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 Політика України, Фоторепортаж
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 Суд заарештував на 2 місяці Новотного, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану. ФОТО

Суд заарештував на 60 діб підозрюваного у викраденні активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького Івана Новотного.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп, потерпілий у цій справі Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Суд щойно дав 60 діб арешту Новотному Івану Ярославичу за підозрою у викраденні Юрія Вербицького та мене під час подій Майдану. Це вже ДРУГИЙ затриманий за останній тиждень", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував на 2 місяці Мисливого, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Суд заарештував на 2 місяці Новотного, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 01
Суд заарештував на 2 місяці Новотного, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 02
Суд заарештував на 2 місяці Новотного, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 03

Нагадаємо, підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану Сергія Мисливого було затримано 10 березня 2020 року. 12 березня суд заарештував його на 2 місяці.

12 березня стало відомо, що ДБР затримало ще одного підозрюваного у викраденні і вбивстві Вербицького під час Майдану.

Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про місце свого перебування. Пізніше в тому ж районі було знайдено тіло Вербицького.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181289
 
 
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Наконец-то! При мародёре такоГа не було...
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При "мародёре" много чего не было. Например не было и сдачи Украины кремлядям, а так же падения ВВП и т.п.
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Ты из окопа или, пока, из военкомата только? Суд заарештував на 2 місяці Новотного, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану - Цензор.НЕТ 372
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