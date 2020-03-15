 "ОПОРА" заявляє про порушення на довиборах у 179-му окрузі на Харківщині. ФОТО

Звіт про порушення станом на 12:00 "Опора" оприлюднила на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Видача бюлетенів одним членом комісії наразі є найпоширенішим із порушень у роботі дільничних виборчих комісій під час голосування. Випадки було зафіксовано спостерігачами на ДВК №630533, №630541, №630542, №630530, №630569, №630535. Порушення було усунуто після звернень спостерігачів "Опори", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що під час ранкового засідання було зафіксовано поодинокі випадки неведення протоколів засідання: на ДВК №630535, №630569, №630542, №630533. У більшості випадків порушення усунуто після звернення до комісії спостерігача "Опори".

"Також на низці ДВК спостерігачі зупиняли спроби завчасно заповнити виборчу документацію: протоколи про підрахунок та наліпки", - додали в "Опорі".

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Упродовж дня спостерігачі фіксували наявність агітації, яка переважно розміщувалася на електроопорах.

За відповідним фактам спостерігач готує заяву в правоохоронні органи.

У поліції Харківської області кореспонденту "Укрінформу" повідомили, що станом на 12:00 не отримали жодної заяви про правопорушення на дільницях.

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Сьогодні в 179-му окрузі на Харківщині відбуваються проміжні вибори народного депутата України. Всі виборчі дільниці відкрилися вчасно.