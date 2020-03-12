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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Дим, сирени і спецтехніка: під будівлею ВАКС силовики провели навчання і відбили спробу штурму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 березня, під будівлею ВАКС правоохоронці провели навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава апарату ВАКС Богдан Крикливенко.

Він оприлюднив відео навчань, підписавши його: "Ранок у Вищому антикорупційному суді почався нестандартно".

На відео видно, як правоохоронці тренуються відтісняти групу людей. Крім того, використовуються димові шашки.

Пізніше Крикливенко опублікував фото з місця навчань.

Дим, сирени і спецтехніка: під будівлею ВАКС силовики провели навчання і відбили спробу штурму 01

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Дим, сирени і спецтехніка: під будівлею ВАКС силовики провели навчання і відбили спробу штурму 02
Дим, сирени і спецтехніка: під будівлею ВАКС силовики провели навчання і відбили спробу штурму 03
Дим, сирени і спецтехніка: під будівлею ВАКС силовики провели навчання і відбили спробу штурму 04
Дим, сирени і спецтехніка: під будівлею ВАКС силовики провели навчання і відбили спробу штурму 05
Дим, сирени і спецтехніка: під будівлею ВАКС силовики провели навчання і відбили спробу штурму 06
Дим, сирени і спецтехніка: під будівлею ВАКС силовики провели навчання і відбили спробу штурму 07
Дим, сирени і спецтехніка: під будівлею ВАКС силовики провели навчання і відбили спробу штурму 08
Фото: Крикливенко/Facebook

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180896
 
 
 Топ коментарі
 
Зелєбоба тренує "Беркутів" для війни з Народом України.
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Твари. Неспроста все ето. Готовятся к Майдану. Зелупа готовится подписывать капитуляцию и догадывается что народу ето не понравится. Дым, сирены и спецтехника: под зданием ВАКС силовики провели учения и отбили попытку штурма - Цензор.НЕТ 7687
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Закон о земле будет на днях приниматься. Будут провокации.
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Я за открытие рынка земли. МВФ тоже. Провокации необходимо пресечь.
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Во ***, на фронте каждый день раненые и убитые, а мы суды защищаем.
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т.е пока не будет мира на донбассе, суды должны быть беззащитны?
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в будущем, наверное, представители патриотической общественности, недовольные некоторыми судебными решениями
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Так отож.
Т.е. по сути это менты учатся защищать ручные портновские суды от украинцев.
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ну других судов у нас нет, имеем то, что имеем...штурмовать суды тоже не есть правильное решение
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Згоден, до чого тут суди? Треба суддів за яйця підвішувати
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Зелєбоба тренує "Беркутів" для війни з Народом України.
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І лютий 2017, і жовтень 2017, і грудень 2017, і 03.03.2018...
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Твари. Неспроста все ето. Готовятся к Майдану. Зелупа готовится подписывать капитуляцию и догадывается что народу ето не понравится. Дым, сирены и спецтехника: под зданием ВАКС силовики провели учения и отбили попытку штурма - Цензор.НЕТ 7687
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всё проще - к дерибану ЗЕМЛИ...потому у нас и "карантин" появился...
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ога, так и есть Дим, сирени і спецтехніка: під будівлею ВАКС силовики провели навчання і відбили спробу штурму - Цензор.НЕТ 2329 а если б не ввели, тупые тролли бы орали, почему не ввели, специально чтоб люди болели и умирали, и не протестовали?
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ага, ***** понадобяця подготовлєниє пси
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готуються до Маршу Добровольців 14 березня?
Такі молодці: карантін ввели, спецпризначенців потренували))
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и еще авакова на посту оставили, специально для недопущения путчей
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Добровольцам не маршировать нужно как в цирке а уничтожать сепаров по всей стране. Иначе скоро добровольцы будут маршировать в Магадане рассказывая как они смело маршировали с факелами по Киеву и не поддавались на правакации
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Ці питання до організаторів. Особлово я думаю, що запропонований Вами сценарій можливий, але в цьому випадку треба бути готовими до повномаштабного введення ****** свого війська під приводом захисту мирного населення від націоналістів. І тоді - як мінімум - втрата частини території. Відповідь теж знаю: краще втратити частину, ніж усю Україну.
Тому доживемо-побачимо.
Але минулого разу (24 серпня) війшло добре, а такі акції єднають.
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во во, кратко только излагай--расшатывать лодку не надо, бо путин нападе Дим, сирени і спецтехніка: під будівлею ВАКС силовики провели навчання і відбили спробу штурму - Цензор.НЕТ 2596
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Дебил, путин уже сидит в Киеве под зеленой маской. Мертвечук и жопазж готовят условия к снятию маски и демонстрации хазяйского оскала.
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дура, путин у тебя под кроватью спратался, проверь там, а то нападет Дим, сирени і спецтехніка: під будівлею ВАКС силовики провели навчання і відбили спробу штурму - Цензор.НЕТ 3309
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Мы уже ето проходили 6 лет тихонько молчать без правакаций и сепаров не трогать атупутиннападэ. И какой результат? ***** и напал и окупировал нашу землю и еще и сепары вернулись и захватили власть в Украине. И не нужно рассказывать сказки что ***** нужен повод ввести войска в Украину. Как раз ему сейчас нужно чтобы в Украине было тихо и Мертвечука с Ахметовым, Ермаком и Шмыгой никто не трогал
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Какую нах атаку? Сдохнуть под пулеметами на радость *****? Я сказал уничтожать врага особенно который внутри Украины, а не сдохнуть в поле с криком ура. Почему Штепа, Ахметов, Мертвечук, Бойко и прочая мерзота вольготно разьезжает по Киеву? Они самый опасный враг Украины а не даже *****. ***** и войну начал опираясь только на украинских сепаров.
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так я про теж саме..
іронія - це теж зброя..
А про плани не треба писати на форумах, до цього потрібно бути готовими..
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Это они от людей свои шкуры защищать учатся,мразота
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Внимание вопрос!!!

От кого они собираются защищать ВАКС? Неужели от террористов и кацапов?
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Дарт Вейдер же, 100500 штурмовиков ведет, хочет украсть двери и окна у суда)
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Судя по последнему фото, от борцов с коррупцией...
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На усяк випадок, хто ще не в курсі: 14 березня о 18-00 від стадіону ЦСКА (Повітрофлотський просп.,2) розпочнеться марш українських Добровольців, яких завершиться біля посольству лаптєстану. Марш присвячно дню Добровольця.
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"карантин?не, не слышали"...или там на марше меньше 200 человек будет?
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а ще ніхто не знає, скільки буде людей))
по факту й подивимося
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Пару тысяч точно будет. Можно повзводно и поротно колоннами по 199 человек и в масках. Дим, сирени і спецтехніка: під будівлею ВАКС силовики провели навчання і відбили спробу штурму - Цензор.НЕТ 5200

"Карантин", который ограничивает право на протест, но позволяет массовое нахождение в закрытом общественном транспорте, вводится исключительно для ограничения гражданских прав, а не обеспечения карантина.

Междугороднее сообщение с Киевом перекрыто? Нет.
Метро перекрыто? Нет.
Авиасообщение перекрыто? Нет.
Перемещение людей между районами Киева ограничено? Нет.

До сраки такой карантин.
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хотят наверное дать награду какому то коррупционеру...и боятся возмущений...мертвечуку например орден...или насирову....или рюкзакову....
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вчаться ************* від гніву народу захищати щоб в ростов як януковіч не тікати...
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А на фронте не хватает ни людей ни техники. Зеленые шморкли думают, что их эти защитят?
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Ну если ВАКС, тогда все предельно ясно.
Видимо "возмущенные граждане" скоро пойдут вырывать из лап правосудия величайшего геополитика современности, гиганта мысли и отца украинской демократии.
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Ты сейчас с унтерменшем беседу заводишь.
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мм, эти названия - не фонтан.
даже сам А.А.Г. - щиро верил шо финны = братья..... но ученые исследовали ДНК и...... А.А.Г. бы обосрался.
то же было с портретом "идеального солдата" - обосрались. таки да.
и даже, недавно читал шо нашли волосы Евы Браун ииии..... А.А.Г. таки бы обосрался, хотя проверяли ее аж чуть не до колена или подмышки Давида Дим, сирени і спецтехніка: під будівлею ВАКС силовики провели навчання і відбили спробу штурму - Цензор.НЕТ 5037
А то шо может челокк под флажком Лукашенко - "тролль", - так со мной обосрется сраться.
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А как же карантин? Запрет массовых собраний?
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так и хочется сказать, что кое кому закон не писан, но промолчу
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ЗЕ лучший президент . Войте Суки -порохоитиоты.
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Если они там что то против Пороха начнут, то им еще противотанковые ежи понадобятся.
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ЩЄшмаркля в кацапів швидко вчиться, але як завжди не враховує того що тут не кацапія.
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место под мантией озабочено своей сохранностью ?
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Краще б порозганяти із судів янеківсько-портновсько-порошенківську мерзоту.
Тоді й суди не треба обороняти.
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при принципиальном замесе они не устоят - мясо
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из цензора туда не помешало бы порохоботов бросить для испытания эбонитовых палочек )))
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Готовятся. Ничего, народ тоже подготовится...
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