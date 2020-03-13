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 Політика України, Події
  22023  206
Все про:Київ (7421) мітинг (536) мінські угоди (1747) Олег Богачук (981) Голос партія (144) Єрмак Андрій (129)

 "Єрмак - х#йло", - мітингувальники під ОП проти нових мінських домовленостей віднесли свої вимоги до канцелярії Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 13 березня під офісом президента відбулася акція протесту проти компромісів із донецькими терористами на переговорах у Мінську.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після виступу лідера партії "Голос" вимоги мітингувальників передали в президентський офіс.

Мітингувальники запалили фаєри.

Серед гасел особливо виділявся "Єрмак - х#йло".

Єрмак - х#йло, - мітингувальники під ОП проти нових мінських домовленостей віднесли свої вимоги до канцелярії Зеленського 01
Єрмак - х#йло, - мітингувальники під ОП проти нових мінських домовленостей віднесли свої вимоги до канцелярії Зеленського 02
Єрмак - х#йло, - мітингувальники під ОП проти нових мінських домовленостей віднесли свої вимоги до канцелярії Зеленського 03
Єрмак - х#йло, - мітингувальники під ОП проти нових мінських домовленостей віднесли свої вимоги до канцелярії Зеленського 04
Єрмак - х#йло, - мітингувальники під ОП проти нових мінських домовленостей віднесли свої вимоги до канцелярії Зеленського 05
Єрмак - х#йло, - мітингувальники під ОП проти нових мінських домовленостей віднесли свої вимоги до канцелярії Зеленського 06
Єрмак - х#йло, - мітингувальники під ОП проти нових мінських домовленостей віднесли свої вимоги до канцелярії Зеленського 07

Фото, відео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181439
 
   
 Топ коментарі
 
Не допустимо наступних кроків Держзради ! ! !
Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця !
14 березня - Київ, Михайлівська площа 11:00


"Ермак- х#йло", - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского - Цензор.НЕТ 6934 Як правильно поводити себе під час завтрашніх заходів. Прості правила, які допоможуть зберегти твоє здоров'я і здоров'я оточуючих в умовах небезпеки поширення коронавірусу.
Пам'ятка учасникам масових вуличних заходів
В Україні почалася епідемія коронавірусу. Але політична ситуація, на жаль, така, що змушує нас вийти на вулиці на масові акції протесту. Щоб уберегтися самим і не піддавати ризику людей навколо варто дотримуватися простих порад:
1. Не варто відвідувати масові заходи з ознаками застуди.
2. Кашляти і чхати потрібно у згин ліктя.
3. Не торкатися обличчя руками.
4. Не потискати руки коли вітаєтеся.
5. За можливості тримайте дистанцію 1-2 м від інших людей.
6. Носити маску (за можливості FFP3 з клапаном або без) навіть якщо не маєте ознак застуди.
7. Якщо носите маску, намагайтеся її не поправляти. Звичайну маску можна носити до 2-х годин. Маску з клапаном до 4-х годин.
8. До і після участі в масових заходах ретельно мити руки з милом 30 секунд. В публічних місцях варто користуватися антисептиком.
9. Не триматися за поручні у громадському транспорті.
І не панікуймо ! Завтра спокійно виходимо на марші!

Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця!
14 березня - офіційний День українського добровольця. Ми, добровольці, ті, хто зупинили московську нечисть в той час, коли країна і армія були розграбовані та перебували на межі ліквідації, бачимо, як наші здобутки знову знищуються.
Тому закликаємо всіх, для кого Україна - понад усе, взяти участь в Марші патріотів до Дня добровольця. Долучитися може кожен!
Молебень за полеглими - о 10:00 на Михайлівській площі, формування колон - 11:00 там само.
Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!
Чекаємо на Тебе!
Ми пройдемося через Майдан вулицями Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Банковою і Алеєю Небесної Сотні. В рамках заходу ми передамо наступні вимоги до Президента України Кабінету Міністрів, Верховній Раді:
1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ !
2. Пріоритетний розвиток сектору оборони і сучасних озброєнь для українського війська !
3. Припинити політику капітуляції! Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України!
4. Ні - «нормандії» без Криму !
5. Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму !
6. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями !
7. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів !
8. Повага і соціальні гарантії українському воїну!
9. Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля - тюрми !

Ініціатори:
Віктор Толочко, комбат батальйону ім. Кульчицького 2014р.-2019р.
Андрій Стемпіцький, командир ДУК «Правий сектор»
Сергій Ільницький, начальник штабу Української добровольчої армії
Юрій Береза, комбат батальйону «Дніпро-1»
Андрій Тетерук, командир батальйону «Миротворець»
Ігор Мазур «Тополя», офіцер 131-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ
Ігор Лапін, командир штурмової роти батальйону ЗСУ «Айдар»
Павло Білоус, доброволець 25-го батальйону «Київська Русь» та батальйону «Гарпун»
Мирослав Гай, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Михайло Бондар, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Тарас Ткалич, 95-а десантно-штурмова бригада ЗСУ
Рустамі Якименко, батальйон територіальної оборони «Київ-2»
Євген Дикий, батальйон ЗСУ «Айдар»
Дмитро Лінько, командир батальйону «Свята Марія»
Сергій Пандрак, батальйон «Айдар»
Олексій Петров, 37 омпб
Олександр Погребиський, 95 ОДШБр
Іван Костенко, 79 ДШБ
Гліб Бабіч - 10 ОГШБр
Краснян Валерій "Барс" доброволець
Покришка Іван, батальйон імені Кульчицького
Сергій Бондар, батальйон «Гарпун»
ГО "Українська Спілка Блогерів"
https://www.facebook.com/events/601215670470874
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Зеленая навозная муха Зе-Зе снова нагадила Украине .
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В Украине появилось слишком много хуйлов.
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Єрмак на свободі слова мене переконав,що він брехун
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Проплаченные БОМЖы на протестах были.
Разве может нормальный украинец выйти на протесты весной? НЕТ!!! Огород превыше всего.
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Ты это с огорода херачишь?
Или ты ненормальный?
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