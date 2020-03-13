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Все про:Київ (7421) мітинг (534) Олег Богачук (981) Офіс Президента (276)

 Біля Офісу президента відбувається акція "Не допустимо мінської зради!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля Офісу президента на вулиці Банковій відбувається акція "Не допустимо мінської зради!"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нова влада вирішила офіційно визнати терористів і сісти з ними за стіл переговорів. Визнання їх суб'єктами на міжнародній арені, а не маріонетками Путіна - це капітуляція, якої від нас хотіла Росія!" - заявляють організатори акції. Вони закликають не допустити підписання "нових мінських домовленостей із Росією".

Біля Офісу президента відбувається акція Не допустимо мінської зради! 01
Біля Офісу президента відбувається акція Не допустимо мінської зради! 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Путінська хотілка про переговори напряму з терористами": реакція користувачів на сторінці ОП у зв'язку зі створенням "консультативної ради" стосовно Донбасу

Біля Офісу президента відбувається акція Не допустимо мінської зради! 03
Біля Офісу президента відбувається акція Не допустимо мінської зради! 04

Біля Офісу президента відбувається акція Не допустимо мінської зради! 05
Біля Офісу президента відбувається акція Не допустимо мінської зради! 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак: Україна свого часу в Мінську взяла на себе зобов'язання погоджувати низку питань з "представниками" ОРДЛО

Біля Офісу президента відбувається акція Не допустимо мінської зради! 07

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181430
 
   
 Топ коментарі
 
Менше 100 тисяч - для Зєйла не авторитет, Більше 500 тисяч протестуючих -знак що потрібно хватати дєжурний чемоданчик і рвати когті в напрямку державного кордону.
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Невже запхали йому ********* паличку в дупу Біля Офісу президента відбувається акція "Не допустимо мінської зради!" - Цензор.НЕТ 8884 На черзі тепер - Лисий Біля Офісу президента відбувається акція "Не допустимо мінської зради!" - Цензор.НЕТ 8884
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Зеленский тоже думал, что может что-то поменять в стране.... А оказалось, сценарий давно написан! Запасайтесь лучше попкорном и наслаждайтесь!
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Судячи з постів деяких Слуг, вони хотіли б залишитися в Україні, коли Зе поїде до Ростова.
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73% дебилов, которые устали от войны сидя у себя в офисе где-то под Луцком.
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Тепер Пєця з Зєлєю будуть в одній камері на довічному(з конфіскацією). Вони обоє "Змії" по гороскопу. Буде такий-собі тераріум
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Привет ванюха. А что ты на своего кумира зе бочку катиш. Беня платить перестал? Ты же за зе голосовал, ты из 73% которые беню привели к власти и теперь тупые отмазки лепишь. Ню ню. Вас реально скоро реально будут пи..ть и это в лучшем случае.
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Мимо кассы, свнсбк. Пороха шмарклей не запачкаешь, обтекай, опущенный
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Серьезно? 5 лет сопли жевал, а тут за год... Біля Офісу президента відбувається акція "Не допустимо мінської зради!" - Цензор.НЕТ 8135
Как быстро начало доходить, что все сам же и просрал. Работал бы, переизбрали бы!
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__Друзі, є інформація, що коронавірус боїться диму від шин, хто не встиг придбати маску, підійде балаклава.
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А чего ваш членин соевый не на броневике и не на Майдане а в Испанию укатил ? Енто правда или люди брешут и он у сватов своих на блинах материализовался ...с духом настоящего членина пообщаться в шалаш приехал ?
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- Как вы назовете клоуна, болтающегося на виселице?
- Хорошее начало.
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Не треба нам нікого вішати. Обійдемось без смертної кари. Люди Зєлю обрали, люди його і переоберуть. На дострокових.
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Т.е., когда клоун заявляет Гардиан, шо ему жутко хочется вешать - норм для зебилятника. А если наоборот - то это никак низзя.
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На дострокові! Міняємо шило на мило ! Знов старе як нове ! І за певну кількість брудних грошей впевненими рухами його скажених рученят один відомий пройдисвіт перетворює суцільну зраду на гучну перемогу
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_________єрмак чомусь не сказав що підписант від ленере дейнего,знаходиться у розшуку,чи вже розшукали
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Я вже сотню разів задавав всім питання і хотів щоб ви задали його собі, чому під гаслами гідності українського народу та на крові кращих українців до влади в Україні прийшли жиди і залишилася та продажна малороська наволоч, що була і при янику?!
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Не допустимо наступних кроків Держзради ! ! !
Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця !
14 березня - Київ, Михайлівська площа 11:00

Біля Офісу президента відбувається акція "Не допустимо мінської зради!" - Цензор.НЕТ 1866

Як правильно поводити себе під час завтрашніх заходів. Прості правила, які допоможуть зберегти твоє здоров'я і здоров'я оточуючих в умовах небезпеки поширення коронавірусу.
Пам'ятка учасникам масових вуличних заходів
В Україні почалася епідемія коронавірусу. Але політична ситуація, на жаль, така, що змушує нас вийти на вулиці на масові акції протесту. Щоб уберегтися самим і не піддавати ризику людей навколо варто дотримуватися простих порад:
1. Не варто відвідувати масові заходи з ознаками застуди.
2. Кашляти і чхати потрібно у згин ліктя.
3. Не торкатися обличчя руками.
4. Не потискати руки коли вітаєтеся.
5. За можливості тримайте дистанцію 1-2 м від інших людей.
6. Носити маску (за можливості FFP3 з клапаном або без) навіть якщо не маєте ознак застуди.
7. Якщо носите маску, намагайтеся її не поправляти. Звичайну маску можна носити до 2-х годин. Маску з клапаном до 4-х годин.
8. До і після участі в масових заходах ретельно мити руки з милом 30 секунд. В публічних місцях варто користуватися антисептиком.
9. Не триматися за поручні у громадському транспорті.
І не панікуймо ! Завтра спокійно виходимо на марші!

Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця!
14 березня - офіційний День українського добровольця. Ми, добровольці, ті, хто зупинили московську нечисть в той час, коли країна і армія були розграбовані та перебували на межі ліквідації, бачимо, як наші здобутки знову знищуються.
Тому закликаємо всіх, для кого Україна - понад усе, взяти участь в Марші патріотів до Дня добровольця. Долучитися може кожен!
Молебень за полеглими - о 10:00 на Михайлівській площі, формування колон - 11:00 там само.
Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!
Чекаємо на Тебе!
Ми пройдемося через Майдан вулицями Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Банковою і Алеєю Небесної Сотні. В рамках заходу ми передамо наступні вимоги до Президента України Кабінету Міністрів, Верховній Раді:
1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ !
2. Пріоритетний розвиток сектору оборони і ******** озброєнь для українського війська !
3. Припинити політику капітуляції! Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України!
4. Ні - «нормандії» без Криму !
5. Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму !
6. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями !
7. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів !
8. Повага і соціальні гарантії українському воїну!
9. Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля - тюрми !

Ініціатори:
Віктор Толочко, комбат батальйону ім. Кульчицького 2014р.-2019р.
Андрій Стемпіцький, командир ДУК «Правий сектор»
Сергій Ільницький, начальник штабу Української добровольчої армії
Юрій Береза, комбат батальйону «Дніпро-1»
Андрій Тетерук, командир батальйону «Миротворець»
Ігор Мазур «Тополя», офіцер 131-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ
Ігор Лапін, командир штурмової роти батальйону ЗСУ «Айдар»
Павло Білоус, доброволець 25-го батальйону «Київська Русь» та батальйону «Гарпун»
Мирослав Гай, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Михайло Бондар, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Тарас Ткалич, 95-а десантно-штурмова бригада ЗСУ
Рустамі Якименко, батальйон територіальної оборони «Київ-2»
Євген Дикий, батальйон ЗСУ «Айдар»
Дмитро Лінько, командир батальйону «Свята Марія»
Сергій Пандрак, батальйон «Айдар»
Олексій Петров, 37 омпб
Олександр Погребиський, 95 ОДШБр
Іван Костенко, 79 ДШБ
Гліб Бабіч - 10 ОГШБр
Краснян Валерій "Барс" доброволець
Покришка Іван, батальйон імені Кульчицького
Сергій Бондар, батальйон «Гарпун»
ГО "Українська Спілка Блогерів"
https://www.facebook.com/events/601215670470874
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интересно, на что надеется клоун? бубочка, на ласапете в ростов будь готов)))
неужели оно такое тупое?)))
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Біля Офісу президента відбувається акція "Не допустимо мінської зради!" - Цензор.НЕТ 6202
Только не в жопу, пацаны!!! Только не в жопу!!!
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Анекдот рассказали сегодня, политический.
В один прекрасный день Уйла встречает святой Петр и спрашивает, что выбираешь? Вечный Ад или 6 раз в жопу и свободен? Тот сразу соглашается на 6 раз.
Заводят его в Преисподнюю, там черти и Терешкова его уже ждут. Уйло нагибается, снимает штаны и спрашивает, а что тут Терешкова делает?
На что черти отвечают, что она тут для обнуления счета.
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А усё робяты Поздно Усьо уже подписано А что написано пером не вырубишь топором (Или всё таки вырубишь )
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оно вообще-то было подписано ещё 5 лет назад. Почему тогда все молчали ?
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Че там за орган такой серьезный? С Уйлостаном тоже много чего было подписано. Біля Офісу президента відбувається акція "Не допустимо мінської зради!" - Цензор.НЕТ 9910
Попандопало еще денег нарисует, если что.
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По версии Сивохи это всё те, кто зарабатывает состояние на войне
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А де плакат: "Зрадника Зєлю геть. Дострокові"?
Нехай цей плакат буде на наступний мітінг. Зєля ще дасть привід.
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А где были все эти люди, когда Петя подписал "минск" 5 лет назад ?
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Ботяра под прокси, ты снова запомоился. Только сейчас подписали о признании сепаров стороной конфликта, а рашку наблюдателем.
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надвигающаяся жОпа и шмаркля!


что нас ждет впереди и почему Янелох и его ******* рады короновирусу?
разбираемся-
https://youtu.be/Q_MgG7uZnO4
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Зелену шмаркату банду колаборантiв зрадникiв та запроданцiв Геть!


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То все добре, але Україну від зеленої бидлячої плесені спасе тільки ХУНТА
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Ці угоди шоу-група підмахнула для відволікання народу від основного підмахування: зраду своєї землі. Далі придумають нові, ще більш шокуючі екстрименти своєї потуги, щоб відволікти від цієї - на іншу потужнішу. Складається враження, що країна потихеньку перетворюється на бізнес проект одного шута.
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Патриоты Украины объеденяйтесь!!!!! недопустим ШАКАЛАдного реванша!!!!!
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