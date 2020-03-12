 Дим, сирени і спецтехніка: під будівлею ВАКС силовики провели навчання і відбили спробу штурму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава апарату ВАКС Богдан Крикливенко.
Він оприлюднив відео навчань, підписавши його: "Ранок у Вищому антикорупційному суді почався нестандартно".
На відео видно, як правоохоронці тренуються відтісняти групу людей. Крім того, використовуються димові шашки.
Пізніше Крикливенко опублікував фото з місця навчань.
Т.е. по сути это менты учатся защищать ручные портновские суды от украинцев.
Тренировались...
Такі молодці: карантін ввели, спецпризначенців потренували))
Тому доживемо-побачимо.
Але минулого разу (24 серпня) війшло добре, а такі акції єднають.
іронія - це теж зброя..
А про плани не треба писати на форумах, до цього потрібно бути готовими..
От кого они собираются защищать ВАКС? Неужели от террористов и кацапов?
по факту й подивимося
"Карантин", который ограничивает право на протест, но позволяет массовое нахождение в закрытом общественном транспорте, вводится исключительно для ограничения гражданских прав, а не обеспечения карантина.
Междугороднее сообщение с Киевом перекрыто? Нет.
Метро перекрыто? Нет.
Авиасообщение перекрыто? Нет.
Перемещение людей между районами Киева ограничено? Нет.
До сраки такой карантин.
Щось це "жжжжж" підозріле....
Видимо "возмущенные граждане" скоро пойдут вырывать из лап правосудия величайшего геополитика современности, гиганта мысли и отца украинской демократии.
даже сам А.А.Г. - щиро верил шо финны = братья..... но ученые исследовали ДНК и...... А.А.Г. бы обосрался.
то же было с портретом "идеального солдата" - обосрались. таки да.
и даже, недавно читал шо нашли волосы Евы Браун ииии..... А.А.Г. таки бы обосрался, хотя проверяли ее аж чуть не до колена или подмышки Давида
А то шо может челокк под флажком Лукашенко - "тролль", - так со мной обосрется сраться.
Халва, халва
Тоді й суди не треба обороняти.