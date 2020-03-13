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 Табу платформи примирення, підступність "русского мира", капітуляція. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Табу платформи примирення, підступність русского мира, капітуляція. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Наказ виконав

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мінську підписано акт про капітуляцію України у війні за незалежність - це держзрада, - Бутусов про створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суб'єктність ОРДЛО і статус гаранта-спостерігача для РФ: ЗМІ опублікували мінські протоколи про "консультативну раду". ДОКУМЕНТ

Табу платформи примирення, підступність русского мира, капітуляція. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Упав чи ні... Яка різниця!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". ВIДЕО

Табу платформи примирення, підступність русского мира, капітуляція. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

– Є халтурка...

Табу платформи примирення, підступність русского мира, капітуляція. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Внутрішня гармонія

Табу платформи примирення, підступність русского мира, капітуляція. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Табу платформи примирення

Табу платформи примирення, підступність русского мира, капітуляція. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Підступність "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак став першим українським чиновником, який підписав спільний документ із терористами, - Седлецька. ДОКУМЕНТ

Табу платформи примирення, підступність русского мира, капітуляція. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Поводир

Табу платформи примирення, підступність русского мира, капітуляція. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Прогулянка в Гаагу

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181400
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, не зовсім жаба, проте актуально... Табу платформы примирения, коварство "русского мира", капитуляция. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7874
Табу платформы примирения, коварство "русского мира", капитуляция. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3980
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На злобу дня, але зазвичай значно краще... Табу платформы примирения, коварство "русского мира", капитуляция. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 876
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Ужаснулся от убогости мышления твоих кумиров, все просто
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Зеленський, Сивохо та інші твої кумири тебе не вужасають? "Все правильно делают", так?
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йому час змінювати нік на - я люблю росісю.
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це народна творчість.
але я тебе розумію - Зеля твоє божєство...
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Падружкі *********... НаркОта позбавилися. Ну а чьо?! Бабло пополам! І гуляй собі на оффшорні)))
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На фоні повзучої капітуляції сміятися не хочеться.
Якесь таке відчуття ніби 1918 рік. Німеччина вже була на межі капітуляції, але завдяки більшовицькому заколоту, отримала український хліб та протрималася ще рік.
Україна натомість отримала знищення УНР, колективізацію, репресії, голодомори, заслання.
БлаЗЕнята ви це зробили разом.
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У зели все засцаки и кацапы в команде.Он сам такой?
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И знаете, что самое странное? Что это пришибленное существо думает, что он - человек...
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Да,зеля попадает под трибунал.Все-равно Украина не будет с ордло,а зелю посадят.
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Ну, не зовсім жаба, проте актуально... Табу платформы примирения, коварство "русского мира", капитуляция. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7874
Табу платформы примирения, коварство "русского мира", капитуляция. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3980
 показати весь коментар
 
 
не поверишь рабинович падла под утро приснился
результат как говорится налицо
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все семейство кучманоидов посадите на минималку-ото будет весело...
рыло сивохи скучное и ущербное от рождения...
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Зеленський скликає засідання РНБО через коронавірусТабу платформы примирения, коварство "русского мира", капитуляция. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 852
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Вот какой должна быть - платформа прымырення с Донбабве .!! .

Табу платформи примирення, підступність "русского мира", капітуляція. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6793 .
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Меня не покидает ощущение, что наивное создание не такое уж и наивное. Оно полностью осознает свою, подчеркну, роль. Подозреваю, что начало вся эта ЗЕ-история получила в момент, когда у одной приват-бабушки ху@ло таки нашло половые признаки дедушки и чуть-чуть их прижало. Или как можно трактовать изменения в позиции Беняфициара с 14 по 19 год?
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Табу платформи примирення, підступність "русского мира", капітуляція. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7630Табу платформи примирення, підступність "русского мира", капітуляція. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7718
Так водил,что весь Мир стал охотиться на российских "индейцев" в резервациях Зауралья Табу платформи примирення, підступність "русского мира", капітуляція. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3060
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