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 Воїна 72-ї ОМБ Богдана Петренка, який загинув на Донбасі, поховали у Фастові. ФОТОрепортаж

13 березня, на площі Перемоги перед Палацом Культури міста Фастів Київської області відбулося прощання з Богданом Олександровичем Петренком, 03.01.1997 року народження, солдатом, старшим навідником гранатометного взводу 72-ї окремої механізованої бригади, який 4 березня в районі населеного пункту Оріхове Попаснянського району Луганської області зазнав украй важких осколкових поранень голови під час мінометного обстрілу наших позицій, був евакуйований у військово-медичний клінічний центр у Харкові, переніс операцію, перебував у комі, і помер 10 березня, не опритомнівши.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано на Фейсбук-сторінці Фастівської РДА.

У повідомленні зазначається: "13 березня Фастівщина прощалася з Богданом Петренком, бійцем 72-ї механізованої бригади ОМБр ім.Чорних Запорожців, який 4 березня дістав тяжке поранення в голову та, нажаль, 10 березня помер, так і не опритомнівши.

Віддати останню шану прийшли керівництво району та міста, рідні, друзі, бойові товариші, знайомі та просто ті люди, які співчувають незбагненному горю великої втрати 23-річного юнака. Чесний, мужній син своєї країни поклав життя за свободу та незалежність держави, бравши участь у бойових діях на сході України".

"Співчуття рідним Богдана висловили голова Фастівської районної ради Геннадій Сиваненко, Фастівський міський голова Михайло Нетяжук, заступник командира 72-ї бригади Ігор Якушев, військвий комісар Фастівського ОМВК В'ячеслав Харчевський. Жодні слова не полегшать горе близьких. Вся громада Фастівського району та міста схиляє свої голови в знак вічної пам'яті загиблого воїна і приносить глибокі співчуття родині загиблого, його рідним і близьким людям, тим, хто пліч-о-пліч з ним відстоював і боронив територію рідної країни від загарбника", - зазначається в тексті.

Воїна 72-ї ОМБ Богдана Петренка, який загинув на Донбасі, поховали у Фастові 01

"Ховали Богдана Олександровича Петренка під Гімн України, військовий салют, гіркі сльози десятків людей на Алеї Слави, що на фастівському Інтернаціональному кладовищі, де спочивають з миром інші загиблі воїни.

У зв'язку з важкою втратою, 13 березня оголошено триденний День жалоби у Фастівському районі", - зазначається в повідомленні.

У нього залишилися батьки, сестра і син.

Воїна 72-ї ОМБ Богдана Петренка, який загинув на Донбасі, поховали у Фастові 02
Воїна 72-ї ОМБ Богдана Петренка, який загинув на Донбасі, поховали у Фастові 03
Воїна 72-ї ОМБ Богдана Петренка, який загинув на Донбасі, поховали у Фастові 04
Воїна 72-ї ОМБ Богдана Петренка, який загинув на Донбасі, поховали у Фастові 05
Воїна 72-ї ОМБ Богдана Петренка, який загинув на Донбасі, поховали у Фастові 06
Воїна 72-ї ОМБ Богдана Петренка, який загинув на Донбасі, поховали у Фастові 07
Воїна 72-ї ОМБ Богдана Петренка, який загинув на Донбасі, поховали у Фастові 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181411
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
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