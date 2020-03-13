 Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому. ФОТОрепортаж

Про це розповіли ТСН.ua заблоковані на кордоні українці, передає Цензор.НЕТ.
За їхніми словами, на словенсько-італійський кордон вони прибули ввечері 12 березня. Місцеві прикордонники поміряли температуру лише у водія та ухвалили рішення не пропускати автобуси та закликали їх повертатися до Італії. Однак більшість з них не хоче повертатися, оскільки термін їхнього перебування за біометричними паспортами в країнах ЄС спливає, а тому вони ризикують отримати депортацію та заборону на в’їзд.
"До Італії назад ніхто не хоче повертатися. Багато пасажирів не мають куди повертатися. Люди їздять за біопаспортами і у них закінчуються дні. Якщо вони будуть вертатися, їм просто дадуть депортацію", - розповідають вони.
Також разом із українськими автобусами на кордоні застрягли і румунські автобуси, але без пасажирів. Автобуси до України виконували рейси Мілан-Київ та Барі-Херсон.
Українці розповіли, що зв’язувались із консулами МЗС України в Італії, Словенії та Австрії. Ті обіцяють їм допомогти. Також вони перебувають на зв’язку із представниками автобусних перевізників, які також працюють над вирішенням питання. Водночас словенська поліція намагається вигнати українців з паркінгу на КПП та змусити повернутися назад до Італії, які категорично відмовляються це робити.
который презедент в кетай за собакой обещал
А как их вообще с Италии выпустили? Если в Италию закрыты границы!
Отец наставляет сына перед выездом на курорт: - Ты ж сынок там осторожно. Девчата сейчас гулящие, болезни всякие имеют. Будь осторожным. Не дай Бог подхватить какую-нибудь заразу! Приедешь домой - заразишь жену, она - меня, я - мамку. А ты ж нашу мамку знаешь - вымрет все село!!!
Едешь из Австрии в Германию и не знаешь, где заканчивается Австрия и начинается Германия, ибо даже никакого знака нет на дороге... А все надписи у дороги на немецком, что в австрии, что в Германии...
Далее, переезжаем из Германии во Францию и опять никакой границы нет и в помине...
Единственное, что понимаешь, что ты уже во Франции так это по надписям на дорожных указателях, где французская латиница чуть отличается от немецкой...
Какая нах... может быть граница между Италией и Словенией - странами ЕС, где как бы задержали украинцев?
не завжди державні..
Інколи-з кулеметами.
Питання виживання..
прихильникам відмови від щеплень,і теорії про коронавірус як "змови продавців масок" НЕ ЗРОЗУМІТИ.
Теперь я расскажу как обстоят дела реально
вар 1 - автобамы - трассы международные : за несколько км до ГРАНИЦЫ , как правило стоит ЗНАК который указывает , что за столько то заканчивается Например Германия...- и начнется ЕС Франция...., Австрия....Польша....Дания....- аналогично и в других странах - с граничащими соседями...
ПРИ этом - очень важно!!!!- стоит знак который "гасит" автобамовскую разрешенную скорость от ....120(110 ) ......до - 70.......50......30...., и на многих участках - уже самих зон !!! пересечения ГРАНИЦ государств вплоть до знака СТОП!!!!...., да, и при этом рядом может не быть никого и ничего....., но очень часто , и как правило - стоит авто как патрульных полицейских, так же и ПОГРАНЦОВ....., а днем еще очень часто и разных ИНСПЕКЦИЙ - разных БАГИ ( кто по Тирам и "Курятникам" - знают и понимают о чем я - привет ДАЛЬНОБОЯМ - мой Респект )))...и ВЫБОРОЧНО производят остановку и Контроль...
На второстепенных дорогах Контроль меньший , но он есть ...
ПРи везде в любую страну в ЕС через несколько сот метров по дороге стазу стоят Щиты и укзывают Класификатор ДОРОГ страны , их скоростной РЕЖИМ...Не заметить этого невозможно - если конечно , не очень быстро и НЕЗАМЕТНО...возможно на каком то УФО....
Вот , 2, 5 мес назад проехав свыше 9-ть ЕС Стран и свыше 14 тыс км мне удалось понаблюдать такую КАРТИНУ....
При этом один раз меня остановили ночью в Ганновере на объездной - полиция дорожная ....., а другой раз остановили и проверили погранцы перед выездом из Италии на Францию перед "тонелем" Фреюс...Плюс 90 евро штраф во Франции за НЕПОЛНУЮ остановку под знак СТОП - выезд со второстепенной на главную...
Вот такое я видел и знаю
А это - как пример...
, и
котрий "репортажем із нарячої точки" вирішив прославитись..
набрехавши,в тому числі, про пів літака,що кашляє...
Правильне рішення.
наши идиоты пустили и больных египтян.
плюс если по уму делать то всех из автобуса на каратин нужно сажать.
если по дурному. то пусть нам Бог поможет.
пс
МАУ твари за бабки заполнили полупустой самолет не проверив пассажиров перед посадкой.
а могли же египтян проверить? могли. но деньги евреям важней. чем здоровье Украинцев.
за деньги, твари, мать родную продадут.
главное - после молитвы против корон и вирусов, верун бежит.... в аптеку
где еретик - аптекарь веруну дает еретические таблетки в обмен на еретическое бабло, а если по крточке - то и знаки там тоже еретические.
я балдею, Попа Римский уже вроде начал понимать насколько же христоеды жалкие то
Вы там совсем идиоты? Давайте еще автобус больных запустите.... Наглухо все границы. Ни одного человека не пропускать или как в Израиле только после карантина.