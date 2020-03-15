 Невідомі підірвали банкомат у Харкові і забрали гроші. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Повідомлення про вибух банкомату, розташованого на першому поверсі житлового багатоповерхового будинку на Салтівському шосе, надійшло в поліцію 15 березня близько 3:00", - сказано в повідомленні.

Слідчі та оперативники оглянули місце події і вилучили речові докази.

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За попередніми даними, банкомат підірвали за допомогою саморобного вибухового пристрою.

"Слідчі Немишлянського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 10 років", - повідомили в поліції.

Зараз поліцейські розшукують підривників.







