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Все про:карантин (168) Польща (2136) митниця (682)

 Митники не допустили вивезення близько 40 тис. медичних масок у Польщу. ФОТО

Співробітники Галицької митниці Державної митної служби України не допустили два випадки вивезення з країни в Польщу майже 40 тис. медичних масок.

Про це йдеться в повідомленні Галицької митниці Держмитслужби в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Так, двоє громадян, жителі Києва, прибули в пункт пропуску "Шегині-Медика" для виїзду в Польщу в особистих справах легковим автомобілем. Під час митного контролю повідомили, що перевозять близько 28 тис. одноразових медичних масок, які придбали в аптеках, про що свідчили фіскальні чеки", - сказано в повідомленні.

Митники не допустили вивезення близько 40 тис. медичних масок у Польщу 01

За інформацією митниці, через тимчасове обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення медичні маски не пропустили.

Митники не допустили вивезення близько 40 тис. медичних масок у Польщу 02

Крім цього, в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" громадянин Польщі намагався вивезти з України 11 тис. штук таких масок.

У повідомленні наголошується, що в обох випадках громадяни повернулися в Україну.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів до 6 червня заборону на експорт засобів індивідуального захисту вітчизняного виробництва, зокрема медичних масок.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181348
 
 
 Топ коментарі
 
эти контрабандисты явно идиоты. могли бы взять пример с зе-команды, которая за пару дней все запасы масок в стране вывезла в китай.
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Вывоз запретили, а они везут. А какая ответственность за нарушение запрета?
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Дело "Свинарчуков"-живет,мародеры при власти.
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Мне интересно, мы услышим о посадках организаторов вывоза из страны стратегического запаса масок и средств индивидуальной защиты накануне эпидемии? Или уже не при этих мародерах у власти?
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эти контрабандисты явно идиоты. могли бы взять пример с зе-команды, которая за пару дней все запасы масок в стране вывезла в китай.
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Вот пример демократии, пиши что в голову взбредет, главное сделать вид, что в теме.
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Мало того,що пишуть,так ще й відкрито говорять.

"За останні два місяці з України було вивезено 152 тонни 861 кілограм медичних масок на суму понад 8 мільйонів доларів.
Про це в ефірі інформаційно-політичного інтерактивного ток-шоу "Народ проти" на телеканалі ZIK заявив колишній голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко."https://zik.ua/news/ludyna/za_ostanni_dva_misiatsi_z_ukrainy_vyvezly_ponad_152_tonny_medychnykh_masok__eksholova_mytnoi_sluzhby_961975
Пора зайнятися цими брехунами-дємократами Вєнєдіктовій !
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Ну Супрун !
Ну коли вона вже вгамується і перестане нищити стадо !

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Радуцький вивозить маски в Польщу - не дозволяє. В Китай - можна. Китайці більше за них платять.
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А вы хотите чтоб землю не продавали! Тут мародёрство на генетическом уровне заложено.
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Поштучно рахували ? Та до цього СОТНІ ТОНН вивозили !!! І пох було Авакам-Зєлям-Даніловим !!! Герої,бл...
Кличко тест-систем в Україну завіз більше,ніж вся система Зєлєнского !

"До питання про карантин від короновірусу.
Я б рекомендував Уряду чесно сказати, хто винен в тому, що в лютому з України вивезли 118 тон масок з фільтром і 408 тон масок без фільтру.
Ясно, що ТОВ «Мамона Трейд» вивезе все, що хоче. Але всі розумні країни давно заборонили вивозити ці життєво необхідні для хворих і медиків вироби.
У нас же за останні три місяці експорт цієї продукції склав 983,5 тон!
Зате штабів і комітетів понастворювали.
Залишилось ще провести сходку злодіїв в законі і розкоронувати вірус. І зняти про це відосік."
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1436689623196875

НУЛЬОВА готовність до пандемії !!! В них тепер головна задача- виконати вимоги кацапів !
Таможенники не допустили вывоз около 40 тыс. медицинских масок в Польшу - Цензор.НЕТ 5352
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А де ж бігуси ? Ті, мисливці за свинарчуками?
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Цензор, ви хоча б перевіряйте свої раніше написані матеріали! Два дні тому ви писали, що всі запаси медичних масок вивезено з України, а тут пишете, що ще є порох в пороховницях, або вірніше сказати маски в аптеках. https://censor.net.ua/news/3180648/vse_983_tonny_zapasov_zaschitnyh_masok_vyvezli_iz_ukrainy_vo_vremya_epidemii_dokument
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Украина большая, не все склады еще вытрусили.
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Видел в вичате фотку китаянки - открывающую коробку с масками. Надписи были все на украинском. Не помню какая область , село написано...
Явно привезли маски не с Таобао.
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барыги саботажники где трибунал и позорный суд чести на плацу
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