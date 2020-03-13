 "Єрмак - х#йло", - мітингувальники під ОП проти нових домовленостей у Мінську віднесли свої вимоги до канцелярії Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після виступу лідера партії "Голос" вимоги мітингувальників передали в президентський офіс.
Мітингувальники запалили фаєри.
Серед гасел особливо виділявся "Єрмак - х#йло".
Фото, відео - Олег Богачук
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після виступу лідера партії "Голос" вимоги мітингувальників передали в президентський офіс.
Мітингувальники запалили фаєри.
Серед гасел особливо виділявся "Єрмак - х#йло".
Фото, відео - Олег Богачук
Может, пора называть вещи своими именами?
Зеленский - *****!
Который кричит всех громче.
Я не лох,я президент
И хочу отдыхать в сочи!
С путяшкой хочу быть на одной волне и
Сидеть на троне в золотой короне.
И ты народ мне не указ,
А лучше исполняйте мой наказ.
Мир,дружба,жвачка и мне
От от путяшки денег пачка.
А вам ,конечно простите,извините,
Леденец, его и сосите!
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Valentina.@vale_skib
Друзі, є інформація, що коронавірус боїться диму від шин, хто не встиг придбати маску, підійде балаклава.
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І ще можна зібратися на масову двотижневу обсервацію в урядовий квартал!
Арбузная мастерская перешла на 25% оклада!@Ambrekatsapa 3 ч
А розбита пляшка з коктейлем Молотова надовго зупинить його розповсюдження!