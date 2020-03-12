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 Угруповання, яке координує один зі злодіїв у законі з РФ, затримано в Харкові, - СБУ. ФОТО

У Харкові співробітники Служби безпеки України викрили та блокували діяльність організованого угруповання, учасники якого спеціалізувалися на крадіжках майна з автомобілів. Діяльність групи координував один з російських злодіїв у законі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією, до складу групи входи переважно раніше судимі вихідці з однієї з країн Північного Кавказу. Крім того, зловмисники мали "робочі" зв`язки з організованими групами з інших регіонів України, а також за кордоном.

Географія діяльності крадіїв поширювалася на територію Харківської, Київської та Дніпропетровської областей. Встановлено, що, використовуючи спеціальні електронні пристрої, так звані "кодграбери", зловмисники відключали сигналізацію та викрадали майно з автомобілів, запаркованих поряд із торговельно-розважальними та офісними центрами міста. На рахунку зловмисників кілька десятків крадіжок.

Співробітники спецслужби разом із бійцями спецпідрозділу "Альфа" провели обшуки за місцями проживання фігурантів справи на території міста та області. Під час слідчих дій вилучено спеціальні пристрої, призначені для зчитування кодів автомобільних сигналізацій, викрадене майно і грошові кошти, одержані злочинним шляхом, а також вогнепальну зброю.

Наразі двох активних учасників угруповання затримано. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри. Тривають слідчі дії для встановлення та затримання інших фігурантів справи.

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Угруповання, яке координує один зі злодіїв у законі з РФ, затримано в Харкові, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181014
 
   
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"Группировка, координируемая одним из воров в законе из РФ, задержана в Харькове"
"Сейчас два активных участника группировки задержаны"

Даааа, банда та ще Группировка, координируемая одним из воров в законе из РФ, задержана в Харькове, - СБУ - Цензор.НЕТ 1007
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Кернеса не взяли - группировка раскрыта не в полной мере
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У Гепы охранная грамота подписана Порохорм и Зелей . Бабло победило президентскую присягу .
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