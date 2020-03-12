 Гранатомети, кулемети ПКТ і "Утес": мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів затримано на блокпості "Лисичанськ-Бахмут". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час перевірки автомобіля Volkswagen Transporter виявили 3 РПГ-7, кулемет ПКТ та "Утес", 5 РПК, близько 2500 набоїв калібру 7,62 мм і понад 1000 набоїв калібру 5,45 мм.

Правоохоронці встановлюють походження зброї, її призначення та кінцеву точку доставки.

На момент перевірки в салоні мікроавтобуса перебувало чотири людини, які назвалися членами благодійної волонтерської організації. З ними спілкуються слідчі.

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