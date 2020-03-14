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 Загиблого на Донбасі бійця 131-го ОРБ Андрія Ведешина провели в останню путь на Вінниччині, - ОТГ. ФОТОрепортаж

У селі Кинашів Тульчинського району Вінницької області відбулася церемонія прощання з бійцем 131-го окремого розвідувального батальйону Андрієм Ведешиним (позивний Бармен), який загинув на Донбасі 10 березня.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє Тульчинська міська об'єднана територіальна громада, інформує Цензор.НЕТ.

Загиблого на Донбасі бійця 131-го ОРБ Андрія Ведешина провели в останню путь на Вінниччині, - ОТГ 01

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Загиблого на Донбасі бійця 131-го ОРБ Андрія Ведешина провели в останню путь на Вінниччині, - ОТГ 02
Загиблого на Донбасі бійця 131-го ОРБ Андрія Ведешина провели в останню путь на Вінниччині, - ОТГ 03
Загиблого на Донбасі бійця 131-го ОРБ Андрія Ведешина провели в останню путь на Вінниччині, - ОТГ 04
Загиблого на Донбасі бійця 131-го ОРБ Андрія Ведешина провели в останню путь на Вінниччині, - ОТГ 05
Фото: facebook.com/radatulchin

Андрій Олександрович Ведешин народився 4 лютого 1986 року. Закінчив Національну юридичну академію в Харкові. Працював дільничним інспектором поліції в рідному селі. В травні 2017 року вступив на військову службу за контрактом. 10 березня вранці в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області в результаті попадання протитанкової керованої ракети у вантажівку ГАЗ-66 зазнав важких поранень і помер під час евакуації вертольотом.

У нього залишилися мати, брат, дружина і дочка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181525
 
 
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Хороним своих пацанов и терпим всяких рабиновичей мертвечуков ...... Хороним и терпим.....
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замість того щоб надати ************ зброю для захисту, головнокомандувач розробляє почесні похорони загиблих. Цинізму немає меж
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для нього головне щоб було видовищно.
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..жаль их, пацанят этих Загиблого на Донбасі бійця 131-го ОРБ Андрія Ведешина провели в останню путь на Вінниччині, - ОТГ - Цензор.НЕТ 9933 ..была б моя воля, всю эту мразь краснокоричневую и синежопую , развязавшей ту войну и жирующую сейчас на Кончах, на длинную цепь посадил бы на "нулевке" и заставил траншеи и окопы рыть, блиндажи строить и пр. нужную работу делать...воины с них никакие, поджигатели и провокаторы только.. Загиблого на Донбасі бійця 131-го ОРБ Андрія Ведешина провели в останню путь на Вінниччині, - ОТГ - Цензор.НЕТ 1576
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Тепер зеля тих людей помнож на кожного загиблого військового,і додай сьогоднішніх добровольців і військових на фронті плюс поліцію в яких половина точно не за рускій мір і я думаю майдану в києві їм не хватить.Зеля моя тобі порада гнати Єрмака чим подалі поки не пізно!І самому нарешті сісти і подумати що тобі ближче країна яка дала тобі все,чи ростов який забере все.А герою вічна память!!!
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Кивы, бужинские, портновы, сивохи, мертвечуки, дубинские и всякие остальные брагари с ермаками жируют, плюют на Украину, сдают ее в лапы Ху@лу а мы ставим свечки погибшим героям, поем жалистные песни и ходим маршем с флагами......тьфу бл..дь
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Світла пам'ять Захиснику України.

І люта смерть її ворогам та зрадникам.
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