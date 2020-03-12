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 Суспільство, Фоторепортаж
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 З воїном 72-ї ОМБр Богданом Петренком, який помер від поранення в голову, зазнаного в зоні ООС, прощатимуться завтра на Київщині. ФОТО

Завтра, 13 березня, у храмі села Кощіївка Фастівського району Київської області, об 11.00 розпочнеться відспівування Богдана Олександровича Петренка, 03.01.1997 року народження, солдата, старшого навідника гранатометного взводу 72-ї окремої механізованої бригади, який 4 березня в районі населеного пункту Оріхове Попаснянського району Луганської області зазнав вкрай важких осколкових поранень голови під час мінометного обстрілу наших позицій, був евакуйований до військово-медичного клінічного центру у Харкові, переніс операцію, перебував у стані коми, та помер 10 березня, так і не опритомнівши.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після відспівування тіло Богдана Петренка відвезуть до центральної площі Фастова, де відбудеться урочисте прощання з військовослужбовцем. Поховають Героя на центральному кладовищі Фастова.

У нього залишилися батьки, сестра та маленький син.

З воїном 72-ї ОМБр Богданом Петренком, який помер від поранення в голову, зазнаного в зоні ООС, прощатимуться завтра на Київщині 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180914
 
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