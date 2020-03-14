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 Вивезення до Швейцарії 50 тис. респіраторних масок заблоковано на польському кордоні. ФОТОрепортаж

Державна прикордонна служба та Національна поліція в пункті пропуску "Ягодин" виявили в автомобілі українця 50 тис. респіраторних масок, експорт яких з України заборонено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

Зокрема, чоловік на автомобілі "Рено" намагався вивезти до Швейцарії 50 тис. респіраторних масок класу FFP2NR вартістю близько 50 000 доларів США.

Зазначається, що товар конфісковано для потреб українців.

Вивезення до Швейцарії 50 тис. респіраторних масок заблоковано на польському кордоні 01
Вивезення до Швейцарії 50 тис. респіраторних масок заблоковано на польському кордоні 02
Вивезення до Швейцарії 50 тис. респіраторних масок заблоковано на польському кордоні 03

Дивіться також: Українець намагався вивезти за кордон майже 11 тис. медичних масок. Загальна сума конфіскату - 356 тис. грн, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Вивезення до Швейцарії 50 тис. респіраторних масок заблоковано на польському кордоні 04
Вивезення до Швейцарії 50 тис. респіраторних масок заблоковано на польському кордоні 05Вивезення до Швейцарії 50 тис. респіраторних масок заблоковано на польському кордоні 06
Вивезення до Швейцарії 50 тис. респіраторних масок заблоковано на польському кордоні 07
Вивезення до Швейцарії 50 тис. респіраторних масок заблоковано на польському кордоні 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181482
 
   
 Топ коментарі
 
ВИНОВНИК НАКАЗАН ? ИЛИ КАК ВСЕГДА ?
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Та Радуцького хапайте клоуни.
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Такое впечатление, что власти Украины хотят существенно уменьшить количество пенсионеров. Борьба с вирусом только на словах. Говорят что в больших супермаркетах кассиры сидят без масок, на почте , таможне , банках и других учреждениях куда массово приходят граждане тоже масок нет.
В свое время , когда Тимошенко боролась с мифическим гриппом хоть маски во всех учреждениях и магазинах раздали.
А если учесть тот факт, что в иудейских столицах Украины - Харькове и Днепре местные власти не хотели вводить карантин , то закрадываются смутные мысли , кому это все выгодно.
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Винуватець затриманий на українсько-швейцарському кордоні, треба думати?
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Всі заборони на експорт незаконні, поки немає особливого правового режиму Воєнного стану! Тільки особливий правовий режим може обмежувати права громадян України на труд, на отримання прибутків від зовнішньоекономічної діяльності!
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яке право,у нас що правова держава? борг України перед громадянами за рішенням судів дорівнює усьому держбюджету,це стверджує Суддя Європейського суду з прав людини Ганна Юдківська.
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Как наказываются все эти незаконные торгаши масками? Где наказания? Они вообще предусмотрены законом или зеленые идиоты забыли дописать наказание за невыполнение распоряжений Кабмина?Почему каждый день прорываются все новые и новые торговцы масками? Что за бардак?
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Оформление сделки произошло до того как запретили вывоз масок. Юридически тут все чисто.
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Не чисто- если оформили до, а запрет введен уже - то это тупая контрабанда.
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винуватим буде воділа авто.. к гадалкє нє хаді Вывоз в Швейцарию 50 тыс. респираторных масок заблокирован на польской границе - Цензор.НЕТ 8291
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Виновник? А когда суд состоялся? Ты, наверное судья? Или с дивана была проведена оценка что эти тряпочки на фото - промышленные респираторы? Я почету-то вижу тряпки, а не респираторы, или у потомков совецких плебеев и пролов считается что когда ********* убивают чей-то легальный судя по фото бизнес это хорошо? Ну тогда не удивляйся что живсёшь в говне и нищите - такое уже почти 30 лет происходит во всех сферах.
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Я представляю, как этот десант просто постреляют из подворотен на Подоле, а на Троещине утопят в Днепре )))
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Капец швейцарцам. Теперь точно пропадут.
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Мдаааа... Гешефт накрился... респиратором.
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блин, одни пограничники радуют! Спасибо за службу!
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так это и есть из той же партии...не успели вывезти.ну не сам же себе документы на груз готовил?кто то зафрахтовал
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Респиратор BLS 102V FFP2 NR D предназначен для защиты от нелетучих твердых и/или жидких аэрозолей при концентрации, превышающей в 12 раз ПДК, может он их на предприятие химическое вез.
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для короновируса и нужны не ниже FFP2,а не санитарные повязки.
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чисто гипотетически, подходит для лакокрасочных работ, если не брать во внимание жажду наживы.
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Расскажите кто сел за это на 10 лет ( я уж молчу что в такой ситуации кое где или когда то их бы давно расстреляли) Если везут, значит рассчитывают на крышу..., в крайней мере которая поможет уйти от ответственности.
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Такое впечатление, что власти Украины хотят существенно уменьшить количество пенсионеров. Борьба с вирусом только на словах. Говорят что в больших супермаркетах кассиры сидят без масок, на почте , таможне , банках и других учреждениях куда массово приходят граждане тоже масок нет.
В свое время , когда Тимошенко боролась с мифическим гриппом хоть маски во всех учреждениях и магазинах раздали.
А если учесть тот факт, что в иудейских столицах Украины - Харькове и Днепре местные власти не хотели вводить карантин , то закрадываются смутные мысли , кому это все выгодно.
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Таке враження, що зелена влада, СВІДОМО, намагається зменшити населення України. Звільнити місце для кацапів
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А как у тебя,в Мордоре,под Ижевском? Никто про это,ничего не говорит? Все отлично?
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Завжди радію, як мародерам роблять боляче. Вивозити маски з держави під час епідемії - мародерство. Тільки якби ці маски безкоштовно роздали громадянам. А то Радуцький продаватиме українцям по 10 доларів за штуку.
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Пора мародеров по законам чрезвычайного положения - отвели в поле от дороги метров на 20 и прикопали. Если есть смягчающие - то сначала расстреляли, а потом прикопали.
Этот "земляк" - потенциальный убийца, насильник и мародер... Освобождаемся от иллюзий - зуб за зуб, кровь за кровь...
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Назначить контрабандисту 200 часов общественных работ,в инфекционной больнице,-ухаживать за инфицированными коронавирусом!
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А помните: "Разом нас багато - нас не подолати"? И "Разом - до перемоги"!. И всегда находились люди, которые ради денег ....
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Зеленского на хрен, если не будут наказаны те, кто продал маски из госрезерва! Собираю в гараже шины, прикупил патронов и слежу за новостями. Дебил опаснее открытого врага!
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Не каждому дано стать президентом, как бы нам шут не обещал.
А вот быть человеком, который снял президента и отправил его в бега или в тюрьму - это круто и это по плечу каждому!
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еврейский бог богатства молодец, очень заботится о здоровье нации, вывез тысячу тонн масок и опять рука дрогнула, кошерное это дело аж мизинец дрожит.
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Хотим побороть эпидемию, как это сделали китайцы?
Расстреливать чиновников за халатность и пособие распространению эпидемии и тупых тусовщиков?
Слабо? Тогда сдохнем!
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красти, брехати та наживатися на ближніх - це наша національна риса.. тут ніякі розстріли не допоможуть
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Не правда! Німець батогом по спині навчав моментально! Свідки до цих пір памятають, як їх тато був навчений не ходити і не робити що не можна!
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Правда, безлаберна нація, пофігистична, в дусі" моя хата з краю".
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1000% і поки ми це не усвідомим, не будемо до себе самокритичні, змін реальних ніяких не буде.
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Ось Вам шановні українці і відповідь на питання чому в Україні війну не називають війною - тому що під час війни за такий "бізнес" могли б просто розстріляти а так через "справедливий" український суд все повернуть власникові та ще і компенсацію з наших з Вами кишень виплатять. В мене тільки одне питання - доки ми це все будемо терпіти???
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А кто придумал війну не називати війною ... Зеленський? Чи торгаш!?
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Придумав шоколадний мародер який заробив на цій війні чи не найбільше - це не секрет ну крім шокоботів звичайно.
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Как же тяжело обьяснить диванным овощам, голосующим за всякое отребье и поддерживающим произвол что нельзя популистам давать кошмарить бизнес.
Запрещены конкретно хирургические маски и промышленные респираторы указанного стандарта.
А теперь смотрим на фото - это целюлозные с натягом процедурные "маски" тряпочки, которым таможня и мусора прилепили стандарт индустриальных респираторов.
иными словами это легальный экспорт, и то что ктото с буржуев на панике готов платить бабос за кусок марли - это хорошо, предпренимателю капуня, а нам налоги, но нет, жлобки как в анекдоте про ад и котел - когда за котлом с евреями нужен гдаз да глаз - друг друга вытягивают, то за котлом с украинцами серти оставляют без охраны - один полезет выбираться, его сразу же свои назад за ноги дернут. Это всё с 3мя официально зараженными.
Давайте, лайкайте комментаторов ищущих виновных, хочу увидеть соотношение гоблинов к людям, для кого верховенство права и прозрачность и простота бизнеса имеют значение.
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Ты не лги людям, BLS 102V FFP2 NR D, остановленные на границе не "тряпки", а противовирусные респираторы.
А Хирургические маски - это вообще простые трехслойные
Посмотри на википедии по ссылке ТЫЦ
Так что ты сейчас - господин СОВРАВШИ, а контрабанда остановлена правильно!
Ты и такие же как ты - срете, где живете, подсираете своей стране, лишая людей возможности защитится. Так нормальные люди не делают! Вивезення до Швейцарії 50 тис. респіраторних масок заблоковано на польському кордоні - Цензор.НЕТ 7608
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це позбирать контрабанду і нових штампувать не прийдеться.
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При Порошенко ніхто б їх і не зупинив, а новина б і не попала в СМІ. Хоча Зеленський, бажано б вже, йшов би у відставку також.
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Зато у нас в аптеках их нет Если есть то от 30 гривен за штуку!
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