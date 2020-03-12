 Фінал Національної платформи примирення та єдності Сивохо. ФОТО ДНЯ

Відповідне фото опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook журналіст Сергій Руденко, передає Цензор.НЕТ.

"Перший крок Сивохо до примирення", - йдеться у підписі до публікації.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності. Поліція затримала 15 осіб, серед яких представники Нацкорпуса.

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