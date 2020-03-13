 Табу платформи примирення, підступність "русского мира", капітуляція. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Наказ виконав

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мінську підписано акт про капітуляцію України у війні за незалежність - це держзрада, - Бутусов про створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суб'єктність ОРДЛО і статус гаранта-спостерігача для РФ: ЗМІ опублікували мінські протоколи про "консультативну раду". ДОКУМЕНТ

Упав чи ні... Яка різниця!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". ВIДЕО

– Є халтурка...

Внутрішня гармонія

Табу платформи примирення

Підступність "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак став першим українським чиновником, який підписав спільний документ із терористами, - Седлецька. ДОКУМЕНТ

Поводир

Прогулянка в Гаагу

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