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Все про:громадянство (615) контррозвідка (207) Росія (26688) СБУ (5391) Євросоюз (2843)

 Контррозвідка СБУ викрила масштабну схему незаконної натуралізації росіян в ЄС, організовану українцем. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та припинила функціонування масштабної схеми із протиправної легалізації громадян РФ на території Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

За версією слідства, механізм незаконної натуралізації організував громадянин України. Оборудка проходила у два етапи та відбувалася за участі посадовців органів юстиції однієї з європейських країн, а також іноземних адвокатів і нотаріусів.

Спочатку українець підшуковував клієнтів на території Росії та виготовляв для замовників фальсифіковані документи, що дають право на отримання громадянства крани ЄС за прискореною процедурою. Потім через корупційні зв`язки із співробітниками органів юстиції та адвокатами іноземної держави організатор оборудки забезпечував позитивний розгляд заявок, складання іспитів на знання мови, прийняття присяги та інших передбачених процедур. За попередньою інформацію у такий спосіб легалізовували понад 100 росіян щомісяця.

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Під час слідчих дій правоохоронці вилучили докази масштабної протиправної діяльності, зокрема матеріали з незаконної легалізації для більше тисячі громадян РФ та країн СНД. Тривають оперативно-слідчі заходи. Встановлюються всі обставини справи та інші особи, причетні до оборудки, у тому числі й іноземці.

Контррозвідка СБУ викрила масштабну схему незаконної натуралізації росіян в ЄС, організовану українцем 01
Контррозвідка СБУ викрила масштабну схему незаконної натуралізації росіян в ЄС, організовану українцем 02
Контррозвідка СБУ викрила масштабну схему незаконної натуралізації росіян в ЄС, організовану українцем 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181327
 
   
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А шо, кацапам скрєпи вже набридли? В прАклятую, гніюШШую гєйропу рвуться? Контрразведка СБУ пресекла масштабную схему незаконной натурализации россиян в ЕС, организованную украинцем - Цензор.НЕТ 3219
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русская хромосома она такая. ей хочется всегда туда, где ее нет.
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Украинец , - По Паспорту , а не по Духу. Лишить Гражданства и В рашу.
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Цю сволоту викуплять,а захисників закриють за те,сивохо штовхнули.Самий гуманний суд...
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Це Угорщина. закарпатський пацик проганяв усе під ключ
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Меня главное интересует,кацапов опять отправят с ЭС на орду?
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Это не Вольнова случайно накрыли с его эвакуацией???
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Посадити курву за державну зраду та шпигунство.
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