 Вивезення до Швейцарії 50 тис. респіраторних масок заблоковано на польському кордоні. ФОТОрепортаж

Державна прикордонна служба та Національна поліція в пункті пропуску "Ягодин" виявили в автомобілі українця 50 тис. респіраторних масок, експорт яких з України заборонено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.
Зокрема, чоловік на автомобілі "Рено" намагався вивезти до Швейцарії 50 тис. респіраторних масок класу FFP2NR вартістю близько 50 000 доларів США.
Зазначається, що товар конфісковано для потреб українців.
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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181482
Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии. ДОКУМЕНТ
В свое время , когда Тимошенко боролась с мифическим гриппом хоть маски во всех учреждениях и магазинах раздали.
А если учесть тот факт, что в иудейских столицах Украины - Харькове и Днепре местные власти не хотели вводить карантин , то закрадываются смутные мысли , кому это все выгодно.
Этот "земляк" - потенциальный убийца, насильник и мародер... Освобождаемся от иллюзий - зуб за зуб, кровь за кровь...
А вот быть человеком, который снял президента и отправил его в бега или в тюрьму - это круто и это по плечу каждому!
Расстреливать чиновников за халатность и пособие распространению эпидемии и тупых тусовщиков?
Слабо? Тогда сдохнем!
Запрещены конкретно хирургические маски и промышленные респираторы указанного стандарта.
А теперь смотрим на фото - это целюлозные с натягом процедурные "маски" тряпочки, которым таможня и мусора прилепили стандарт индустриальных респираторов.
иными словами это легальный экспорт, и то что ктото с буржуев на панике готов платить бабос за кусок марли - это хорошо, предпренимателю капуня, а нам налоги, но нет, жлобки как в анекдоте про ад и котел - когда за котлом с евреями нужен гдаз да глаз - друг друга вытягивают, то за котлом с украинцами серти оставляют без охраны - один полезет выбираться, его сразу же свои назад за ноги дернут. Это всё с 3мя официально зараженными.
Давайте, лайкайте комментаторов ищущих виновных, хочу увидеть соотношение гоблинов к людям, для кого верховенство права и прозрачность и простота бизнеса имеют значение.
А Хирургические маски - это вообще простые трехслойные
Посмотри на википедии по ссылке ТЫЦ
Так что ты сейчас - господин СОВРАВШИ, а контрабанда остановлена правильно!
Ты и такие же как ты - срете, где живете, подсираете своей стране, лишая людей возможности защитится. Так нормальные люди не делают!