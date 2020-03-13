 Біля Офісу президента відбувається акція "Не допустимо мінської зради!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нова влада вирішила офіційно визнати терористів і сісти з ними за стіл переговорів. Визнання їх суб'єктами на міжнародній арені, а не маріонетками Путіна - це капітуляція, якої від нас хотіла Росія!" - заявляють організатори акції. Вони закликають не допустити підписання "нових мінських домовленостей із Росією".





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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ