 COVID-19: українські готелі запроваджують безпрецедентні заходи безпеки. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ поспілкувався з керівництвом готельного комплексу "Три сини та донька" на Львівщині, щоб детальніше дізнатися про кроки.
За словами власника комплексу Валентина Ничипоренка, практично від початку березня здійснюється низка заходів, щоб максимально убезпечити відпочивальників від можливого інфікування коронавірусом.
"Хоча клієнтам такі заходи і створюють певні незручності, вони погоджуються з тим, що без них зараз не обійтися. Ми ж, зі всого боку, вважаємо, що в нинішніх умовах всі подібні до нашого комплекси мають вдатися до аналогічних кроків", - зазначає Ничипоренко.
Зокрема, протиепідемічні заходи передбачають безконтактне вимірювання температури всіх, хто проживає на території комплексу, постійне кварцування приміщень, а також їхню обробку дезінфекційними засобами, надання препаратів для дезінфекції рук.
У готель не поселяють гостей із коротким терміном перебування та іноземців. Територію комплексу закрито для всіх, хто не проживає в ньому, а персонал проходить щоденну перевірку.
Крім того, готелем замовлені експрес-тести для виявлення коронавірусу. Через тиждень кожна людина під час поселення в обов'язковому порядку проходитиме перевірку з використанням експрес-тестів.
Перевірка температури в різних локаціях комплексу
Дезінфекція на стійці реєстрації та в ресторані
Проведення кварцування загальних зон і кімнат гостей
Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який спричиняє пневмонію нового типу.
Нагадаємо, в Україні ввели обмеження для запобігання можливого поширення коронавірусу.
Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.
Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і шириться усім світом і більшість людей не мають імунітету.
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.
Полиция американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, попросила преступников временно отказаться от противоправной деятельности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Обращение опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.
«Ввиду подтвержденного случая заражения в результате локального распространения COVID-19 департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю криминальную/злонамеренную деятельность до последующих объявлений», - говорится в сообщении.
- SLC Police Dept. (@slcpd) 14 марта 2020, 15:24
Также в полиции заявили, что рассчитывают на сотрудничество в пресечении правонарушений. «Выражаем признательность за ожидаемое сотрудничество в деле пресечения преступлений и заранее благодарим преступников», - отметили в департаменте полиции.
Британские ученые обнаружили что слюна кота Яйцеслава, содержит необходимые фитонциды и антиоксиданты для борьбы с короновирусом..
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Услуга "А можно почесать за ухом" за дополнительную плату..
Николай Давиденко подчеркнул на своей странице в «Фейсбук», что богатые и известные украинцы в очередной раз поразили своим эгоизмом. По словам собственника сети по продаже медицинского оборудования Медтехника, состоятельные граждане сейчас активно скупают аппараты для искусственной вентиляции легких.
При этом Давиденко подчеркнул, что у покупателей отсутствует необходимость в этих самых аппаратах ИВЛ. Люди просто заказывают их без установки - пускай, мол, полежит в гараже или на складе. Получается, что граждане, знающие, насколько серьезной является проблема с аппаратами для искусственной вентиляции легких в стране, вернее, с их дефицитом, банально закупают медицинскую технику «на всякий случай» - вдруг заболеют сами, или кто-то из близких.
Давиденко убежден - подобное поведение является просто аморальным. Кроме того, с практической точки зрения закупать аппараты ИВЛ «на всякий случай» просто бессмысленно. Интересно, эти люди действительно думают, что в случае чего они спокойненько приедут в больницу со своим аппаратом? Все ведь прекрасно поймут - этот аппарат просто лежал в гараже, вместо того, чтобы спасать жизни обычных людей
За заражение других и несоблюдение карантина будут сажать
МВД предлагает дополнить УК тремя новыми статьями:
📍Сознательное заражение опасной инфекционной болезнью;
📍Уклонение от лечения опасной инфекционной болезни;
📍Самовольное оставление места обсервации (карантина).
Статьи предусматривают максимальное наказание - лишение свободы. Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.
Всегда резало глаз сочетание в одном предложении слов "все" и "особенно". Значит, остальные убираются так-сяк.
Принадлежащая миллиардеру Коломойскому авиакомпания МАУ в последние часы перед закрытием авиасообщения взвинтила цены на билеты из Европы в Украину в 2 - 12 раз больше обычного прайса.