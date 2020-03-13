 Церкву та автовокзал на Житомирщині, які відвідувала померла напередодні від коронавірусу жінка, дезінфікували, - ОДА. ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
"За результатами оперативного штабу проведена дезінфекція двох приміщень, де перебувала хвора на коронавірус", - заявив він.
На кадрах видно, як проводилося знезараження автовокзалу в Радомишлі і церкви, яка розташована на вул. Великій Житомирській, 136.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксована перша смерть від коронавірусу. Померла хвора в м. Радомишль Житомирської області.
"тролль" от боба святоба.... я бы так не смог
как же круто то.... тонкость просто уровня ювелира
уважушенька же чуваку то
Увага!
Змінили час та адресу засідання комітету з питань здоров'я нації.
Перенесли на 18:00. В приміщення МОЗ за адресою Грушевського, 7.
Будемо відбивати атаку регіоналів на медреформу
тільки деякі пасажири дуже хитрі..
застосовують "жаропонижуючі "((
Господь бы и сам о своей пастве позаботился, как заботится о не поддавшихся дьявольскому искушению прививаться от болячек...
А теперь вопрос номер два - как проверяли и осозновали людей, кто контактировал с ней последние 2 недели - так вот, что это было, дезинфикация или галочка о бурой дейтельности?!
сколько людей там побывало до дезинфекции (но после того как там ходила эта женщина)
Каже ,що так.. але тримає Влада у секреті .
Для неповторення Санжарів...
-Чого це?!
-Кварцевой мигалки на голове нема