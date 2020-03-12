 Фінал Національної платформи примирення та єдності Сивохо. ФОТО ДНЯ

Відповідне фото опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook журналіст Сергій Руденко, передає Цензор.НЕТ.
"Перший крок Сивохо до примирення", - йдеться у підписі до публікації.
Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.
12 березня радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності. Поліція затримала 15 осіб, серед яких представники Нацкорпуса.
я, кстати, в Украине жил 2 года и успел выучить мову
а такие как ты живут в Украине всю жизнь и не знают государственный язык
почему? потому что ты собака тупая и кацапская
Справжні хлопці,зробили мій день сьогодні.
А всяким тивохтям- сивохам просте пояснення - українцям по обидва боки немає чого примирятися, бо вони не сварилися. А з продажними шкуоами, колаборантами , окупантами, садистами,злочинцями - хай мириться особисто .
2. Дуже хочуть, але на своїх умовах.
Ще є питання?
Типа, Юзик играет Сивоху:
- Подскользнулся, упал, обосцали - обтекаю......
https://twitter.com/ian_tanya/status/1186268206903840769?s=20
сивохо конченный алкаш и обрыган.
Не знаю как сейчас, но бухал до такого свинячего визгу, что обсыкался.
И Зе-шмаркля это знает точно.
И здесь уже шесть лет "тупым украинцам" пропихивается, навязывается и вдалбливается мысль, что "рассея ни при чём" и в Украине "внутренний конфликт".
Это критически важно для русофашистских оккупантов. Потому что:
1. Внутренний конфликт ЭТО ВИНОВАТА УКРАИНА
2. Внешняя агрессия ЭТО ВИНОВАТА РАССЕЯ.
Всё очень просто.
Сивохо работает только на паРашу. Сивохо работает на врага. Сивохо прислуживает кремлю. Сивохо пособник русофашистских оккупантов. Сивохо враг.
Очень жаль что его не прибили. Мы же гуманисты... ***! Наш гуманизм нас погубит.