 Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Прокуратура просить суд обрати підозрюваному у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького Сергію Мисливому запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці. За версією слідства, він мав безпосередній стосунок до викрадення Луценка і Вербицького на території Олександрівської лікарні в Києві вночі 21 січня 2014 року.

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Вислухавши аргументи обвинувачення та захисту, суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про місце свого перебування. Пізніше в тому ж районі було знайдено тіло Вербицького.