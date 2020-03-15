 На довиборах у 179 окрузі провокатори лякають виборців коронавірусом, - КВУ. ФОТО

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Комітет виборців України, інформує Цензор.НЕТ.
"На території ринку в Краснограді невстановлені особи пояснюють виборцям, що в країні карантин, і вибори в окрузі скасовано", - сказано в повідомленні.
Крім цього, на дільниці №631020 молоді люди робили членам дільничної виборчої комісії зауваження через відсутність у тих медичних масок, і при цьому вели стрім-трансляцію. Відрекомендуватися молодики відмовилися, зазначають у КВУ.
"Харківська ОДА і районні державні адміністрації округу повністю не відреагували на звернення ЦВК (постанова ЦВК №75 від 12.03.2020). Так, ДВК не забезпечені дезінфікуючими засобами і масками", - зазначили в Комітеті виборців.
Крім цього, КВУ відзначає неналежну організацію документообігу між ОВК та ДВК (дільниці №№ 631042, 631000). Так, внаслідок несвоєчасного надання копії постанови ОВК про заміну членів ДВК у нових членів комісій виникли проблеми з початком роботи.
Серед технічних проблем - недостатня кількість скриньок. На ділянці №631019 виставлено 3 скриньки замість 4. ДВК пояснює це тим, що одна скринька непридатна до використання (зношена).
Сьогодні в 179 окрузі на Харківщині відбуваються проміжні вибори народного депутата України. Всі виборчі дільниці відкрилися вчасно.
Вчера в 12:23
ему этого сделать, но он всё равно ткнул в меня той штукой!
- а почему не давали?
- как почему?! Вы не знаете?!
- нет, а что?
- как что?! Штуки эти американские, их специально прислали в Украину! Когда он наводит её на вашу голову, вся информация считывается с мозгов и отправляется в США!!!
- да вы что?! Вот скоты! Это ж сколько у них свободного времени, чтобы такое придумать!
- да, что хорошего они не придумают, а всякие гадости-пожалуйста!
- больше не дам на себя это направлять!
- они силой заставят!
Вот прям вижу как эти «простые, мирные граждане» ведут дискуссию на «платформе примирения»😂
поздравила сопля
Как постоянное напоминание ему, какой он мудак...
Догадайтесь сами кому.
Я не берусь судить, т.к. я живу не там.
Пусть решают избиратели, им там жить.
Ну с кем по пьяни не бывает?