 Невідомі в Києві напали на головного лікаря Інституту раку Безносенка: пошкоджено голову і руки, відкладено операції. ВІДЕО+ФОТО

Про це Безносенко повідомив у себе у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вечір середи 11 березня видався не добрий. Близько 22 години на мене скоєно напад під під’їздом дому двома молодчиками", - написав він, додавши, що через забиття голови і рани на руках буде змушений перенести найближчі операції.





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Безносенко переконаний, що цей напад пов'язаний із конфліктом у Національному інституті раку.

"Не думав, що у 21 сторіччі у столиці європейської держави під камерою спостереження можуть так просто напасти на лікаря, але розумію що деяким реально припікає. За життя ні з ким в мене не було конфліктів, окрім теперішнього в Національному Інституті Раку. Не треба бути "капітаном очевидністю", щоб зрозуміти ким і для чого це зроблено. Сподіваюсь, що розкриття цього злочину не складе великих проблем для правоохоронних органів", - написав головний лікар НІР.