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 Політика України, Фоторепортаж
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 Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому. ФОТОрепортаж

На кордоні між Італією і Словенією застрягла група зі 100 українців, яких не впускають словенські прикордонники через спалах коронавірусу.

Про це розповіли ТСН.ua заблоковані на кордоні українці, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, на словенсько-італійський кордон вони прибули ввечері 12 березня. Місцеві прикордонники поміряли температуру лише у водія та ухвалили рішення не пропускати автобуси та закликали їх повертатися до Італії. Однак більшість з них не хоче повертатися, оскільки термін їхнього перебування за біометричними паспортами в країнах ЄС спливає, а тому вони ризикують отримати депортацію та заборону на в’їзд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка повернулася з Італії 8 березня, - Чернівецька ОДА

"До Італії назад ніхто не хоче повертатися. Багато пасажирів не мають куди повертатися. Люди їздять за біопаспортами і у них закінчуються дні. Якщо вони будуть вертатися, їм просто дадуть депортацію", - розповідають вони.

Також разом із українськими автобусами на кордоні застрягли і румунські автобуси, але без пасажирів. Автобуси до України виконували рейси Мілан-Київ та Барі-Херсон.

Українці розповіли, що зв’язувались із консулами МЗС України в Італії, Словенії та Австрії. Ті обіцяють їм допомогти. Також вони перебувають на зв’язку із представниками автобусних перевізників, які також працюють над вирішенням питання. Водночас словенська поліція намагається вигнати українців з паркінгу на КПП та змусити повернутися назад до Італії, які категорично відмовляються це робити.

Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому 01
Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому 02
Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому 03
Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому 04
Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому 05
Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181269
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть позовут хором Зеленсково, он их абизательна услышыт и даст команду впустить
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ну вышлите самолет что ли за ними
который презедент в кетай за собакой обещал
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Вспомнился старый анекдот...
Отец наставляет сына перед выездом на курорт: - Ты ж сынок там осторожно. Девчата сейчас гулящие, болезни всякие имеют. Будь осторожным. Не дай Бог подхватить какую-нибудь заразу! Приедешь домой - заразишь жену, она - меня, я - мамку. А ты ж нашу мамку знаешь - вымрет все село!!!
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Пусть позовут хором Зеленсково, он их абизательна услышыт и даст команду впустить
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коментар відмічено як спам  
 
Говорят, Порошенко выехал из страны и не явился сегодня на допрос. А из Испании тоже не пускают - там уже больше 3 тысяч инфицированных?
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Говорят, что кур доят. То подавайте в міжнародний розшук.
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ну вышлите самолет что ли за ними
который презедент в кетай за собакой обещал
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Хорошо еще, что их камнями не забросали...
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Молодці! Та нєхер сюди пертись, сидіть там.
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а як довго їхати через Словенію? можливо транзитом без зупинки? нехай супроводжуючу машину поліці дають до кордону.
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А тут вони нахер здались?! Щоб і в нас, як в Італії?
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это граждане Украины, их нельзя не впускать на Родину.
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кугутам нічого не докажеш, коли їм у голову щось стукне подібне.
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ти, абориген, власному лікарю, лікарні, і владі не потрібен. чого до них пристав?
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Пусть взад едут! Нечего распространять короновирус.
А как их вообще с Италии выпустили? Если в Италию закрыты границы!
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Вспомнился старый анекдот...
Отец наставляет сына перед выездом на курорт: - Ты ж сынок там осторожно. Девчата сейчас гулящие, болезни всякие имеют. Будь осторожным. Не дай Бог подхватить какую-нибудь заразу! Приедешь домой - заразишь жену, она - меня, я - мамку. А ты ж нашу мамку знаешь - вымрет все село!!!
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Это лично для меня удивительно, ибо ещё 11 лет назад был на автобусной экскурсии по Европе и я не видел никаких границ внутри Европы, вернее внутри ЕС.
Едешь из Австрии в Германию и не знаешь, где заканчивается Австрия и начинается Германия, ибо даже никакого знака нет на дороге... А все надписи у дороги на немецком, что в австрии, что в Германии...
Далее, переезжаем из Германии во Францию и опять никакой границы нет и в помине...
Единственное, что понимаешь, что ты уже во Франции так это по надписям на дорожных указателях, где французская латиница чуть отличается от немецкой...
Какая нах... может быть граница между Италией и Словенией - странами ЕС, где как бы задержали украинцев?
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вроде...в связи с пандемией и карантином... что-то там возобновляют, чтоб перекрыть доступ чумки, именно из Италии, где сейчас "очаг эпидемии"
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Ты слишком веришь кацапской пропаганде о поголовной "тупости гейропейцев". Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому - Цензор.НЕТ 9424 Пограничный контроль вводится моментально, как только в нем есть необходимость. Осуществляют его полиция и таможенники. А сейчас оснований достаточно. И коронавирус, и попытка Пэрдогана спровоцировать кризис беженцев. Вот и все дела.
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Да, чуть не забыл. Контроль на границах полностью никто не отменял. Просто его осуществляют мобильные группы выборочно. Спроси у тех, кто часто ездит автобусами, сколько раз их заворачивали на стоянки на автобанах и проверяли.
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на час карантину з"являються кордони..
не завжди державні..
Інколи-з кулеметами.

Питання виживання..

прихильникам відмови від щеплень,і теорії про коронавірус як "змови продавців масок" НЕ ЗРОЗУМІТИ.
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Формально пости на границі залишилися, як і були. Просто там нікого не було. Напевно вже є.
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Ты видимо очень часто и очень быстро ( это ключевое) ездишь по ЕС - и видимо только по каким то, и то, только тебе известным GPRS Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому - Цензор.НЕТ 4744 ...

Теперь я расскажу как обстоят дела реально
вар 1 - автобамы - трассы международные : за несколько км до ГРАНИЦЫ , как правило стоит ЗНАК который указывает , что за столько то заканчивается Например Германия...- и начнется ЕС Франция...., Австрия....Польша....Дания....- аналогично и в других странах - с граничащими соседями...
ПРИ этом - очень важно!!!!- стоит знак который "гасит" автобамовскую разрешенную скорость от ....120(110 ) ......до - 70.......50......30...., и на многих участках - уже самих зон !!! пересечения ГРАНИЦ государств вплоть до знака СТОП!!!!...., да, и при этом рядом может не быть никого и ничего....., но очень часто , и как правило - стоит авто как патрульных полицейских, так же и ПОГРАНЦОВ....., а днем еще очень часто и разных ИНСПЕКЦИЙ - разных БАГИ ( кто по Тирам и "Курятникам" - знают и понимают о чем я Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому - Цензор.НЕТ 4744- привет ДАЛЬНОБОЯМ - мой Респект )))...и ВЫБОРОЧНО производят остановку и Контроль...
На второстепенных дорогах Контроль меньший , но он есть ...
ПРи везде в любую страну в ЕС через несколько сот метров по дороге стазу стоят Щиты и укзывают Класификатор ДОРОГ страны , их скоростной РЕЖИМ...Не заметить этого невозможно - если конечно , не очень быстро и НЕЗАМЕТНО...возможно на каком то УФО....
Вот , 2, 5 мес назад проехав свыше 9-ть ЕС Стран и свыше 14 тыс км мне удалось понаблюдать такую КАРТИНУ....
При этом один раз меня остановили ночью в Ганновере на объездной - полиция дорожная ....., а другой раз остановили и проверили погранцы перед выездом из Италии на Францию перед "тонелем" Фреюс...Плюс 90 евро штраф во Франции за НЕПОЛНУЮ остановку под знак СТОП - выезд со второстепенной на главную...
Вот такое я видел и знаю Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому - Цензор.НЕТ 4744
А это - как пример...
Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому - Цензор.НЕТ 1982

Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому - Цензор.НЕТ 4657

Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому - Цензор.НЕТ 2225

Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому - Цензор.НЕТ 1828

Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому - Цензор.НЕТ 4072 , и
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ты 1 раз ездил и делаешь выводы? А ты в курсе что выборочные паспортные проверки никто не отменял и регулярно например поляки загоняют на стоянку автобус из Германии и проверяют паспорта? В Чехии так же.
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Сегодня же зеленая власть, говорила, что все ОТЛИЧНО)))
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Заробляли в італії, то й лікуйтеся теж там. Якого беня в Україну пхаєтеся ?
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в чем проблема просто ТРАНЗИТОМ без остановки и любых контактов полиции сопроводить от границы - до границы....
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візіть їх у Кончу-Заспу на карантін!
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Правильно, надо было дома сидеть и нехершастать!
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Молодцы. Словены даже транзитные автобусы из Италии к себе не пускают- те, из которых люди никуда не пересаживаются и нигде не шастают. А у нас- открытые ворота для ВСЕХ! Вон вчера арабы из Италии через Украину летели- так их и в больничку катали (в ту, что в центре столицы), а остальных- тупо выпустили, несмотря на то, что они пили жаропонижающие! Ничего не боимся! А куле? Самая развитая в плане медицины и фин. ресурсов страна! Словенские пограничники не пропустили автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой - Цензор.НЕТ 7059
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вчорашня ситуація - провокація одного актора-Лузера...
котрий "репортажем із нарячої точки" вирішив прославитись..

набрехавши,в тому числі, про пів літака,що кашляє...
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А чого зелена мразь не пошле літаки і не забере українців додому?!
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На этой фотке из новости, видно, что везут подержанные авто из Европы (скорее всего в Украину)
Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому - Цензор.НЕТ 3425
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На этой фотке видно, что сфоткали отстойник, где стоит автобус. А если бы на фотку случайно попал тралл с танком - ты бы их бегом в сепаратисты запиал бы?
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"страйк окупаційний" -таке практикувала польська "солідарність"..

Правильне рішення.
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умные словены их не пропустили, значить были причины.
наши идиоты пустили и больных египтян.
плюс если по уму делать то всех из автобуса на каратин нужно сажать.

если по дурному. то пусть нам Бог поможет.
пс
МАУ твари за бабки заполнили полупустой самолет не проверив пассажиров перед посадкой.
а могли же египтян проверить? могли. но деньги евреям важней. чем здоровье Украинцев.
за деньги, твари, мать родную продадут.
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ахаха, первое фото - ну как же без двух палок то?
главное - после молитвы против корон и вирусов, верун бежит.... в аптеку Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому - Цензор.НЕТ 3602
где еретик - аптекарь веруну дает еретические таблетки в обмен на еретическое бабло, а если по крточке - то и знаки там тоже еретические.
я балдею, Попа Римский уже вроде начал понимать насколько же христоеды жалкие то
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которые возвращались из Италии...

Вы там совсем идиоты? Давайте еще автобус больных запустите.... Наглухо все границы. Ни одного человека не пропускать или как в Израиле только после карантина.
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