 Гранатомети, кулемети ПКТ і "Утес": мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів затримано на блокпості "Лисичанськ-Бахмут". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, передає Цензор.НЕТ.
Так, під час перевірки автомобіля Volkswagen Transporter виявили 3 РПГ-7, кулемет ПКТ та "Утес", 5 РПК, близько 2500 набоїв калібру 7,62 мм і понад 1000 набоїв калібру 5,45 мм.
Правоохоронці встановлюють походження зброї, її призначення та кінцеву точку доставки.
На момент перевірки в салоні мікроавтобуса перебувало чотири людини, які назвалися членами благодійної волонтерської організації. З ними спілкуються слідчі.
epravda.com.ua/news/2018/11/22/642926/
Вы ПКТ или, тем более, НСВТ когда нибудь видели????
Даже в разобраном состоянии......
Склоняюсь перед Вашим оружейным гением.............
на продажу - да.
не надо прикидываться белыми и пушистыми - или вы думаете я поверю, что оружие из зоны АТО расползлось исключительно руками ватников и сепаратистов?
наших дебилов кто готов торгануть оружием - навалом и среди патриотов.
Насчет дебилов-согласен с Вами)
Куда вы всунете танковые варианты ПКТ и НСВТ???
Без станков и прочей амуниции?????????
ПОВТОРЯЮ: ПУЛЕМЕТЫ (за остальное отдельный разговор) ТАНКОВЫЕ.................
Вы танкист?
Вы оружейник?
Вы военный?
Вы танк, когда-нибудь, вживую ВИДЕЛИ вблизи????
Перевод: Вблизи- это не несколько метров, километров........
На танке верхом сидели? Прапор Вам что-то рассказывал о его устройстве????????????
Но мы говорили о современности))
А де Д-30 зупинила росиян??
1.Наличие оборудования.
2.Наличие толковых рук ( эти пока еще попадаются).
3.Вы не упомянули ОДНУ существенную вещь- наличие материала..............
Согласен. Из существующего металлолома можно сделать станок для ПК. Но! ПК, ПКТ, ПКМ и другие модификации "немного" отличаются. Стрелять оно будет.... Но насколько прицельно??? ПК сделан для бронеобъектов. На нем, априори, нет никаких прицельных приспособлений. Т.е. с руки, или упора стрелять, теоретически, можно, но не прицельно. Целитесь либо "по стволу", либо "по трассе". Набивается рука, т.к. она принимает основную силу отдачи((((
ДЛЯ НСВТ Вы, в кустарных условиях, станок не сделаете((( Вернее-можете сделать, но это будут либо "дрова", либо это займет у Вас очень много времени((((((((
Просто изложил свою точку зрения))
Хенд мейд я могу(утрированно) сделать даже спутник...
А как насчет серии??? Хотя-бы 100 тыс.шт.???
Пусть внучка балуется)) Главное, чтобы не пришлось его применять)))
Это я говорю по-доброму) От всей души))) Всего Вам хорошего))
И делают его не токо кацапы, а кто попало: и казахи, и поляки, и даже мы в Каменце-Подольском.
Но вот этот вот конкретный, судя по ушатанному виду - с вероятностью 99% - совеццкий, года так 1975-го.