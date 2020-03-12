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 Події, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2947) Мін'юст (664) Правоохоронні органи (919) СБУ (5386) пенітенціарна служба (87)

 Чиновники Мін'юсту та Державної кримінально-виконавчої служби впіймалися на вимаганні 1 млн дол. хабаря, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ затримали на вимаганні хабаря в сумі понад 1 млн дол. керівників структурних підрозділів Міністерства юстиції та Державної кримінально-виконавчої служби України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Чиновники Мінюсту та Державної кримінально-виконавчої служби впіймалися на вимаганні 1 млн дол. хабаря, - СБУ 01

За даними слідства, до операції причетні голова комісії з ліквідації Державної пенітенціарної служби України - чиновник управління забезпечення діяльності керівництва Мін'юсту і колишній чиновник цього міністерства.

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Оперативники спецслужби встановили, що за посередництва керівників двох київських комерційних структур чиновники вимагали від фермера з Кіровоградщини 75 тис. доларів. У таку суму зловмисники оцінили вартість його призначення на посаду директора одного з державних сільськогосподарських підприємств регіону. Забезпечити гарантоване отримання посади вони обіцяли через зв'язки ексчиновника Мін'юсту, який позиціонує себе як "тіньовий куратор виконавчої служби із земельних питань".

Чиновники Мінюсту та Державної кримінально-виконавчої служби впіймалися на вимаганні 1 млн дол. хабаря, - СБУ 02

Чиновники Мінюсту та Державної кримінально-виконавчої служби впіймалися на вимаганні 1 млн дол. хабаря, - СБУ 03

Крім того зловмисники вимагали від фермера додатково виплатити 1 млн доларів. Вони переконували клієнта, що він "відіб'є" ці гроші після призначення через здачу в оренду земельних ділянок площею понад 3 тисячі гектарів, що належать сільгосппідприємству. Суму фігуранти справи погодилися отримувати частинами.

Чиновники Мінюсту та Державної кримінально-виконавчої служби впіймалися на вимаганні 1 млн дол. хабаря, - СБУ 04
Чиновники Мінюсту та Державної кримінально-виконавчої служби впіймалися на вимаганні 1 млн дол. хабаря, - СБУ 05

Трьох учасників корупційної схеми правоохоронці затримали в одному зі столичних бізнес-центрів після одержання першої частини хабаря в розмірі 20 тис. доларів. А організатора - в службовому кабінеті в будівлі Державної пенітенціарної служби України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181117
 
 
 Топ коментарі
 
СБУ -- молодцы !!! Только пока такие судьи у власти ничего не измениться Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 5199
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Для люмпена манипуляция фактами подойдёт. Молодец. Немножко правды, а потом одну ложь и схавают хохлы, ведь избрали маргионала президентом на выборах, думали изберут Голобородько, а получилось трусливое чмо.
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Это тем телятам новость которые считают что чем выше зарплата чиновника тем меньше они будут брать взяток Неотвратимость наказания вот что надо А их всех выпускают под залог а дела их разваливаются не начавшись Они и законодательство под себя попринимали что взяточника практически невозможно посадить
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СБУ -- молодцы !!! Только пока такие судьи у власти ничего не измениться Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 5199
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расскажете когда реально посадите с конфискатом...- и это, берегите те "доказательства" , ато зЭлень может "прорасти" - весна пришла - са Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 1784 жать пора
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та канешно - да и вообще то может оказаться, что это просто фантики подарочные - такое уже было...
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На пятницу, 13 марта, Петра Порошенко ждут в ГБР на очередной допрос. Однако его защита предупредила следователей Бюро о том, что экс-президент не явится, так как его нет в Украине.
Об этом сообщает издание Страна.уа со ссылкой на свои источники в Гобюро расследований.
«По поводу завтрашнего допроса в ГБР Петра Порошенко, где ему, по слухам, могли вручить подозрения. Как сообщили источники «Страны» в ГБР, адвокаты экс-президента уведомили следователей, что он на допрос прийти не сможет, так как находится за границей», - говорится в сообщении.
По информации журналистов, Порошенко в компании неизвестных лиц покинул Украину рано утром 12 марта.
Отмечается, что перед вылетом в 2 самолета несколько часов грузили огромные чемоданы.
Самолет вылетел сегодня в 5-30 из Жулян.
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Для люмпена манипуляция фактами подойдёт. Молодец. Немножко правды, а потом одну ложь и схавают хохлы, ведь избрали маргионала президентом на выборах, думали изберут Голобородько, а получилось трусливое чмо.
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кормити /зелики.Своим цимесом. А сами будут давиться мацой. За то что не умеют пользоваться переводчиком.
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...и что теперь красноперые делать то будут, на кого стрелки переводить? Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 364...ой-вэй.. Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 364...ржунимагу...
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Развод, развод и девичья фамилия, а по сути как ****** была провохранительная система с подставами, так ****** и осталась, а люмпен кормят сказками про серого бычка. Кто-то разбирается что депутаты ещемесячно получают взятки от Коломойского и Зепудала в конвертах???? Или Вам люмпен нужны зрелища???
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а вот за это к стенке бы поставить нужно...мин. юст и взятки?..от черноротой лукаши еще по наследству дерьмо осталось?
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Это тем телятам новость которые считают что чем выше зарплата чиновника тем меньше они будут брать взяток Неотвратимость наказания вот что надо А их всех выпускают под залог а дела их разваливаются не начавшись Они и законодательство под себя попринимали что взяточника практически невозможно посадить
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Так кто их посадит? Они же памятники, пардон ставленники Портнова, одна система воров в погонах наехала на другую систему в погонах, завтра их поругают и разведут по разным углам, территориям где можно бабло косить и 20% отдавать Зелупу президенту, как говорил в своё время Труба с Баклановым в ресторане.
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Это Бывший чиновник- ставленник барыги-мародера.
Умудрились выбрать барыгу президентом, тот ВСЕ продал ....
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пока в этой стране с чиновниками народ собственноручно не сделает то что не понравится Венецианской комиссии изменений в этой стране к нормальной жизни не будет Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 8398
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Покажіть хоч одного такого екс чиновника на зоні. А немає таких!
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чого ж немає? почитайте реєстр судових рішень - є.
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И что, они как эти искупают вину? Или проживают там припеваючи?
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Какая там зона, да за такие деньги ещё и конвой приставят для охраны и окутают дело непробиваемой аурой. Мелкие деньги раздражают, а большие защищают
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Тільки і чуємо - завели справу, а де суди, де перебування на зоні?
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та фигня все це, просто битву экстрасенсов вживую снимали
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Вот это я понимаю у нелюдей зарплата, лям баксов, за раз... помнится мне властьимущие трындели, что нужно сроч=но поднять чиновникам, судьям, ментам, прокурорам и всякой остальной нечисти , ну что бы взяток не брали, честными стали, зарлаты то подняли, но судя из сводок, честнымихрен кто стал! ну что властьимущие, гтовы поднять зарплату чиновника больше ляма долларов? но я вам гарантирую, честными не станут! сейчас берут лям, потом будут брать 2! Мой метод будет действиней чем ваш, попался на взятке - шкуру живъем содрать и так и оставить! гарантирую результат! а так никогда никакого результата не будет, еще через годик, как пример - насиров, еще и в суд подаст, за незаконное обвинение, и превратиться из обвиняемого в жертву!
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Я манал чтобы в окошках органов сидели полуграмотные бабки, были очереди или чтобы министр не мог слетать на отдых в турцию.
Нет ни одной успешной страны где у чиновников низкие зп. 0! А особый путь и личную местечковость нужно оставить в прошлом веке, как и внутреннего жлоба из Санжар.
Если зам министра получает 100к гривен, то это 3,5 к евро - зарплата немецкого водопроводчика.
Бедных людей легко отличить - они ищут как сэкономить, а не как заработать, считают чужие деньги по белой зп, и самое главное нужно понять что 100к должна быть зарплатой - немногим выше среднего, а не толдычить что это много, а чтобы такие ЗП были нужно 3 вещи:
1) приехать к Мойше в гости
2) приехать в гости к Портнову
3) выйти под раду и затребовать ГП со штатов, убрать Авакова, и перезапуск судебной системы с люстрацией.
Иначе вам до конца жизни зарплата немецкого водопроводчика - 100к будет приделом мечтаний.
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Выдам очередной вброс на вентилятор: Портнов ходит по Киеву, разве что тростью крепостных не бьёт, это не его вина, а своеобразная заслуга, что с 42 миллиона, простите, лохобанов (включая меня) не найдется человек 500 приехать к нему и совершенно без насилия поговорить, обьяснить что тут ему не парашка.
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сколько волка ни корми, а он все в лес смотрит
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"Рыба гниет с головы"...
И как цинично получали взятки: "трех участников ... задержали в одном из столичных бизнес-центров... А организатора - в служебном кабинете в здании ГПСУ"...
Стране в первую очередь необходимы действенные реформы старого пост советского гос аппарата Украины. СБУ провела удачную операцию, но уповать только на СБУ наивно, нелепо.
Необходим комплекс мер, действий по борьбе с коррупцией, необходимы действенные реформы.
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отпусят как и Грымчака... ворон ворону глаз не выклюет, а Малюська пиписька всех покроет
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