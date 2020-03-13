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 Політика України, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:суд (5998) Національний корпус (242) Сивохо (40) Волков Саша (1)

 Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Волкова за зрив презентації Сивохо. ФОТОрепортаж

За зрив презентації Національної платформи примирення і єдності радника секретаря РНБО Сергія Сивохо прокуратура просить відправити під цілодобовий домашній арешт члена Національного корпусу, ветерана АТО Сашу Волкова.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Сашу Волкова підозрюють у хуліганстві, вчиненому групою осіб (Стаття 296 ч. 2 ККУ). Прокуратура клопоче про його цілодобовий домашній арешт.

Тим часом, під будівлею Печерського райсуду Києва відбувається акція на підтримку затриманих вчора за зрив презентації Національної платформи примирення і єдності радника секретаря РНБО Сергія Сивохо. Мітингувальники розмістили банер і скандують: "Волю ветеранам".

Читайте також: Поліція відпустила ветерана АТО Волкова, затриманого за зрив презентації Сивохо: не встигли вручити підозру, - адвокат Вербінець. ФОТО

На даний момент суд розглядає клопотання захисту Волкова, а також питання залучення до матеріалів клопотання характеристик Волкова.

Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Волкова за зрив презентації Сивохо 01
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Волкова за зрив презентації Сивохо 02
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Волкова за зрив презентації Сивохо 03
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Волкова за зрив презентації Сивохо 04
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Волкова за зрив презентації Сивохо 05

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

Нагадаємо, 12 березня Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохо - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Також прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181336
 
 
 Топ коментарі
 
выведите жирного Сивоху на площадь и оставьте на 5 минут - ВАШИ ТЮРЬМЫ ЗАПОЛНЯТСЯ! Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 4600
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Українці проти продажних судів! Ми за патріота!
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Единственное что я хочу увидеть, это на скамье подсудимых,в клетке, Зеленского,Ермака,Кучму Ну и конечно ОПГ Медведчука в полном составе..
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выведите жирного Сивоху на площадь и оставьте на 5 минут - ВАШИ ТЮРЬМЫ ЗАПОЛНЯТСЯ! Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 4600
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Видати премію миру за видатний вклад у боротьбу з зє-рашистською чумою.
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Прокуратура должна посадить Сивоху за сепаратизм и измену, а не наказывать адекватных людей, которые возмущаются этим куском жира. На кого работает прокуратура? На госизменников? Почему изменники ОПЗЖ свободно живут и работают в Украине, да еще во власти? Что это за извращение мозга? Нах такую прокуратуру. Что рябая Шапка ни хрена не делал, что эти садят патриотов, а защищают предателей. Власть идиотов и предателей.
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Українці проти продажних судів! Ми за патріота!
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Нужно власть нормальную избирать, у которой будет нормальная прокуратура , а не твари продажные.
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Прокуратура, не дури! У народа терпение не безгранично!
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А в Одессе титушки с ментами жопоблок охраняли и ничё - на свободе!
П.С.Были суды над майдановцами, теперь над ветеранами патриотами...
Похоже, одной люстрацией мы не обойдёмся!
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Якщо люстрація буде свинцьовими пігулками, то можемо й впоратись за раз Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 2011
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Единственное что я хочу увидеть, это на скамье подсудимых,в клетке, Зеленского,Ермака,Кучму Ну и конечно ОПГ Медведчука в полном составе..
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жирная мозгами и совестью Сивоха, такая же отстойная мразь, как и его патрон - Шмаркля-хуйловский лизоблюд...
один строчит пасквили-заявы на волонтерок, другой на ветеранов-защитников!
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Он должен понести самое суровое в нашей стране наказание, сопоставимое, разве что с наказанием чиновников - коррупционеров! Пускай сидит дома, на полном довольствии государства и с сохранением всех предыдущих выплат в полном объеме!
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Это было шоу- никто никого не накажет
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Чи он один?Шуты и лицедеи-захватили страну.Позор,на весь мир,мудрый нарид. Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 5303
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отправить под круглосуточный домашний арест за срыв презентации Сивохо..

А разве есть в уголовном кодексе статья " за срыв презентации Сивохо"? Вроде бы нет. Так за что под арест?
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У вас убийца Кожара-на свободе,а патриоты-поперек горла.
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Да отправьте уже кто-нибудь этого упоротого руссо-фашистского троля Сивохо к Бузине!
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Як скоренько склепали справу на захисників України, тут в Києві, не Донецьку. А Донецьких відпустили, ще й охороняють за кошти платників податків захисників України! Маразм. 73% вам комфортно? Ковбаса по 2:20 не застрягла у мізках?
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В них та ковбаса одразу на виліт, бо від голови до виходу пряма кишка і сквозняк. Не комфортно нам. Дай, Боже, це пережити!
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А что такое сивоха? Что за презентация ? Это что презентация официального государственного органа ?
Давайте тогда сажать под домашний арест каждого , кто несогласен с выступлением председателя ОСББ например .
И вообще-то после такого выступления нужно сажать самого сивоху.
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А що це наш керманич мовчить??? Сивохо "вбивають", зраду в Мінську розганяють "порохоботи". ...Тільки Єрмак з Даніловим відбиваються від "невдячного народу".
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Хто такий Сивоха....тварь , мразь диж---- тут усе зрозуміло.
Але Сивоха ще й приватна особа, його ніхто не вповноважував створювати щось, він - з ще такою ж ж2ою - під це захотів "зрубити бабла" - прокукарікав і гроші з московії полились. Не вийшло вийшов разовий пікет - гроші, менші, але теж отримав..
По друге захід проводився у той час коли було введено заборону на проведення любих заходів. Тому захід Сивохи був заборонений і ті особи, які його проводили і дали дозвіл на проведення повинні нести відповідальність.
Правові норми, які регулюють проведення заходів не розповсюджуються на проведення незаконних заходів, а тому грубого порушення норм моралі, законних інтересів громадян з боку активістів НацКорпусу не було.
Що не скажеш про Сивоху, тут якраз вбачається проведення незаконного заходу, вчинення провокації - з метою нагнітання соціального протистояння на міжетнічному принципі. Даний злочин є закінченим з моменту його підготовки.
Але в Україні Прокуратура - як орган контролю за єдиним виконанням законів України не існує- є офіс................телефонне право.............. свій прокурор...........
Обіцянки у передвиборчій брехні.

Кум ВПХлалала теж кукарікав щось, але те вже зовсім інша історія, яка повинна закінчитись методом соціального захисту України від зовнішніх посягань на цілісність і незалежність України.
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В украинском законодательстве нет такого понятия, как преступление против человечности - Александра Матвийчук


«В соответствии с международным законодательством, под амнистию не попадают преступления против человечности и военные преступления.

В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что все законы, необходимы для амнистии в рамках Минского переговорного процесса, уже приняты.


Вони підпадають під амністію...

Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Волкова за зрив презентації Сивохо - Цензор.НЕТ 1532
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Хто такий Сивоха....тварь , мразь диж---- тут усе зрозуміло.
Але Сивоха ще й приватна особа, його ніхто не вповноважував створювати щось, він - з ще такою ж ж2ою - під це захотів "зрубити бабла" - прокукарікав і гроші з московії полились. Не вийшло вийшов разовий пікет - гроші, менші, але теж отримав..
По друге захід проводився у той час коли було введено заборону на проведення любих заходів. Тому захід Сивохи був заборонений і ті особи, які його проводили і дали дозвіл на проведення повинні нести відповідальність.
Правові норми, які регулюють проведення заходів не розповсюджуються на проведення незаконних заходів, а тому грубого порушення норм моралі, законних інтересів громадян з боку активістів НацКорпусу не було.
Що не скажеш про Сивоху, тут якраз вбачається проведення незаконного заходу, вчинення провокації - з метою нагнітання соціального протистояння на міжетнічному принципі. Даний злочин є закінченим з моменту його підготовки.
Але в Україні Прокуратура - як орган контролю за єдиним виконанням законів України не існує- є офіс................телефонне право.............. свій прокурор...........
Обіцянки у передвиборчій брехні.

Кум ВПХлалала теж кукарікав щось, але те вже зовсім інша історія, яка повинна закінчитись методом соціального захисту України від зовнішніх посягань на цілісність і незалежність України.
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защитника Украины под арест.
ватника сивоха в президиум предателей.
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Грьобані зрадники сівохи і судді страх загубили.
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Моника-разведёнка-уханьская со своей зекомандОй фигово кончит..
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