 У жителя Києва, який контактував із родичами померлої в Радомишлі, коронавірус не виявлено, - Чечоткін. ФОТОрепортаж

Про це у фейсбуці написав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що співробітники відділення радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Києві провели дезінфекційні заходи в гуртожитку медичної академії на вул. Дашавській у Солом'янському районі столиці.

Саме в цьому будинку живе 19-річний хлопець, який контактував із родичами померлої від коронавірусу мешканки Радомишля.

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"13 березня хлопця доставлено в Олександрівську лікарню Києва з підозрою на інфікування коронавірусом. Експрес-тест показав негативний результат. Пацієнт перебуває в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні до отримання других результатів аналізів", - зазначив Чечоткін.

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Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

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Нагадаємо, жінка, яка інфікувалася коронавірусом, померла в Радомишлі 13 березня. Це перша смерть від коронавірусу на території України.

Жінка на початку березня побувала в Польщі, на зворотному шляху гостювала у родичів у Львові. Коли їй стало зле, вона не відразу звернулася до лікарів, продовжувала відвідувати церкву і ринок. Наразі в Радомишлі закрито ринки, призупинено рух громадського транспорту. Церкву й автовокзал, які відвідувала жінка, продезінфікували. Ізольовано 22 людей, із якими контактувала інфікована.