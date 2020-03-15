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Все про:вибори (4928) КВУ (86) провокація (558) Харківщина (875) коронавірус (1)

 На довиборах у 179 окрузі провокатори лякають виборців коронавірусом, - КВУ. ФОТО

Провокатори поширюють на ринку в Краснограді неправдиву інформацію про те, що вибори в 179 окрузі скасували через коронавірус.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Комітет виборців України, інформує Цензор.НЕТ.

"На території ринку в Краснограді невстановлені особи пояснюють виборцям, що в країні карантин, і вибори в окрузі скасовано", - сказано в повідомленні.

Крім цього, на дільниці №631020 молоді люди робили членам дільничної виборчої комісії зауваження через відсутність у тих медичних масок, і при цьому вели стрім-трансляцію. Відрекомендуватися молодики відмовилися, зазначають у КВУ.

На довиборах у 179 окрузі провокатори лякають виборців коронавірусом, - КВУ 01

"Харківська ОДА і районні державні адміністрації округу повністю не відреагували на звернення ЦВК (постанова ЦВК №75 від 12.03.2020). Так, ДВК не забезпечені дезінфікуючими засобами і масками", - зазначили в Комітеті виборців.

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Крім цього, КВУ відзначає неналежну організацію документообігу між ОВК та ДВК (дільниці №№ 631042, 631000). Так, внаслідок несвоєчасного надання копії постанови ОВК про заміну членів ДВК у нових членів комісій виникли проблеми з початком роботи.

Серед технічних проблем - недостатня кількість скриньок. На ділянці №631019 виставлено 3 скриньки замість 4. ДВК пояснює це тим, що одна скринька непридатна до використання (зношена).

Сьогодні в 179 окрузі на Харківщині відбуваються проміжні вибори народного депутата України. Всі виборчі дільниці відкрилися вчасно.

На довиборах у 179 окрузі провокатори лякають виборців коронавірусом, - КВУ 02

На довиборах у 179 окрузі провокатори лякають виборців коронавірусом, - КВУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181589
 
 
 Топ коментарі
 
У Зеленского короновирус,его нужно изолировать в подвале где-то в Припяти!
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Дуже промовисто: ні президент, ні прем'єр, ні міністр у справах ветеранів вперше нікого не вітали з днем добровольця.
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(с)Вадим Хачатуров
Вчера в 12:23
ему этого сделать, но он всё равно ткнул в меня той штукой!
- а почему не давали?
- как почему?! Вы не знаете?!
- нет, а что?
- как что?! Штуки эти американские, их специально прислали в Украину! Когда он наводит её на вашу голову, вся информация считывается с мозгов и отправляется в США!!!
- да вы что?! Вот скоты! Это ж сколько у них свободного времени, чтобы такое придумать!
- да, что хорошего они не придумают, а всякие гадости-пожалуйста!
- больше не дам на себя это направлять!
- они силой заставят!
Вот прям вижу как эти «простые, мирные граждане» ведут дискуссию на «платформе примирения»😂На довиборах у 179 окрузі провокатори лякають виборців коронавірусом, - КВУ - Цензор.НЕТ 4688


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У Зеленского короновирус,его нужно изолировать в подвале где-то в Припяти!
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У 🤡🤢 клоуна коронобесие ,от безнаказанности за распродажу Украины
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Дуже промовисто: ні президент, ні прем'єр, ні міністр у справах ветеранів вперше нікого не вітали з днем добровольця.
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каждый начальник Зе-выборец просто обязан повесить этот портрет у себя в кабинете...
Как постоянное напоминание ему, какой он мудак...
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Это выгодно тем, у кого мало шансов.
Догадайтесь сами кому.
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Плохо это или хорошо, но это - реальность.
Я не берусь судить, т.к. я живу не там.
Пусть решают избиратели, им там жить.
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Военный вертолет выпустил снаряд по жилому дому в Чите.
Ну с кем по пьяни не бывает?
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Летун спас дорогих рабсиян от коронавируса как смог...
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На довиборах у 179 окрузі провокатори лякають виборців Зеленськім
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За то ШАКАЛадом там и не пахнет!
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Та я вижу, что тебя несёт! Скорее бы пронесло!
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В Париже "желтые жилеты" устроили протест вопреки карантину. Фото и видео массовых беспорядков https://www.obozrevatel.com/abroad/v-parizhe-na-proteste-zheltyih-zhiletov-proizoshli-stolknoveniya-foto-video.htm
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этого следовало ожидать. придурковатые политики с энтузиазмом принялись нарушать права граждан. любЮт они это... ой любЮт...
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Провокаторы с зелеными мозгами пугают Украину уже год своим дебилизмом.
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