 З воїном 72-ї ОМБр Богданом Петренком, який помер від поранення в голову, зазнаного в зоні ООС, прощатимуться завтра на Київщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після відспівування тіло Богдана Петренка відвезуть до центральної площі Фастова, де відбудеться урочисте прощання з військовослужбовцем. Поховають Героя на центральному кладовищі Фастова.

У нього залишилися батьки, сестра та маленький син.

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