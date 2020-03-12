 Дим, сирени і спецтехніка: під будівлею ВАКС силовики провели навчання і відбили спробу штурму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава апарату ВАКС Богдан Крикливенко.

Він оприлюднив відео навчань, підписавши його: "Ранок у Вищому антикорупційному суді почався нестандартно".

На відео видно, як правоохоронці тренуються відтісняти групу людей. Крім того, використовуються димові шашки.

Пізніше Крикливенко опублікував фото з місця навчань.

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Фото: Крикливенко/Facebook