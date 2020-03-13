EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  6262  55
Матеріали за темою:
Все про:Житомирщина (510) Бунечко (4) COVID-19 (771)

 Церкву та автовокзал на Житомирщині, які відвідувала померла напередодні від коронавірусу жінка, дезінфікували, - ОДА. ВІДЕО+ФОТО

На Житомирщині дезінфікували церкву й автовокзал, який відвідувала померла сьогодні від коронавірусу мешканка Радомишля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

"За результатами оперативного штабу проведена дезінфекція двох приміщень, де перебувала хвора на коронавірус", - заявив він.

На кадрах видно, як проводилося знезараження автовокзалу в Радомишлі і церкви, яка розташована на вул. Великій Житомирській, 136.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксована перша смерть від коронавірусу. Померла хвора в м. Радомишль Житомирської області.

Читайте також: У Радомишлі через коронавірус закрили ринки і зупиняють транспорт: введено контроль на вхід і вихід людей з міста, - голова РДА Пулковський

Церкву та автовокзал на Житомирщині, які відвідувала померла напередодні від коронавірусу жінка, дезінфікували, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181355
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да, конспирологи еще утверждают, что коронавирус был запущен для предотвращения 3 мировой войны.
 показати весь коментар
 
 
б*жественно.
"тролль" от боба святоба.... я бы так не смог
как же круто то.... тонкость просто уровня ювелира
уважушенька же чуваку то
 показати весь коментар
 
 
Чи повернеться знову поганий язик зебобіков говорити про середньовіччя?
 показати весь коментар
 
 
Я не зрозумів вашу відповідь, але вона чудова.🧐
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Не, не догонит
 показати весь коментар
 
 
Ви їдете у Чернівці? Ваші російські переконання там не потрібні.
 показати весь коментар
 
 
Тому, що його пастир - цигарковий магнат Гюндяєв.
 показати весь коментар
 
Це церква УГКЦ, якби Московська, то там дезинфікування не допомогло.
 показати весь коментар
 
Качество того как ребята поработали можно понять по фразе "так слегонца, много не наливайте" А теперь посмотрите как в Итали и Китае парни фигачат
 показати весь коментар
 
 
Ольга Стефанишина@stefanyshyna 1 ч

Увага!
Змінили час та адресу засідання комітету з питань здоров'я нації.
Перенесли на 18:00. В приміщення МОЗ за адресою Грушевського, 7.
Будемо відбивати атаку регіоналів на медреформу
 показати весь коментар
 
 
Вона за цей час вже могла сотні людей заразити. Ще гостювала у Львові з тиждень після польщі. Ви її за якими процедурами в Україну впускали, тварюки !?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нравится в автобусы камнями швырять?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Просишься? Так иди, я не держу.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Правильно, нужно было расстрелять при въезде!!!
 показати весь коментар
 
 
Всіх, а то соромиться свого прапорця.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вот и пэтюньку тогда, когда с Испании припрется, правильно?
 показати весь коментар
 
Ні, можна тільки тебе і твого зеленого презика-скомороха. А жінку треба було перевіряти відповідно до всіх потрібних процедур. Ти розумієш, що влада зелених колаборантів і українофобів винна у завезенні коронавірусу в країну ?
 показати весь коментар
 
температуру поміряли..
тільки деякі пасажири дуже хитрі..
застосовують "жаропонижуючі "((
 показати весь коментар
 
 
і не забудьте там ще кадилом з миром помахати...- от ідиотизм ..., це ж скільки час вже минуло
 показати весь коментар
 
ну вокзал понятно, а церковь то зачем?
Господь бы и сам о своей пастве позаботился, как заботится о не поддавшихся дьявольскому искушению прививаться от болячек...
 показати весь коментар
 
 
та и вокзал...две недели не дезинфицировали а тут....
 показати весь коментар
 
 
та да, махание вениками над головой с частотой 61 мах в минуту, с большой долей вероятности может у любого вируса вызвать головокружение или даже сотрясение мозга...
 показати весь коментар
 
 
Что это за пукалки? Жуков травят? У китайцев серьезные гаджеты для дезинфекции, а тут...
Церковь и автовокзал на Житомирщине, которые посещала умершая накануне от коронавируса женщина, дезинфицировали, - ОГА - Цензор.НЕТ 8453
 показати весь коментар
 
 
Это биндэры вирус распространили. Сейчас мы предоставим фото -доказательства. Видите, там сзади они столб разрисовали?
Церкву та автовокзал на Житомирщині, які відвідувала померла напередодні від коронавірусу жінка, дезінфікували, - ОДА - Цензор.НЕТ 3920
 показати весь коментар
 
У церкву потрібно батюшку викликати з іншої церкви, щоб освятив.
 показати весь коментар
 
 
вопрос - если вирусс живёт вне особоблагородных условиях до 12 часов а женщина посещала эти места более чем 24 часа назад - что дало эта дезинфикация??!!
А теперь вопрос номер два - как проверяли и осозновали людей, кто контактировал с ней последние 2 недели - так вот, что это было, дезинфикация или галочка о бурой дейтельности?!
 показати весь коментар
 
 
Моз стверджує,що всі "контакти" померлої "під контролем"
 показати весь коментар
 
The Independent - По данным отчетов, президент Бразилии дал положительный результат на коронавирус после встречи с Трампом...
 показати весь коментар
 
смешно...
сколько людей там побывало до дезинфекции (но после того как там ходила эта женщина)
 показати весь коментар
 
 
запитував знайомої,чи визначили її "контакти" у Львові..
Каже ,що так.. але тримає Влада у секреті .
Для неповторення Санжарів...
 показати весь коментар
 
 
Понятно, что эффект будет минимальный, но если ничего не делать, то не будет вообще никакой безопасности! Может, там на вокзале носителей этого вируса десятки, поэтому дезинфекцию надо проводить каждый день и о всех общественных местах!
 показати весь коментар
 
 
Костюм не доработан куме.
-Чого це?!
-Кварцевой мигалки на голове нема Церкву та автовокзал на Житомирщині, які відвідувала померла напередодні від коронавірусу жінка, дезінфікували, - ОДА - Цензор.НЕТ 8923
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору