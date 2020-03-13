 Воїна 72-ї ОМБ Богдана Петренка, який загинув на Донбасі, поховали у Фастові. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано на Фейсбук-сторінці Фастівської РДА.

У повідомленні зазначається: "13 березня Фастівщина прощалася з Богданом Петренком, бійцем 72-ї механізованої бригади ОМБр ім.Чорних Запорожців, який 4 березня дістав тяжке поранення в голову та, нажаль, 10 березня помер, так і не опритомнівши.

Віддати останню шану прийшли керівництво району та міста, рідні, друзі, бойові товариші, знайомі та просто ті люди, які співчувають незбагненному горю великої втрати 23-річного юнака. Чесний, мужній син своєї країни поклав життя за свободу та незалежність держави, бравши участь у бойових діях на сході України".

"Співчуття рідним Богдана висловили голова Фастівської районної ради Геннадій Сиваненко, Фастівський міський голова Михайло Нетяжук, заступник командира 72-ї бригади Ігор Якушев, військвий комісар Фастівського ОМВК В'ячеслав Харчевський. Жодні слова не полегшать горе близьких. Вся громада Фастівського району та міста схиляє свої голови в знак вічної пам'яті загиблого воїна і приносить глибокі співчуття родині загиблого, його рідним і близьким людям, тим, хто пліч-о-пліч з ним відстоював і боронив територію рідної країни від загарбника", - зазначається в тексті.

"Ховали Богдана Олександровича Петренка під Гімн України, військовий салют, гіркі сльози десятків людей на Алеї Слави, що на фастівському Інтернаціональному кладовищі, де спочивають з миром інші загиблі воїни.

У зв'язку з важкою втратою, 13 березня оголошено триденний День жалоби у Фастівському районі", - зазначається в повідомленні.

У нього залишилися батьки, сестра і син.













