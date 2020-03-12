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Все про:Київська область (1135) пожежа (2049) смерть (3911) ДСНС (2329)

 Унаслідок пожежі в приватному будинку на Київщині загинули двоє чоловіків, - ДСНС. ФОТО

Двоє загиблих чоловіків-заробітчан проводили роботи в будинку. Причини виникнення пожежі встановлюються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

До рятувальників надійшло повідомлення, що в с. Гореничі Київської області горить дах приватного одноповерхового будинку.

Пожежа була локалізована о 3:53 і повністю ліквідована о 05:15.

Під час гасіння пожежі виявлено тіла двох загиблих чоловіків 1979 і 1976 року народження. За попередніми даними, це працівники, які проводили роботи в будинку.

До гасіння пожежі залучалися 3 одиниці пожежної техніки та 14 рятувальників особового складу.

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Унаслідок пожежі в приватному будинку на Київщині загинули двоє чоловіків, - ДСНС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180899
 
 
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Это же как ужраться надо,чтоб не выбраться из сарая
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Бухнули після роботи, покурили і поснули - це традиційно.
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