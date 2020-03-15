 Захист від COVID-19 на відпочинку: готель на Львівщині запровадив безпрецедентні заходи безпеки. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами власника комплексу Валентина Ничипоренка, практично від початку березня здійснюється низка заходів, щоб максимально убезпечити відпочивальників від можливого інфікування коронавірусом.

"Хоча клієнтам такі заходи і створюють певні незручності, вони погоджуються з тим, що без них зараз не обійтися. Ми ж, зі всого боку, вважаємо, що в нинішніх умовах всі подібні до нашого комплекси мають вдатися до аналогічних кроків", - зазначає Ничипоренко.

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Зокрема, керівництво комплексу вжило таких протиепідемічних заходів:

- до роботи допускаються тільки здорові працівники (вимірювання температури перед роботою і обстеження медичним працівником);

- всі приміщення (особливо холи, ліфти, санвузли, спа-зону, дитячу кімнату) прибирають із застосуванням дезінфекційних засобів згідно з графіком і кварцуються упродовж дня 2-4 рази. Щоночі ці зони прибирають із застосуванням агресивних дезінфекційних засобів та кварцуються;

- у медкабінетах кварцування проводять упродовж дня кожні 2 години і провітрюють між процедурами;

- перила, дверні ручки, ліфти щогодини протирають вологими ганчірками, попередньо змоченими в дезінфекційних засобах;

- медичний персонал, працівники кухні, офіціанти працюють у рукавичках, які періодично рясно обробляють антисептиком;

- всі кімнати, де поселилися гості, прибирають щодня і проводять кварцування;

- всі номери забезпечено дезінфекційними засобами для миття та обробки рук;

- під час поселення всім гостям вимірюють температуру тіла.

Крім того, в готель не поселяють гостей із коротким терміном перебування, іноземців та тих, хто щойно прибув із-за кордону.

Територію комплексу закрито для всіх, хто не проживає в ньому.

Крім того, готелем замовлені експрес-тести для виявлення коронавірусу. Через тиждень кожна людина під час поселення в обов'язковому порядку проходитиме перевірку з використанням експрес-тестів.

















