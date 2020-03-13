 "Єрмак - х#йло", - мітингувальники під ОП проти нових мінських домовленостей віднесли свої вимоги до канцелярії Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після виступу лідера партії "Голос" вимоги мітингувальників передали в президентський офіс.
Мітингувальники запалили фаєри.
Серед гасел особливо виділявся "Єрмак - х#йло".
Фото, відео - Олег Богачук
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після виступу лідера партії "Голос" вимоги мітингувальників передали в президентський офіс.
Мітингувальники запалили фаєри.
Серед гасел особливо виділявся "Єрмак - х#йло".
Фото, відео - Олег Богачук
Разве может нормальный украинец выйти на протесты весной? НЕТ!!! Огород превыше всего.
Или ты ненормальный?
Зеленский=?????