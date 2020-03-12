 ДБР затримало ще одного підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що мешканець міста Біла Церква Київської області увійшов до злочинної групи із 9 "тітушок", організованої для викрадення та залякування активних учасників Євромайдану та незаконного перешкоджання мирним акціям протесту. 21 січня 2014 року близько 4:00 підозрюваний у складі цієї групи викрав із Олександрівської клінічної лікарні м. Києва активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Після цього потерпілі зазнали катувань, а Юрій Вербицький унаслідок травм та переохолодження помер.



Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.



У разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.



Нагадаємо, слідчі ДБР 10 березня 2020 року затримали іншого учасника цієї організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів та умисному вбивстві Юрія Вербицького.

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