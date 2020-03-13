 Суд заарештував на 2 місяці Новотного, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп, потерпілий у цій справі Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Суд щойно дав 60 діб арешту Новотному Івану Ярославичу за підозрою у викраденні Юрія Вербицького та мене під час подій Майдану. Це вже ДРУГИЙ затриманий за останній тиждень", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував на 2 місяці Мисливого, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж







Нагадаємо, підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану Сергія Мисливого було затримано 10 березня 2020 року. 12 березня суд заарештував його на 2 місяці.

12 березня стало відомо, що ДБР затримало ще одного підозрюваного у викраденні і вбивстві Вербицького під час Майдану.

Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про місце свого перебування. Пізніше в тому ж районі було знайдено тіло Вербицького.