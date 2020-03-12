 Чиновники Мін'юсту та Державної кримінально-виконавчої служби впіймалися на вимаганні 1 млн дол. хабаря, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, до операції причетні голова комісії з ліквідації Державної пенітенціарної служби України - чиновник управління забезпечення діяльності керівництва Мін'юсту і колишній чиновник цього міністерства.
Оперативники спецслужби встановили, що за посередництва керівників двох київських комерційних структур чиновники вимагали від фермера з Кіровоградщини 75 тис. доларів. У таку суму зловмисники оцінили вартість його призначення на посаду директора одного з державних сільськогосподарських підприємств регіону. Забезпечити гарантоване отримання посади вони обіцяли через зв'язки ексчиновника Мін'юсту, який позиціонує себе як "тіньовий куратор виконавчої служби із земельних питань".
Крім того зловмисники вимагали від фермера додатково виплатити 1 млн доларів. Вони переконували клієнта, що він "відіб'є" ці гроші після призначення через здачу в оренду земельних ділянок площею понад 3 тисячі гектарів, що належать сільгосппідприємству. Суму фігуранти справи погодилися отримувати частинами.
Трьох учасників корупційної схеми правоохоронці затримали в одному зі столичних бізнес-центрів після одержання першої частини хабаря в розмірі 20 тис. доларів. А організатора - в службовому кабінеті в будівлі Державної пенітенціарної служби України.
Об этом сообщает издание Страна.уа со ссылкой на свои источники в Гобюро расследований.
«По поводу завтрашнего допроса в ГБР Петра Порошенко, где ему, по слухам, могли вручить подозрения. Как сообщили источники «Страны» в ГБР, адвокаты экс-президента уведомили следователей, что он на допрос прийти не сможет, так как находится за границей», - говорится в сообщении.
По информации журналистов, Порошенко в компании неизвестных лиц покинул Украину рано утром 12 марта.
Отмечается, что перед вылетом в 2 самолета несколько часов грузили огромные чемоданы.
Самолет вылетел сегодня в 5-30 из Жулян.
Умудрились выбрать барыгу президентом, тот ВСЕ продал ....
Нет ни одной успешной страны где у чиновников низкие зп. 0! А особый путь и личную местечковость нужно оставить в прошлом веке, как и внутреннего жлоба из Санжар.
Если зам министра получает 100к гривен, то это 3,5 к евро - зарплата немецкого водопроводчика.
Бедных людей легко отличить - они ищут как сэкономить, а не как заработать, считают чужие деньги по белой зп, и самое главное нужно понять что 100к должна быть зарплатой - немногим выше среднего, а не толдычить что это много, а чтобы такие ЗП были нужно 3 вещи:
1) приехать к Мойше в гости
2) приехать в гости к Портнову
3) выйти под раду и затребовать ГП со штатов, убрать Авакова, и перезапуск судебной системы с люстрацией.
Иначе вам до конца жизни зарплата немецкого водопроводчика - 100к будет приделом мечтаний.
И как цинично получали взятки: "трех участников ... задержали в одном из столичных бизнес-центров... А организатора - в служебном кабинете в здании ГПСУ"...
Стране в первую очередь необходимы действенные реформы старого пост советского гос аппарата Украины. СБУ провела удачную операцию, но уповать только на СБУ наивно, нелепо.
Необходим комплекс мер, действий по борьбе с коррупцией, необходимы действенные реформы.