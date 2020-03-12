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 Гранатомети, кулемети ПКТ і "Утес": мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів затримано на блокпості "Лисичанськ-Бахмут". ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили в мікроавтобусі, який прибув на блокпост "Лисичанськ-Бахмут", гранатомети, великокаліберні кулемети і кілька тисяч набоїв.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час перевірки автомобіля Volkswagen Transporter виявили 3 РПГ-7, кулемет ПКТ та "Утес", 5 РПК, близько 2500 набоїв калібру 7,62 мм і понад 1000 набоїв калібру 5,45 мм.

Правоохоронці встановлюють походження зброї, її призначення та кінцеву точку доставки.

На момент перевірки в салоні мікроавтобуса перебувало чотири людини, які назвалися членами благодійної волонтерської організації. З ними спілкуються слідчі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дві схованки з протитанковими і мінометними мінами виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Гранатомети, кулемети ПКТ і Утес: мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів затримано на блокпості Лисичанськ-Бахмут 01
Гранатомети, кулемети ПКТ і Утес: мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів затримано на блокпості Лисичанськ-Бахмут 02
Гранатомети, кулемети ПКТ і Утес: мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів затримано на блокпості Лисичанськ-Бахмут 03
Гранатомети, кулемети ПКТ і Утес: мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів затримано на блокпості Лисичанськ-Бахмут 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181007
 
   
 Топ коментарі
 
Куди, куди везуть? На Київ везуть в підмогу сивохам, щоб протрималися до підходу основних "миротворчих" сил з московії.
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Не переймайся, зубожілий, і на твою клавішу знайдеться ігрєц.
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Нєєєєє, зєлєнь на пАжінєннАє как хуйла пАставіть. Да кацапура немита?
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Куди, куди везуть? На Київ везуть в підмогу сивохам, щоб протрималися до підходу основних "миротворчих" сил з московії.
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Савченко мабуть ні як не вгамується...))
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Торговцы оружием под прикрытием волонтерства. Обычное дело.
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Вы зря смеётесь, в стране градус повышается, что то надвигается. Да и эту задержали только потому что скорей всего не договорились или показуха тебовалось.
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На етом фоне мусора тренирующиеся разгонять Майдан дубинками выглядят смешно. Революция так революция. Лучше лить кровь чиновников чем народа
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Батя8% казав, що під час війни не можна гойдати човна. Ви шо, забули заповіді свого ідола, парахабіти?
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Не переймайся, зубожілий, і на твою клавішу знайдеться ігрєц.
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Зіграв тобі по лобі сімфонію Фейса "якакгоша рубчінскій", парахабіт.
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На кожаній флєйті ти зіграв, вафльор! Гранатомети, кулемети ПКТ і "Утес": мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів затримано на блокпості "Лисичанськ-Бахмут" - Цензор.НЕТ 618
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Для цього є твоя велика друдня родина, парахабіт.
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Тоді влада не вела таку капітулянську політику як зараз. Тоді гойдалки човна саме вороги. Зараз навпаки.
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Акі-пакі, всьо навпакі
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Бачу, тобі, вася, Г+Г зе-лайно у пусту голову, бо там немає мізків, залили... Булькай далі...
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Це не хитання човна, москальский вилупку, це скидання за борт непотрібного баласту
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Ну так Батю8% вашого незабаром посадять, і баласту вже буде менше, порохоббіт.
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Ти не зрозумів: баласт - це, частково, і така шваль як ти
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Не раскачивайте цирковой шатер, клоунов стошнит!
Гранатомети, кулемети ПКТ і "Утес": мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів затримано на блокпості "Лисичанськ-Бахмут" - Цензор.НЕТ 6652

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Сегодня с "платформы примерения" уронили на пол Сивоху. Где все те 73% которые якобы голосовали за зе-команду ? Гранатомети, кулемети ПКТ і "Утес": мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів затримано на блокпості "Лисичанськ-Бахмут" - Цензор.НЕТ 3909
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А мы и не собираемся ни чего качать! Тихо пришли, тихо ушли...
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"Тихо прийшов. Вкрав. Тихо пішов". (Парашенко П.О.)
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Доказательства сворованного в студию! Или ты просто кацап? или просто вася?
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Тримай, порохохудоба)
epravda.com.ua/news/2018/11/22/642926/
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А в какую сторону они двигались ? Если от линии разграничения , значит где то нужней ! Гранатометы, пулеметы ПКТ и "Утес": микроавтобус с арсеналом оружия и боеприпасов задержан на блокпосту "Лисичанск-Бахмут" - Цензор.НЕТ 5120
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СБУ и Полиция КРАСАВЫ))) Они там так и работают. Пацаны везли "железо" в ППД на ремонт или замену......... Парни "отловили и пресекли")))))))) Ордена всем участникам). Кто-то может мне сказать, или показать, как такую "гору" железа можно "незаметно" вывезти в бусике???
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Простите за дурной вопрос.
Вы ПКТ или, тем более, НСВТ когда нибудь видели????
Даже в разобраном состоянии......
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Ну да. Если Вы собрались его под запаску запихивать.........
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Я вам вмєсто запаскі навіть танку впіхну Гранатомети, кулемети ПКТ і "Утес": мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів затримано на блокпості "Лисичанськ-Бахмут" - Цензор.НЕТ 8241
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Запросто! Устал я от вашего чЮвства юмАрА... Гранатомети, кулемети ПКТ і "Утес": мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів затримано на блокпості "Лисичанськ-Бахмут" - Цензор.НЕТ 6524
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Патроны вроде одноразовые, чего их ремонтировать.
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Везли все в куче. Волонтеры приехали. Можно что-то в часть отправить....
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Помиляєшься, з патронами багато чого можна зробити.
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Например поставить в тиски, взять гвоздь и **... по капсулю)))
Склоняюсь перед Вашим оружейным гением.............
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волонтеры оружие на ремонт НЕ ВОЗЯТ.
на продажу - да.
не надо прикидываться белыми и пушистыми - или вы думаете я поверю, что оружие из зоны АТО расползлось исключительно руками ватников и сепаратистов?
наших дебилов кто готов торгануть оружием - навалом и среди патриотов.
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Не буду даже спорить. Вы-же лучше знаете............
Насчет дебилов-согласен с Вами)
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Парахабіти мабуть збираються свого чмошного Батю2 від слідства відбивати.
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Нєєєєє, зєлєнь на пАжінєннАє как ***** пАставіть. Да кацапура немита?
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в отличии от Зе он от повесток в москве не прячется
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замнут и забудут..просто менты решили хайп поднять на пацанах из ССО....Ксивы проверят..и разьедутся в разные стороны..Просто всунули свой нос туда куда не надо
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Вопрос 2
Куда вы всунете танковые варианты ПКТ и НСВТ???
Без станков и прочей амуниции?????????
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А хто сказав що станків немає на місці.
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За что люблю Истинных ценителей оружия)
ПОВТОРЯЮ: ПУЛЕМЕТЫ (за остальное отдельный разговор) ТАНКОВЫЕ.................
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Бачу і що, думаєш нема танків для них? Подумай, де в нас найбільший арсенал танків, що стоять напіврозібрані і що там з ними потихенбьку роблять?
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ГЕННАДИЙ) Извините за тупой вопрос. Вы танк, когда-нибудь, вживую ВИДЕЛИ?
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Да хоть пять.........
Вы танкист?
Вы оружейник?
Вы военный?
Вы танк, когда-нибудь, вживую ВИДЕЛИ вблизи????

Перевод: Вблизи- это не несколько метров, километров........
На танке верхом сидели? Прапор Вам что-то рассказывал о его устройстве????????????
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Ну як зброяр, командир гаубичного взвода.
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Как называется? Без шуток. Я не артиллерист. Где были съемки???
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Д-30, хороший апарат, при точній наводці, саме такими зупинили росіян в 2014.
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Я навіть більше скажу, я бачив у приватній власності діючу Ахт-Ахт, якщо ви розумієте, що це таке.
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Аха-ахт це німецька 88-м зенитка, єдина гармата, що брала Кв, а Т-34 могла взяти з 2=х км, їх досить багато залишилось на нашій території, певне УПА заникало.
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Верю на слово.........
Но мы говорили о современности))
А де Д-30 зупинила росиян??
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Під Мар'їнкою пам'ятаєте, накриття другої лінії атаки, це класика для гаубиць, певне хороший коректировщик попався. Там в основному ці гармати працювали.
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100% , эту пушку немцы поставили на танк Т-6 " Тигр" , на Курской дуге ( и не только ) советская армия отгребла от этих пушек по полной
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При наличии прямых рук и оборудования станок под ПКТ делается в любом гараже. 2014-2015 годы это успешно доказали.
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С Вами согласен) Но Вы-же упомянули ряд существенных факторов(((
1.Наличие оборудования.
2.Наличие толковых рук ( эти пока еще попадаются).
3.Вы не упомянули ОДНУ существенную вещь- наличие материала..............
Согласен. Из существующего металлолома можно сделать станок для ПК. Но! ПК, ПКТ, ПКМ и другие модификации "немного" отличаются. Стрелять оно будет.... Но насколько прицельно??? ПК сделан для бронеобъектов. На нем, априори, нет никаких прицельных приспособлений. Т.е. с руки, или упора стрелять, теоретически, можно, но не прицельно. Целитесь либо "по стволу", либо "по трассе". Набивается рука, т.к. она принимает основную силу отдачи((((
ДЛЯ НСВТ Вы, в кустарных условиях, станок не сделаете((( Вернее-можете сделать, но это будут либо "дрова", либо это займет у Вас очень много времени((((((((
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Шоб Вы были уверены - я сделаю. Я оружейник-любитель, а все оборудование, включая токарные станки, есть у моих друзей. Прицельные приспособления вполне спокойно устанавливаются на планку Пикатинни, которая наваривается при помощи прямых рук за 10 минут . Вот мой предкрайний законченный проект, из Португальской копии Маузера К-94, 8мм Маузер, произведенного в 1939 году. Испытано, работает 100%.


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Я-же с Вами и не спорил))
Просто изложил свою точку зрения))
Хенд мейд я могу(утрированно) сделать даже спутник...
А как насчет серии??? Хотя-бы 100 тыс.шт.???
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А вот - крайний законченный проект для моей внучки. Полуавто мелкашка на базе Ругер 10/22, компановка булл-пап, тяжелый ствол повышенной кучности с опцией установки глушителя( у меня лицензия), сдвоенный сменный 30-зарядный магазин 30х2.


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Класс)
Пусть внучка балуется)) Главное, чтобы не пришлось его применять)))
Это я говорю по-доброму) От всей души))) Всего Вам хорошего))
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Судя по фото Вы сделали схему Буллпап? Чисто технический вопрос?))
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Модернизировал готовое изделие. Лет 10 назад выпускались bullpup stocks под мелкашку-полуавто Ремингтон, но не пошли- были кое-какие недостатки. Внутренность переточил под Ругер, рычаг под спусковой крючок взял от bullpup stock для СКС, укоротил, сменил пружину, крепление к спуску сделал сам.
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Хорошего времени суток)) Я побежал))) Можем завтра пообщаться)
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Михаил Иванов c4c68e4d Чеченцы делали станковые пулеметы из ПКТ. Вопрос не кривых рук.
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И не поспоришь) Но! У ичкерийцев НЕБЫЛО тогда оружия((((
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Может это они к Сивухе ехали "мир" устанавливать?
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а говорят нечем воевать... Утес вообще расейский пулемет....
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Утёс вообще совеццкий пулемёт.
И делают его не токо кацапы, а кто попало: и казахи, и поляки, и даже мы в Каменце-Подольском.
Но вот этот вот конкретный, судя по ушатанному виду - с вероятностью 99% - совеццкий, года так 1975-го.
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информация какая-то "обрезанная"...в какую сторону везли? что говорят волонтеры?
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да какие это " волонтёры" , это барыги оружием
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я сказал так, как их назвали в статье... а если у Вас есть другие сведения - Вы счастливчик
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И снова сработала замечательнаЯ программа сивухо, с примирением вас , зебилы , с новыми лицами ... Блд!!!
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Як все швидко лягаві знаходять на фронті, так би в тилу прцювали...
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Волонтеров приняли...и не Александра Беспалого,часом?
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"прибыли"...з материка чи лугандона?...чи знову гадя...
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Мусора подбросили. Пацаны вышли пись-пись, а те и подкинули. 100 процентов!
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как красиво цветет РПГ 7 с деревянными накладками Гранатомети, кулемети ПКТ і "Утес": мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів затримано на блокпості "Лисичанськ-Бахмут" - Цензор.НЕТ 8265
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