным термометром.
Сегодня, производитель с большими боями согласился отгрузить нам 500 штук по $70 за штуку. Хочешь бери, нет - у нас очередь на них из других стран.
Что делать?!
Впервые, смогу сказать - нет это не про Украину. Это про весь мир. Мир оказался не готов к такой атаке вируса.
Мировые запасы и мировые мощности значительно уступают спросу.
И тут встаёт главная дилемма.
Обеспечить по любой цене или остаться без защиты, но зато с гордо поднятой головой.
Мы выбрали второе, но честно говоря - я не уверен что это правильно.
Такова реальность.
А не то что вы себе думаете.
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кусає лікті бідятко, що недостатньо сам задер ціни?
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чтобы нормализировать ситуации в аптеках, так у них и так все нормуль.
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все везіть одразу крадуцькому, він знає що з ними робити!
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69 аппаратов для вентиляции легких , для 40 миллионной страны , это вообще не о чем лучше бы молчал. Как и про маски , которые надо менять каждые два три часа , то есть в день минимум 5 штук на каждого надо. По тому этих десяти миллионов на день не хватит даже Киеву.Осел по ходу принципиально не кого умнее себя на должности не назначает .
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Вот спрашивается- накой эти маски, если как сами врачи говорят что они не помогают. Чисто распил денег и показуха деятельности. Лучше бы современные больницы построили для таких эпидемий и пандемий.
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37,5 миллиона населения, маски нужно менять после каждого выхода ( вторичное употребление не предусмотрено, сколько продлится борьба с вирусом не понятно, расчет нужно делать исходя что минимум 6 -7 месяцев, а скорее всего это с нами надолго, вот и считайте возможную потребность) Ну а тут вообще "тьма".. Аж цельных 69 аппаратов искусственной вентиляции легких. В Великобритании 5000 ( пять тысяч), и говорят что это очень мало нужно в РАЗЫ больше... ( потому что они нужны как минимум 20% заболевших) Так что объявленные цифры не то что "успокаивают", а наоборот повергают в понимании катастрофического положения.
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А як же інші області України ? 10М ? та в день набагато більше потрібно на наше населення...
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Зегенераты, люди уже посчитали, что вы продали 150 млн масок, где остальные, уроды?!
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1 маска каждому НАВСЕГДА! Хочешь стирай потом или..Аппараты АЖ 69 штук! Коцентраторы кислородные АЖ 34 единицы! ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК! Шмыгаль это ты для лохов вещаешь?
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аппараты и концентраторы это для "квартала95", а для остальных граждан 1 маска на 4 человек.
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*** какие же они тупые эти квартальные черти. Эти маски в пакетах годятся для сокрытия лица на митингах, но от короновирусных бацил они точно не защищают. Нужен евро стандарт 2 или 3.
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по 2-3 шт АШВЛ на область ? Сильно ... без комментария 10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8546
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А видео от Зеленского будет - как разделить 10 млн масок на 40 млн граждан Украины ?.. или может нам предлагают каждую маску разрезать на четыре части ?
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Богатые украинцы во время вспышки коронавируса Covid-19 покупают себе личные аппараты искусственной вентиляции легких, которые ставят прямо в коробках у себя в гараже. Это происходит во время того, как стране не хватает данных аппаратов.

Об этом рассказал собственник сети по продаже медицинского оборудования "Медтехника" Алексей Давиденко в Facebook.
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Аптекам навязывают тесты на короновирус Харьков .25 штук -более 9000гр.Пришло время контрафакта.Время мародёров.
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Дыхательный аппарат ручной силиконовыйИсточник: https://censor.net.ua/p3181591

это ведь аппарат искусственного дыхания при клинической смерти?вместо "рот-в-рот"?медики,что скажите?и кто же будет всю ночь напролет качать эту грушу тяжелобольному?
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"и кто же будет всю ночь напролет качать эту грушу тяжелобольному"

певно, хтось з родини хворого,якщо такі є.
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Ну это не защитные маски, а так... Для самоуспокоения. И какой идиот на фото держит эти маски руками без перчаток???
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короче...берете марлю (или широкий бинт)в аптеке,прокладываете в три слоя марли 2 слоя ваты,обстрачиваете по краям,степлером канцелярским пристегиваете слева и справа резинки.
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а легкие, вентилируйте компрессором, поглубже глотнув шланг.
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ось вони доступні ціни,сьогодні в аптеці побачив ,в перше за два тижні, з'явилися маски по ціні 20 гр за одиницю,місяць тому вони коштували 1 гривню.
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На кого это шмыгаль-шапито рассчитано, если уже точно установлено, что обычные, и даже 95 маски от вируса не спасают! В больницах (районных) практически нет врачей, умеющих подключит и настроить аппаратуру ИВЛ. Врачи, контактирующий с больными, практически сами попадают в карантин и из больницы домой они уже ни шагу? Врачей с Китая срочно в страну приглашайте консультировать, а не пиаритесь на складах, идиоты....
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хм.. стесняюсь спросить - а с утилизацией использованных масок вопрос у вас уже решен или как всегда .. потом чет придумаем...
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Вангую что все эти маски главврачи сразу же сольют за очень хороший откат в аптеки где за них вломят двойную-тройную цену.
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не поняла!!! почему так много в донецкую 980тыс, а в луганскую обл. - почти 500тыс??? им больше всех надо??? 10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7297
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Класно,69 апаратів на 37 мільйонну країну.Три місяці готувалися.
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шмыгаль, ты эти маски можешь себе засунуть в ж*пу! Нужны только маски уровня ffp3, там хоть какая-то защита!!!
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Ну так они ж по приколу голосовали , вот пусть теперь прикалываются на здоровье.
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