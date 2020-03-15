 COVID-19: українські готелі запроваджують безпрецедентні заходи безпеки. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ поспілкувався з керівництвом готельного комплексу "Три сини та донька" на Львівщині, щоб детальніше дізнатися про кроки.

За словами власника комплексу Валентина Ничипоренка, практично від початку березня здійснюється низка заходів, щоб максимально убезпечити відпочивальників від можливого інфікування коронавірусом.

"Хоча клієнтам такі заходи і створюють певні незручності, вони погоджуються з тим, що без них зараз не обійтися. Ми ж, зі всого боку, вважаємо, що в нинішніх умовах всі подібні до нашого комплекси мають вдатися до аналогічних кроків", - зазначає Ничипоренко.

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Зокрема, протиепідемічні заходи передбачають безконтактне вимірювання температури всіх, хто проживає на території комплексу, постійне кварцування приміщень, а також їхню обробку дезінфекційними засобами, надання препаратів для дезінфекції рук.

У готель не поселяють гостей із коротким терміном перебування та іноземців. Територію комплексу закрито для всіх, хто не проживає в ньому, а персонал проходить щоденну перевірку.

Крім того, готелем замовлені експрес-тести для виявлення коронавірусу. Через тиждень кожна людина під час поселення в обов'язковому порядку проходитиме перевірку з використанням експрес-тестів.







Перевірка температури в різних локаціях комплексу





Дезінфекція на стійці реєстрації та в ресторані







Проведення кварцування загальних зон і кімнат гостей

Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який спричиняє пневмонію нового типу.

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Нагадаємо, в Україні ввели обмеження для запобігання можливого поширення коронавірусу.

Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і шириться усім світом і більшість людей не мають імунітету.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.