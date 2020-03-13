 Митники не допустили вивезення близько 40 тис. медичних масок у Польщу. ФОТО

Про це йдеться в повідомленні Галицької митниці Держмитслужби в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Так, двоє громадян, жителі Києва, прибули в пункт пропуску "Шегині-Медика" для виїзду в Польщу в особистих справах легковим автомобілем. Під час митного контролю повідомили, що перевозять близько 28 тис. одноразових медичних масок, які придбали в аптеках, про що свідчили фіскальні чеки", - сказано в повідомленні.
За інформацією митниці, через тимчасове обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення медичні маски не пропустили.
Крім цього, в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" громадянин Польщі намагався вивезти з України 11 тис. штук таких масок.
У повідомленні наголошується, що в обох випадках громадяни повернулися в Україну.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів до 6 червня заборону на експорт засобів індивідуального захисту вітчизняного виробництва, зокрема медичних масок.
21.04.2019.
"За останні два місяці з України було вивезено 152 тонни 861 кілограм медичних масок на суму понад 8 мільйонів доларів.
Про це в ефірі інформаційно-політичного інтерактивного ток-шоу "Народ проти" на телеканалі ZIK заявив колишній голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко."https://zik.ua/news/ludyna/za_ostanni_dva_misiatsi_z_ukrainy_vyvezly_ponad_152_tonny_medychnykh_masok__eksholova_mytnoi_sluzhby_961975
Пора зайнятися цими брехунами-дємократами Вєнєдіктовій !
Ну коли вона вже вгамується і перестане нищити стадо !
Кличко тест-систем в Україну завіз більше,ніж вся система Зєлєнского !
"До питання про карантин від короновірусу.
Я б рекомендував Уряду чесно сказати, хто винен в тому, що в лютому з України вивезли 118 тон масок з фільтром і 408 тон масок без фільтру.
Ясно, що ТОВ «Мамона Трейд» вивезе все, що хоче. Але всі розумні країни давно заборонили вивозити ці життєво необхідні для хворих і медиків вироби.
У нас же за останні три місяці експорт цієї продукції склав 983,5 тон!
Зате штабів і комітетів понастворювали.
Залишилось ще провести сходку злодіїв в законі і розкоронувати вірус. І зняти про це відосік."
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1436689623196875
НУЛЬОВА готовність до пандемії !!! В них тепер головна задача- виконати вимоги кацапів !
Явно привезли маски не с Таобао.