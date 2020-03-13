 Табу платформи примирення, підступність "русского мира", капітуляція. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Наказ виконав
Упав чи ні... Яка різниця!
– Є халтурка...
Внутрішня гармонія
Табу платформи примирення
Підступність "русского мира"
Поводир
Прогулянка в Гаагу
Більше фотошопів дивіться тут
Наказ виконав
Упав чи ні... Яка різниця!
– Є халтурка...
Внутрішня гармонія
Табу платформи примирення
Підступність "русского мира"
Поводир
Прогулянка в Гаагу
Більше фотошопів дивіться тут
але я тебе розумію - Зеля твоє божєство...
Якесь таке відчуття ніби 1918 рік. Німеччина вже була на межі капітуляції, але завдяки більшовицькому заколоту, отримала український хліб та протрималася ще рік.
Україна натомість отримала знищення УНР, колективізацію, репресії, голодомори, заслання.
БлаЗЕнята ви це зробили разом.
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результат как говорится налицо
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рыло сивохи скучное и ущербное от рождения...
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а не УГ от цензора))
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Так водил,что весь Мир стал охотиться на российских "индейцев" в резервациях Зауралья