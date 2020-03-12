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Все про:Національний корпус (236) Сивохо (27)

 Фінал Національної платформи примирення та єдності Сивохо. ФОТО ДНЯ

Презентація Національної платформи примирення радника секретаря РНБО Сергія Сивохо, який раніше назвав війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом", завершилася бійкою.

Відповідне фото опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook журналіст Сергій Руденко, передає Цензор.НЕТ.

"Перший крок Сивохо до примирення", - йдеться у підписі до публікації.

Фінал Національної платформи примирення та єдності Сивохо 01

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності. Поліція затримала 15 осіб, серед яких представники Нацкорпуса.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацкорпус пікетує відділення поліції, де перебувають затримані на презентації Сивохо активісти. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181020
 
   
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Все рюзьге должны так ползать по украинской земле. Сивуха, с почином! Привыкай к новой позе.
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слышь ты, кацапсина под прокси, никаких 6 млн граждан UA прямо сейчас не находятся на паРаше. кончай врать.
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я русский, а кацап это тот кто живет в Украине, но балакает по-кацапски
я, кстати, в Украине жил 2 года и успел выучить мову
а такие как ты живут в Украине всю жизнь и не знают государственный язык
почему? потому что ты собака тупая и кацапская
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Опять пупс нажрался и ползает по залу....
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Най спочатку презентує своє "примирення" десь у Донецьку, Горлівці, Авдіївці, Луганську чи Макєєвці. І якщо він вибереться звідти живим, то най тоді і презентує свою муйню перед українцями
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Невеликий офтоп. Сьогодні на біржах теж "фінал". Усе у вільному падінні: по -8 - -10%. У середньому за місяць індекси схудли на 25%! Наш нацбанк втримує ситуацію продажем валюти, але це не надовго.
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"Финал Национальной платформы примирения и единства Сивохо" - это не финал, а полуфинал, финал будет тогда, когда это тупого увальня отправят на восток Украины примирять, москальсий криминалитет, своим обрюзгшим, жирным туловищем. .
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А ************* освобождать лугандон!
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Это должна делать зю-власть, а не толкать граждан на действия на свое усмотрение. И петя с рыгами ничего не делал.
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Ну так побитие морды мы уже видели, а именно Шуфричу. И шо?А хоть бы шо. А самое интересное, это то, что парняга встанет, отряхнётся, и будет дальше проводить соответствующую политику. Так что проблема набитием морды не решена. А фото то таке...приятно глянуть, но не более.
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Народу набежало посмотреть на это зрелище.
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Сивуха сдает нормотив КМБ-передвижение полем боя переползанием)
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Сивоха наглядно показал, как выглядит его платформа примирения - лечь под Хутина.
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Нацкорпусу респект!
Справжні хлопці,зробили мій день сьогодні.
А всяким тивохтям- сивохам просте пояснення - українцям по обидва боки немає чого примирятися, бо вони не сварилися. А з продажними шкуоами, колаборантами , окупантами, садистами,злочинцями - хай мириться особисто .
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Коли ми в 2014 році говорили, що Донбас-це Україна, то там волали "путін ввєді". Коли вони влаштували парад полонених і мили після них асфальт, ми все рівно казали, що Донбас-це Україна. Коли нас називають нацистами, бандерівцями, фашистами ми все одно кажемо, що Донбас-це Україна (платимо пенсії, соцвиплати). І т.д.... У мене ПИТАННЯ:1. хто з ким має примиритись??? 2.Чи хочуть вони бути з нами???
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1. проклятиє укропи-бендеровци с могучим і сільним народом Домбаса.
2. Дуже хочуть, але на своїх умовах.
Ще є питання?
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Питання немає, є відповідь: умови тепер будемо ставити ми, а якщо когось щось не влаштовує, то словами Міколи Яновича: "Да пашлі ви...".
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Для того, щоб ставити свої умови, вам необхідно добре попрацювати. Як мінімум так як у 2014-му. А надалі треба просто начать думать.
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Не фуевый такой финал,жаль ,что мало!!!
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это тебе не кагэбэшный КВН , это война с московией , сивоха
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Если кто не в курсе, но ванга предсказала, что оманского черта забьют досмерти именно ногами
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Ооооо. Как прекрасно выглядит. Овощ тоже падал от яйца. Похож, похож гнида сивоха на своего кумира.
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А "95 квартал" поржёт в своих программах над сивым мерином?
Типа, Юзик играет Сивоху:
- Подскользнулся, упал, обосцали - обтекаю......
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Ну, хоч одного трохи примирили )) Перший пішов. Другим наука. Всі ці "перестальщики стріляти", "водяноє переміріє", "внутрішні конфлікти", "взять всьо і продать" - вони задовбали - кожного дня по черзі пробують країну за вим'я. Економіка? Та ну на... У них інша програма )) Народ, це натуральна "свадьба в Маліновкє". Треба з цим щось робити. Порошенко вже зараз здається на їх фоні гігантом політики і економіки.
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Мені його аж пожаліти захотілось, коли підвівся і пішов шатаючись. Нездорова людина Фінал Національної платформи примирення та єдності Сивохо - Цензор.НЕТ 1486.
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Дурачком, ****, прикинулся. Типа говорил одно, думал другое. В этом случае заставили отвечать за слова. И поделом. Не на кухне херню городил.
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Зелёную плесень вешать и стрелять на каждом углу.
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Из сивухи вышел бы неплохой улавливатель пуль и осколков на передовой, что спасло бы много жизней военных, а заодно и рупор, обращенный к оккупантам с рассказами о пенсиях террористам и внутреннем конфликте. Принес бы безопасности Украины какую-то пользу.
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Чи могли б так Азовці Медведчука шпурнути😃 На це в Білецького кишка тонка.А Ківу-члена Авакова чомусь не чіпають. А два роки тому вони блокували Парковий, щоб передати державі, в результаті збрили з власників бабла і звалили. Як то кажуть не ті орли що літають, а ті що гори обирають.А Сивохові може після падіння мозги вправлятися і йшов би він ліпше в сраку!
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А ця падла зелена хоч раз була на передовій, щоб тут давати своє бачення "внутрішнього конфлікту". Поза цього хряка і вказує на конфлікт когута репаного з українським народом.
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Вот почему ноги не держат
https://twitter.com/ian_tanya/status/1186268206903840769?s=20
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))


сивохо конченный алкаш и обрыган.
Не знаю как сейчас, но бухал до такого свинячего визгу, что обсыкался.
И Зе-шмаркля это знает точно.





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Дискуссии с врагом невозможны. Все времена тактика обосРахи заключалась в том, чтобы обвинить саму жертву в том, что она виновата сама в нападении на неё.
И здесь уже шесть лет "тупым украинцам" пропихивается, навязывается и вдалбливается мысль, что "рассея ни при чём" и в Украине "внутренний конфликт".
Это критически важно для русофашистских оккупантов. Потому что:
1. Внутренний конфликт ЭТО ВИНОВАТА УКРАИНА
2. Внешняя агрессия ЭТО ВИНОВАТА РАССЕЯ.
Всё очень просто.

Сивохо работает только на паРашу. Сивохо работает на врага. Сивохо прислуживает кремлю. Сивохо пособник русофашистских оккупантов. Сивохо враг.

Очень жаль что его не прибили. Мы же гуманисты... ***! Наш гуманизм нас погубит.
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