 Захист від COVID-19 на відпочинку: готель на Львівщині запровадив безпрецедентні заходи безпеки. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами власника комплексу Валентина Ничипоренка, практично від початку березня здійснюється низка заходів, щоб максимально убезпечити відпочивальників від можливого інфікування коронавірусом.
"Хоча клієнтам такі заходи і створюють певні незручності, вони погоджуються з тим, що без них зараз не обійтися. Ми ж, зі всого боку, вважаємо, що в нинішніх умовах всі подібні до нашого комплекси мають вдатися до аналогічних кроків", - зазначає Ничипоренко.
Зокрема, керівництво комплексу вжило таких протиепідемічних заходів:
- до роботи допускаються тільки здорові працівники (вимірювання температури перед роботою і обстеження медичним працівником);
- всі приміщення (особливо холи, ліфти, санвузли, спа-зону, дитячу кімнату) прибирають із застосуванням дезінфекційних засобів згідно з графіком і кварцуються упродовж дня 2-4 рази. Щоночі ці зони прибирають із застосуванням агресивних дезінфекційних засобів та кварцуються;
- у медкабінетах кварцування проводять упродовж дня кожні 2 години і провітрюють між процедурами;
- перила, дверні ручки, ліфти щогодини протирають вологими ганчірками, попередньо змоченими в дезінфекційних засобах;
- медичний персонал, працівники кухні, офіціанти працюють у рукавичках, які періодично рясно обробляють антисептиком;
- всі кімнати, де поселилися гості, прибирають щодня і проводять кварцування;
- всі номери забезпечено дезінфекційними засобами для миття та обробки рук;
- під час поселення всім гостям вимірюють температуру тіла.
Крім того, в готель не поселяють гостей із коротким терміном перебування, іноземців та тих, хто щойно прибув із-за кордону.
Територію комплексу закрито для всіх, хто не проживає в ньому.
Крім того, готелем замовлені експрес-тести для виявлення коронавірусу. Через тиждень кожна людина під час поселення в обов'язковому порядку проходитиме перевірку з використанням експрес-тестів.
Полиция американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, попросила преступников временно отказаться от противоправной деятельности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Обращение опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.
«Ввиду подтвержденного случая заражения в результате локального распространения COVID-19 департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю криминальную/злонамеренную деятельность до последующих объявлений», - говорится в сообщении.
- SLC Police Dept. (@slcpd) 14 марта 2020, 15:24
Также в полиции заявили, что рассчитывают на сотрудничество в пресечении правонарушений. «Выражаем признательность за ожидаемое сотрудничество в деле пресечения преступлений и заранее благодарим преступников», - отметили в департаменте полиции.
Британские ученые обнаружили что слюна кота Яйцеслава, содержит необходимые фитонциды и антиоксиданты для борьбы с короновирусом..
Запись по телефону 222-333-22-33 на персональную дезинфекцию круглосуточно..
Услуга "А можно почесать за ухом" за дополнительную плату..
Николай Давиденко подчеркнул на своей странице в «Фейсбук», что богатые и известные украинцы в очередной раз поразили своим эгоизмом. По словам собственника сети по продаже медицинского оборудования Медтехника, состоятельные граждане сейчас активно скупают аппараты для искусственной вентиляции легких.
При этом Давиденко подчеркнул, что у покупателей отсутствует необходимость в этих самых аппаратах ИВЛ. Люди просто заказывают их без установки - пускай, мол, полежит в гараже или на складе. Получается, что граждане, знающие, насколько серьезной является проблема с аппаратами для искусственной вентиляции легких в стране, вернее, с их дефицитом, банально закупают медицинскую технику «на всякий случай» - вдруг заболеют сами, или кто-то из близких.
Давиденко убежден - подобное поведение является просто аморальным. Кроме того, с практической точки зрения закупать аппараты ИВЛ «на всякий случай» просто бессмысленно. Интересно, эти люди действительно думают, что в случае чего они спокойненько приедут в больницу со своим аппаратом? Все ведь прекрасно поймут - этот аппарат просто лежал в гараже, вместо того, чтобы спасать жизни обычных людей
Всегда резало глаз сочетание в одном предложении слов "все" и "особенно". Значит, остальные убираются так-сяк.
Принадлежащая миллиардеру Коломойскому авиакомпания МАУ в последние часы перед закрытием авиасообщения взвинтила цены на билеты из Европы в Украину в 2 - 12 раз больше обычного прайса.