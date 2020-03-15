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 Невідомі підірвали банкомат у Харкові і забрали гроші. ФОТО

Банкомат підірвали близько 3 години ночі за допомогою саморобного вибухового пристрою. Скільки саме грошей забрали викрадачі, в поліції поки не знають.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Повідомлення про вибух банкомату, розташованого на першому поверсі житлового багатоповерхового будинку на Салтівському шосе, надійшло в поліцію 15 березня близько 3:00", - сказано в повідомленні.

Слідчі та оперативники оглянули місце події і вилучили речові докази.

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За попередніми даними, банкомат підірвали за допомогою саморобного вибухового пристрою.

"Слідчі Немишлянського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 10 років", - повідомили в поліції.

Зараз поліцейські розшукують підривників.

Невідомі підірвали банкомат у Харкові і забрали гроші 01
Невідомі підірвали банкомат у Харкові і забрали гроші 02
Невідомі підірвали банкомат у Харкові і забрали гроші 03
Невідомі підірвали банкомат у Харкові і забрали гроші 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181582
 
 
 Топ коментарі
 
до некоторых отдаленных провинций Римской Империи еще не дошла информация о национализации ПриватБанка Невідомі підірвали банкомат у Харкові і забрали гроші - Цензор.НЕТ 6783
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какое еще добро коломойского? О чем ты?
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С дыныр и лыныр шастрают залетные гастролёры. В резервациях красть нечего, вот они и сюда набеги совершают: банкоматы, квартиры, вечерний гоп-стоп на улицах. Потом назад с награбленным в дыру. Давно пора закрыть пункты пропуска в связи с эпидемией: в Горловке уже больше 10 случаев коронавируса, не говоря уже про туберкулез, спид и прочее...
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Небось похитителей добра каломойского авакян найдет быстрее чем арестуют бандитов днр
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до некоторых отдаленных провинций Римской Империи еще не дошла информация о национализации ПриватБанка Невідомі підірвали банкомат у Харкові і забрали гроші - Цензор.НЕТ 6783
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так это луГандоны, если и возьмут, Рюкзаков их быстро к семьям вернёт Неизвестные взорвали банкомат в Харькове и забрали деньги - Цензор.НЕТ 1903
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Треба вже Ощадбанку всі банкомати на нічний час закривати або встановити чергування, а то так і приходить на думку, що вони самі їх підпивають.
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Тон фарби свідчить про те що банковат приватівський.
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Видно якісь вкладники вирішили встигнути забрати гроші до 16.03.20 р.
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Суд. Галантерейщик и кардинал Беня против Украины. На кону - "Приват".
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а заболевших короновирусом будут сажать в тюрьму? в камеру с здоровыми?
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Случайно не Харьковские подрывники которых ЗЕ отпустил взамен на таксистов?
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С дыныр и лыныр шастрают залетные гастролёры. В резервациях красть нечего, вот они и сюда набеги совершают: банкоматы, квартиры, вечерний гоп-стоп на улицах. Потом назад с награбленным в дыру. Давно пора закрыть пункты пропуска в связи с эпидемией: в Горловке уже больше 10 случаев коронавируса, не говоря уже про туберкулез, спид и прочее...
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Зачем искать работу ? Подсуетился и живи припеваючи !
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Людей в жилых домах подвергают страшенному риску.Нужно при взломе чтобы деньги окрашивались.Как при савке.Взрывы и грабежи прекратятся.Власть тупа и тупа очень и очень давно!До подрайона там 500м от силы.Дрыхнут,сволочи.
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Мабуть прибутки тільки у Зеленського й Коломойського ростуть. Народ вже банкомати чистить.
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Коробка масок коштує 1200гр. Треба ж десь гроші брати. )
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поки так безпечно стоять банкомати,їх і будуть бомбити бандюки...
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