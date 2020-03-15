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Все про:вибори (4928) Харківщина (875) ОПОРА (127)

 "ОПОРА" заявляє про порушення на довиборах у 179-му окрузі на Харківщині. ФОТО

Спостерігачі зафіксували на довиборах у 179-му окрузі випадки видачі бюлетенів одним членом комісії, спроби заздалегідь заповнити виборчу документацію, наявність агітаційних матеріалів у невідведених для агітації місцях у день голосування.

Звіт про порушення станом на 12:00 "Опора" оприлюднила на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Видача бюлетенів одним членом комісії наразі є найпоширенішим із порушень у роботі дільничних виборчих комісій під час голосування. Випадки було зафіксовано спостерігачами на ДВК №630533, №630541, №630542, №630530, №630569, №630535. Порушення було усунуто після звернень спостерігачів "Опори", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що під час ранкового засідання було зафіксовано поодинокі випадки неведення протоколів засідання: на ДВК №630535, №630569, №630542, №630533. У більшості випадків порушення усунуто після звернення до комісії спостерігача "Опори".

"Також на низці ДВК спостерігачі зупиняли спроби завчасно заповнити виборчу документацію: протоколи про підрахунок та наліпки", - додали в "Опорі".

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Упродовж дня спостерігачі фіксували наявність агітації, яка переважно розміщувалася на електроопорах.

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За відповідним фактам спостерігач готує заяву в правоохоронні органи.

У поліції Харківської області кореспонденту "Укрінформу" повідомили, що станом на 12:00 не отримали жодної заяви про правопорушення на дільницях.

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Сьогодні в 179-му окрузі на Харківщині відбуваються проміжні вибори народного депутата України. Всі виборчі дільниці відкрилися вчасно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181578
 
 
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До чего же ущербные эти рыгозебилы, что не могут даже провести без зашкваров выборы на одном округе.
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тут как говорила падшая алкосивуха все многослойно.
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"Європейська Солідарність" вже зафіксувала купу порушень на довиборах до Верховної Ради по 179 округу. Всі вони вчиняються однією з кандидаток - пані Світличною. Починати політичну діяльність з порушення закону про вибори народного депутата - це неправильно.
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Сахновщина голосует.Мои земляки.Депрессивный район на окраине украинской цивилизации.Почти вымер.Без дорог,автобусов. Там прекрасные люди.Очень многие самоорганизовались.А голосовать не за кого.38 кандидатов .
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Гнать надо приезжих варягов! Короновирус только от них!В Сахновщинском районе ни дорог ,ни больниц,ни скорой,ни автобусов внутрирайонных и школ осталось мизер.Даже полицию убрали.Старики там-обречённые.Даже почтальоны сорвались на Польшу!Пенсию носить некому и 90 летние идут по нескольку км на почту.
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