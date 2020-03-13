 Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Волкова за зрив презентації Сивохо. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.
Сашу Волкова підозрюють у хуліганстві, вчиненому групою осіб (Стаття 296 ч. 2 ККУ). Прокуратура клопоче про його цілодобовий домашній арешт.
Тим часом, під будівлею Печерського райсуду Києва відбувається акція на підтримку затриманих вчора за зрив презентації Національної платформи примирення і єдності радника секретаря РНБО Сергія Сивохо. Мітингувальники розмістили банер і скандують: "Волю ветеранам".
На даний момент суд розглядає клопотання захисту Волкова, а також питання залучення до матеріалів клопотання характеристик Волкова.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.
Нагадаємо, 12 березня Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.
13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохо - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.
Також прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо.
П.С.Были суды над майдановцами, теперь над ветеранами патриотами...
Похоже, одной люстрацией мы не обойдёмся!
один строчит пасквили-заявы на волонтерок, другой на ветеранов-защитников!
А разве есть в уголовном кодексе статья " за срыв презентации Сивохо"? Вроде бы нет. Так за что под арест?
Давайте тогда сажать под домашний арест каждого , кто несогласен с выступлением председателя ОСББ например .
И вообще-то после такого выступления нужно сажать самого сивоху.
Але Сивоха ще й приватна особа, його ніхто не вповноважував створювати щось, він - з ще такою ж ж2ою - під це захотів "зрубити бабла" - прокукарікав і гроші з московії полились. Не вийшло вийшов разовий пікет - гроші, менші, але теж отримав..
По друге захід проводився у той час коли було введено заборону на проведення любих заходів. Тому захід Сивохи був заборонений і ті особи, які його проводили і дали дозвіл на проведення повинні нести відповідальність.
Правові норми, які регулюють проведення заходів не розповсюджуються на проведення незаконних заходів, а тому грубого порушення норм моралі, законних інтересів громадян з боку активістів НацКорпусу не було.
Що не скажеш про Сивоху, тут якраз вбачається проведення незаконного заходу, вчинення провокації - з метою нагнітання соціального протистояння на міжетнічному принципі. Даний злочин є закінченим з моменту його підготовки.
Але в Україні Прокуратура - як орган контролю за єдиним виконанням законів України не існує- є офіс................телефонне право.............. свій прокурор...........
Обіцянки у передвиборчій брехні.
Кум ВПХлалала теж кукарікав щось, але те вже зовсім інша історія, яка повинна закінчитись методом соціального захисту України від зовнішніх посягань на цілісність і незалежність України.
«В соответствии с международным законодательством, под амнистию не попадают преступления против человечности и военные преступления.
В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что все законы, необходимы для амнистии в рамках Минского переговорного процесса, уже приняты.
Вони підпадають під амністію...
Але Сивоха ще й приватна особа, його ніхто не вповноважував створювати щось, він - з ще такою ж ж2ою - під це захотів "зрубити бабла" - прокукарікав і гроші з московії полились. Не вийшло вийшов разовий пікет - гроші, менші, але теж отримав..
По друге захід проводився у той час коли було введено заборону на проведення любих заходів. Тому захід Сивохи був заборонений і ті особи, які його проводили і дали дозвіл на проведення повинні нести відповідальність.
Правові норми, які регулюють проведення заходів не розповсюджуються на проведення незаконних заходів, а тому грубого порушення норм моралі, законних інтересів громадян з боку активістів НацКорпусу не було.
Що не скажеш про Сивоху, тут якраз вбачається проведення незаконного заходу, вчинення провокації - з метою нагнітання соціального протистояння на міжетнічному принципі. Даний злочин є закінченим з моменту його підготовки.
Але в Україні Прокуратура - як орган контролю за єдиним виконанням законів України не існує- є офіс................телефонне право.............. свій прокурор...........
Обіцянки у передвиборчій брехні.
Кум ВПХлалала теж кукарікав щось, але те вже зовсім інша історія, яка повинна закінчитись методом соціального захисту України від зовнішніх посягань на цілісність і незалежність України.
ватника сивоха в президиум предателей.