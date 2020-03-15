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Все про:карантин (178) Чечоткін (64) COVID-19 (882)

 У жителя Києва, який контактував із родичами померлої в Радомишлі, коронавірус не виявлено, - Чечоткін. ФОТОрепортаж

У гуртожитку, де живе хлопець, який контактував із родичами померлої від коронавірусу українки, провели дезінфекцію.

Про це у фейсбуці написав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що співробітники відділення радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Києві провели дезінфекційні заходи в гуртожитку медичної академії на вул. Дашавській у Солом'янському районі столиці.

Саме в цьому будинку живе 19-річний хлопець, який контактував із родичами померлої від коронавірусу мешканки Радомишля.

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"13 березня хлопця доставлено в Олександрівську лікарню Києва з підозрою на інфікування коронавірусом. Експрес-тест показав негативний результат. Пацієнт перебуває в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні до отримання других результатів аналізів", - зазначив Чечоткін.

У жителя Києва, який контактував із родичами померлої в Радомишлі, коронавірус не виявлено, - Чечоткін 01

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У жителя Києва, який контактував із родичами померлої в Радомишлі, коронавірус не виявлено, - Чечоткін 02
У жителя Києва, який контактував із родичами померлої в Радомишлі, коронавірус не виявлено, - Чечоткін 03
У жителя Києва, який контактував із родичами померлої в Радомишлі, коронавірус не виявлено, - Чечоткін 04
Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

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Нагадаємо, жінка, яка інфікувалася коронавірусом, померла в Радомишлі 13 березня. Це перша смерть від коронавірусу на території України.

Жінка на початку березня побувала в Польщі, на зворотному шляху гостювала у родичів у Львові. Коли їй стало зле, вона не відразу звернулася до лікарів, продовжувала відвідувати церкву і ринок. Наразі в Радомишлі закрито ринки, призупинено рух громадського транспорту. Церкву й автовокзал, які відвідувала жінка, продезінфікували. Ізольовано 22 людей, із якими контактувала інфікована.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181539
 
 
 Топ коментарі
 
Как военный медик, из бывших, уверяю -- это не дезинфекция, это, в лучшем случае, дезинсекция! ...причём, самого древнесоветского разлива...*)
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👍🏻👍🏻
Был случай...
Все молились и ждали смерти..
Я знал - НЕ МОЯ! И ВСЕ спаслись..
Два раза подряд..Через месяца три..Совсеи другой контингент..
Среди ангелов Я затесался??
😇
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Умереть не страшно..
Страшно умирать..
Проверено..
😇
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Вы боитесь летать самолётами?
Нет, я падать боюсь...
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Трамп зробив тест на коронавірус
Сьогодні о 03:59•Українська правда
Президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на COVID-19.
Джерело: брифінг Трампа, повідомляє Reuters, особистий лікар Трампа Шон Конлі, повідомляє CNN
Деталі: За словами Трампа, результати тесту повинні бути через день-два. Він зазначив, що у нього немає симптомів захворювання і його температура не підвищена.
Видання CNN з посиланням на словами особистого лікаря Трампа Шона Конлі повідомляє, що тест глави Білого дому на коронавірус показав негативний результат.
Пряма мова лікаря: "Сьогодні вдень я отримав підтвердження, що тест негативний".
Нагадаємо:
Президента США перевірять на коронавірус, оскільки у двох осіб, з якою він контактував, виявили COVID-19
Слідкуйте за розвитком ситуації: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE
Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування
Передісторія:
Новий коронавірус проявився у Китаї наприкінці 2019 року, він отримав назву SARS-CoV-2, а хвороба, яку він породжує, - COVID-19. У світі на COVID-19 станом на 15 березня захворіли понад 156 тисяч людей.
11 березня ВООЗ оголосила пандемію (всесвітню епідемію) у зв'язку з новим коронавірусом.
В Україні зареєстрували 3 випадки зараження новим захворюванням. Одна хвора на Covid-19 померла.
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нашего ни одна зараза не клюнет, шо б он нам всем был здоровенький....
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Звичайно, бо він у солярії коптиться постійно, подивіться які у нього білі кола під очима від спеціальних захисних окулярів. Мабуть, хоче бути як Обама - демократ весь у загарі.
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если честно, Иренка, то меня в донике не устраивают все го то пару вещей - первое и главное ***** любит взасос....
и вторых - хам редкий... , но ето чисто личное - во всем остальном вроде как и больших претензий к нему нет....
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Чудеса. Получается, что вирус не такой уж и контагиозный.
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Не стоит полагаться на результат экспресс тестов.
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А на что тогда полагаться? Тем более, что человек визуально здоров.
Страшно ещё то, что заболевший в Украине мужчина заразился от своей жены, которая не заболела, но была носителем. То есть есть и такие варианты. Вот это реальная жопа
Температура у неё была нормальной. Такой источник невозможно выявить.
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Все може бути.Прикладом того є вірус з родини коронавірусів,який викликає ентеріт у котів.Там теж безсимптомний період,потім вірусний перитоніт,який не лікується,потім "все".Дуже багото тварин є носіями вірусу,при тому самі хворіють періодично і в легкій формі,але заражають інших.
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У вас , скорей всего, есть мед образование.
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Не мед.Учила микробиологию и генетику
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Может, не от жены заразился, он не признается.
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Я коли кропив колорадських жуків у мене був захист на порядок вищий.
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Интересно, чем они вирус поливают? Святой водой?
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Скорей всего, вода с гипохлоритом натрия. Вирусы убивает достаточно хорошо.
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Информацию скрывают. Рано или поздно это приведет к последствиям. Но. В Киеве от covid -19 умерло 3 человека. 1 в Бортничах. Информация с семинара по фармацевтике от обс. Как использовать думайте сами .
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То в Бортничах краще медицина? Всі в Бортничи - лікуватись!
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Коронавирус, попав в условия общаги, совершил суицид.
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99% что у коменданта общаги и или завхоза на даче или в квартире такой же лежит. Ну не говнолинолеум же им во время ремонта воровать!
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В общазі вижити дано не кожному. І печінку треба мати здорову.
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Просто вірус не літає в повітрі як муха.
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Літає саме у повітрі, не як муха, але дуже схоже (броунівський рух).
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Диагноз больной, сразу, поставили неправильный. Может надо проверить того врача, что дал неправильный диагноз?
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судя этой логике тогда нужно уволить 90% врачей (коновалов).
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Така до болю знайома обстановка в кімнаті... Ностальгія....
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В операционных, в больницах. И в боксах инфекционных больниц. Скорей всего, и в моргах.
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я честно говоря ожидал что и в данном случае его проведут....а не святой водой побрызгают
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Кварцевание проводят при отсутствии людей и актуально там, где впоследствии нужно поддерживать высокую степень стерильности. Например, в стерильную операционную входит бригада в стерильной одежде.
А обработка раствором гипохлорита действует относительно долго, р-р затекает в щели и под пыль и грязь (в операционной этого стараются избегать) и некоторое время убивает вирусы и бактерии после появления людей. Из недостатков - запах хлора и хлорирование возможных фенольных загрязнений, которые при уборках с щелочными ПАВ могут образовать диоксины.
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Треба було не красти 29 років. А зараз маешь те що маешь. Районна медицина - жах.

Жителей Радомышля Житомирской области, контактировавших с первой жертвой коронавируса в Украине, не могут оперативно протестировать из-за отсутствия в местной больнице тест-систем.

По словам главного врача Радомышльской центральной районной больницы Натальи Витинской, в ЦРБ было всего пять тест-систем, приобретенных ранее, и на сегодня все они израсходованы. Также ограничено количество защитных медкостюмов и даже респираторов.

«У нас тест-систем на грипп нет, у нас было пять, мы их купили раньше, у нас на неделю есть костюмы, на неделю респираторы. А одноразовые маски вчера привезли пять тысяч, так они есть», - сообщила главврач.

По предварительной информации, поступления новых в регионе ждут только с понедельника, 16 марта.

https://antikor.com.ua/articles/365100-ni_test-sistem_ni_spetskostjumov_chto_proishodit_v_boljnitse_radomyshlja
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Зараз ще зарано. Там латентний період великий, до місяця.
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