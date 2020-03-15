 На довиборах у 179 окрузі провокатори лякають виборців коронавірусом, - КВУ. ФОТО

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Комітет виборців України, інформує Цензор.НЕТ.

"На території ринку в Краснограді невстановлені особи пояснюють виборцям, що в країні карантин, і вибори в окрузі скасовано", - сказано в повідомленні.

Крім цього, на дільниці №631020 молоді люди робили членам дільничної виборчої комісії зауваження через відсутність у тих медичних масок, і при цьому вели стрім-трансляцію. Відрекомендуватися молодики відмовилися, зазначають у КВУ.

"Харківська ОДА і районні державні адміністрації округу повністю не відреагували на звернення ЦВК (постанова ЦВК №75 від 12.03.2020). Так, ДВК не забезпечені дезінфікуючими засобами і масками", - зазначили в Комітеті виборців.

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Крім цього, КВУ відзначає неналежну організацію документообігу між ОВК та ДВК (дільниці №№ 631042, 631000). Так, внаслідок несвоєчасного надання копії постанови ОВК про заміну членів ДВК у нових членів комісій виникли проблеми з початком роботи.

Серед технічних проблем - недостатня кількість скриньок. На ділянці №631019 виставлено 3 скриньки замість 4. ДВК пояснює це тим, що одна скринька непридатна до використання (зношена).

Сьогодні в 179 окрузі на Харківщині відбуваються проміжні вибори народного депутата України. Всі виборчі дільниці відкрилися вчасно.