 Біля Офісу президента відбувається акція "Не допустимо мінської зради!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нова влада вирішила офіційно визнати терористів і сісти з ними за стіл переговорів. Визнання їх суб'єктами на міжнародній арені, а не маріонетками Путіна - це капітуляція, якої від нас хотіла Росія!" - заявляють організатори акції. Вони закликають не допустити підписання "нових мінських домовленостей із Росією".
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Как быстро начало доходить, что все сам же и просрал. Работал бы, переизбрали бы!
- Хорошее начало.
Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця !
14 березня - Київ, Михайлівська площа 11:00
Як правильно поводити себе під час завтрашніх заходів. Прості правила, які допоможуть зберегти твоє здоров'я і здоров'я оточуючих в умовах небезпеки поширення коронавірусу.
Пам'ятка учасникам масових вуличних заходів
В Україні почалася епідемія коронавірусу. Але політична ситуація, на жаль, така, що змушує нас вийти на вулиці на масові акції протесту. Щоб уберегтися самим і не піддавати ризику людей навколо варто дотримуватися простих порад:
1. Не варто відвідувати масові заходи з ознаками застуди.
2. Кашляти і чхати потрібно у згин ліктя.
3. Не торкатися обличчя руками.
4. Не потискати руки коли вітаєтеся.
5. За можливості тримайте дистанцію 1-2 м від інших людей.
6. Носити маску (за можливості FFP3 з клапаном або без) навіть якщо не маєте ознак застуди.
7. Якщо носите маску, намагайтеся її не поправляти. Звичайну маску можна носити до 2-х годин. Маску з клапаном до 4-х годин.
8. До і після участі в масових заходах ретельно мити руки з милом 30 секунд. В публічних місцях варто користуватися антисептиком.
9. Не триматися за поручні у громадському транспорті.
І не панікуймо ! Завтра спокійно виходимо на марші!
Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця!
14 березня - офіційний День українського добровольця. Ми, добровольці, ті, хто зупинили московську нечисть в той час, коли країна і армія були розграбовані та перебували на межі ліквідації, бачимо, як наші здобутки знову знищуються.
Тому закликаємо всіх, для кого Україна - понад усе, взяти участь в Марші патріотів до Дня добровольця. Долучитися може кожен!
Молебень за полеглими - о 10:00 на Михайлівській площі, формування колон - 11:00 там само.
Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!
Чекаємо на Тебе!
Ми пройдемося через Майдан вулицями Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Банковою і Алеєю Небесної Сотні. В рамках заходу ми передамо наступні вимоги до Президента України Кабінету Міністрів, Верховній Раді:
1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ !
2. Пріоритетний розвиток сектору оборони і ******** озброєнь для українського війська !
3. Припинити політику капітуляції! Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України!
4. Ні - «нормандії» без Криму !
5. Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму !
6. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями !
7. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів !
8. Повага і соціальні гарантії українському воїну!
9. Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля - тюрми !
Ініціатори:
Віктор Толочко, комбат батальйону ім. Кульчицького 2014р.-2019р.
Андрій Стемпіцький, командир ДУК «Правий сектор»
Сергій Ільницький, начальник штабу Української добровольчої армії
Юрій Береза, комбат батальйону «Дніпро-1»
Андрій Тетерук, командир батальйону «Миротворець»
Ігор Мазур «Тополя», офіцер 131-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ
Ігор Лапін, командир штурмової роти батальйону ЗСУ «Айдар»
Павло Білоус, доброволець 25-го батальйону «Київська Русь» та батальйону «Гарпун»
Мирослав Гай, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Михайло Бондар, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Тарас Ткалич, 95-а десантно-штурмова бригада ЗСУ
Рустамі Якименко, батальйон територіальної оборони «Київ-2»
Євген Дикий, батальйон ЗСУ «Айдар»
Дмитро Лінько, командир батальйону «Свята Марія»
Сергій Пандрак, батальйон «Айдар»
Олексій Петров, 37 омпб
Олександр Погребиський, 95 ОДШБр
Іван Костенко, 79 ДШБ
Гліб Бабіч - 10 ОГШБр
Краснян Валерій "Барс" доброволець
Покришка Іван, батальйон імені Кульчицького
Сергій Бондар, батальйон «Гарпун»
ГО "Українська Спілка Блогерів"
https://www.facebook.com/events/601215670470874
З Богом!!!
неужели оно такое тупое?)))
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=258192524641560&set=picfp.100013524425941&type=3&theater
Только не в жопу, пацаны!!! Только не в жопу!!!
В один прекрасный день Уйла встречает святой Петр и спрашивает, что выбираешь? Вечный Ад или 6 раз в жопу и свободен? Тот сразу соглашается на 6 раз.
Заводят его в Преисподнюю, там черти и Терешкова его уже ждут. Уйло нагибается, снимает штаны и спрашивает, а что тут Терешкова делает?
На что черти отвечают, что она тут для обнуления счета.
Попандопало еще денег нарисует, если что.
Нехай цей плакат буде на наступний мітінг. Зєля ще дасть привід.
что нас ждет впереди и почему Янелох и его ******* рады короновирусу?
разбираемся-
https://youtu.be/Q_MgG7uZnO4