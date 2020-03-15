 У жителя Києва, який контактував із родичами померлої в Радомишлі, коронавірус не виявлено, - Чечоткін. ФОТОрепортаж

Про це у фейсбуці написав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін, передає Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що співробітники відділення радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Києві провели дезінфекційні заходи в гуртожитку медичної академії на вул. Дашавській у Солом'янському районі столиці.
Саме в цьому будинку живе 19-річний хлопець, який контактував із родичами померлої від коронавірусу мешканки Радомишля.
"13 березня хлопця доставлено в Олександрівську лікарню Києва з підозрою на інфікування коронавірусом. Експрес-тест показав негативний результат. Пацієнт перебуває в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні до отримання других результатів аналізів", - зазначив Чечоткін.
Фото: facebook.com/MykolaChechotkin
Нагадаємо, жінка, яка інфікувалася коронавірусом, померла в Радомишлі 13 березня. Це перша смерть від коронавірусу на території України.
Жінка на початку березня побувала в Польщі, на зворотному шляху гостювала у родичів у Львові. Коли їй стало зле, вона не відразу звернулася до лікарів, продовжувала відвідувати церкву і ринок. Наразі в Радомишлі закрито ринки, призупинено рух громадського транспорту. Церкву й автовокзал, які відвідувала жінка, продезінфікували. Ізольовано 22 людей, із якими контактувала інфікована.
Был случай...
Все молились и ждали смерти..
Я знал - НЕ МОЯ! И ВСЕ спаслись..
Два раза подряд..Через месяца три..Совсеи другой контингент..
Среди ангелов Я затесался??
😇
Страшно умирать..
Проверено..
😇
Нет, я падать боюсь...
Сьогодні о 03:59•Українська правда
Президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на COVID-19.
Джерело: брифінг Трампа, повідомляє Reuters, особистий лікар Трампа Шон Конлі, повідомляє CNN
Деталі: За словами Трампа, результати тесту повинні бути через день-два. Він зазначив, що у нього немає симптомів захворювання і його температура не підвищена.
Видання CNN з посиланням на словами особистого лікаря Трампа Шона Конлі повідомляє, що тест глави Білого дому на коронавірус показав негативний результат.
Пряма мова лікаря: "Сьогодні вдень я отримав підтвердження, що тест негативний".
Нагадаємо:
Президента США перевірять на коронавірус, оскільки у двох осіб, з якою він контактував, виявили COVID-19
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Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування
Передісторія:
Новий коронавірус проявився у Китаї наприкінці 2019 року, він отримав назву SARS-CoV-2, а хвороба, яку він породжує, - COVID-19. У світі на COVID-19 станом на 15 березня захворіли понад 156 тисяч людей.
11 березня ВООЗ оголосила пандемію (всесвітню епідемію) у зв'язку з новим коронавірусом.
В Україні зареєстрували 3 випадки зараження новим захворюванням. Одна хвора на Covid-19 померла.
и вторых - хам редкий... , но ето чисто личное - во всем остальном вроде как и больших претензий к нему нет....
Страшно ещё то, что заболевший в Украине мужчина заразился от своей жены, которая не заболела, но была носителем. То есть есть и такие варианты. Вот это реальная жопа
Температура у неё была нормальной. Такой источник невозможно выявить.
врачей(коновалов).
А обработка раствором гипохлорита действует относительно долго, р-р затекает в щели и под пыль и грязь (в операционной этого стараются избегать) и некоторое время убивает вирусы и бактерии после появления людей. Из недостатков - запах хлора и хлорирование возможных фенольных загрязнений, которые при уборках с щелочными ПАВ могут образовать диоксины.
Жителей Радомышля Житомирской области, контактировавших с первой жертвой коронавируса в Украине, не могут оперативно протестировать из-за отсутствия в местной больнице тест-систем.
По словам главного врача Радомышльской центральной районной больницы Натальи Витинской, в ЦРБ было всего пять тест-систем, приобретенных ранее, и на сегодня все они израсходованы. Также ограничено количество защитных медкостюмов и даже респираторов.
«У нас тест-систем на грипп нет, у нас было пять, мы их купили раньше, у нас на неделю есть костюмы, на неделю респираторы. А одноразовые маски вчера привезли пять тысяч, так они есть», - сообщила главврач.
По предварительной информации, поступления новых в регионе ждут только с понедельника, 16 марта.
https://antikor.com.ua/articles/365100-ni_test-sistem_ni_spetskostjumov_chto_proishodit_v_boljnitse_radomyshlja