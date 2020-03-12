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 Політика України, Фоторепортаж
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 Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський райсуд Києва розглядає клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Сергію Мисливому, підозрюваному у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Прокуратура просить суд обрати підозрюваному у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького Сергію Мисливому запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці. За версією слідства, він мав безпосередній стосунок до викрадення Луценка і Вербицького на території Олександрівської лікарні в Києві вночі 21 січня 2014 року.

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Вислухавши аргументи обвинувачення та захисту, суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 01
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 02
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 03
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 04
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 05
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 06
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 07
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про місце свого перебування. Пізніше в тому ж районі було знайдено тіло Вербицького.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180975
 
   
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Вот как?.. как можно было 5 лет забивать болт на это расследование имея всех силовиков в кармане?! потом удивления - как же это, 45% поддержки просрать, он жеж гетьман, отец нации, чего ж за него не голосуют, вот жеж Томос, вон жеж "Армія" на рекламке написано и все лучшие люди современности на сайтах с покоментной оплатой. Бо не нужно на вопрос "когда будете с коррупцией бороться" отвечать "бох тебе судья, агент кремля". Єто не оправдівает голосование за Бениного малороса но Порох для меня после єтой фразы сгнил и умер как президент.
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