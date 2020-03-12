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 Події, Київські новини
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Все про:побиття (510) Київ (7400) Національний інститут раку (4) Безносенко (1)

 Невідомі в Києві напали на головного лікаря Інституту раку Безносенка: пошкоджено голову і руки, відкладено операції. ВІДЕО+ФОТО

11 березня ввечері на головлікаря Національного інституту раку Андрія Безносенка було скоєно напад просто біля під'їзду його будинку.

Про це Безносенко повідомив у себе у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вечір середи 11 березня видався не добрий. Близько 22 години на мене скоєно напад під під’їздом дому двома молодчиками", - написав він, додавши, що через забиття голови і рани на руках буде змушений перенести найближчі операції.

Невідомі в Києві напали на головного лікаря Інституту раку Безносенка: пошкоджено голову і руки, відкладено операції 01
Невідомі в Києві напали на головного лікаря Інституту раку Безносенка: пошкоджено голову і руки, відкладено операції 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінохоронздоров'я усунуло директора Національного інституту раку

Безносенко переконаний, що цей напад пов'язаний із конфліктом у Національному інституті раку.

"Не думав, що у 21 сторіччі у столиці європейської держави під камерою спостереження можуть так просто напасти на лікаря, але розумію що деяким реально припікає. За життя ні з ким в мене не було конфліктів, окрім теперішнього в Національному Інституті Раку. Не треба бути "капітаном очевидністю", щоб зрозуміти ким і для чого це зроблено. Сподіваюсь, що розкриття цього злочину не складе великих проблем для правоохоронних органів", - написав головний лікар НІР.

Невідомі в Києві напали на головного лікаря Інституту раку Безносенка: пошкоджено голову і руки, відкладено операції 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180930
 
 
 Топ коментарі
 
Увы, только настоящая военная Хунта сможет удержать это государство от саморазрушения.
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Безносенко убежден, что данное нападение связано с конфликтом в Национальном институте рака. Источник: https://censor.net.ua/p3180930
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Ось про це варто написати з усіма подробицями.
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Безносенко убежден, что данное нападение связано с конфликтом в Национальном институте рака. Источник: https://censor.net.ua/p3180930
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Ось про це варто написати з усіма подробицями.
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Конфликт не в институте.. Конфликт с родственниками больных, с которых эти твари огромные деньги выжимают. Наркомафии и не снились такие прибыли.
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Увы, только настоящая военная Хунта сможет удержать это государство от саморазрушения.
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1) Добровольное отречение Бубочки
2) Новые выборы. Кандидат от националистов - боевой генерал, пользующийся авторитетом в народе. Например, Забродский.
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і як тепер тими пошкодженними руками брати у пацієнтів хабарі за лікування?...
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І що, ви реально вважаєте, що висококваліфікований лікар зобов'язаний вас лікувати за 4000 гривень зарплатні? Риторічне питання.
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Нехай відкриє свою клініку і бере скільки хоче, люди платять податки, утримують ціх козлів, а вони луплять ще з них гроші!
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не, просто ему намекнули, чтоб нашёл себе работу, где
не надо совмещать деятельность врача с работой кассира
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Лепила не с того деньги струсил, с понтом за "рак" ?
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Список подозреваемых сокращается. Бил левша т.к. подбит правый глаз. А леворуких 10-15% Неизвестные в Киеве напали на главврача Института рака Безносенко: повреждены голова и руки, отложены операции - Цензор.НЕТ 9828
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Это опухоль от газа, смотрите видео
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ось і дивись відео сам: газ був з лівого ока.
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Покалеченные пациенты или их родственники или перераспределение финансового потока!
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Врач заслужил нападения двух человек на улице с целью избить?
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фото на фоне зеленского, думаю не случайность?
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Наверняка есть основание набить репу глав-доку , видать зацепила обида...
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дыма без огня не бывает.... - по-чем он там лекарства бюджетные больным парил?
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Просто так, ни за что, ни про что, врачей не бьют, в отличии от офигевших от безнаказанности зарвавшихся ожиревших рвачей, которым все мало.
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