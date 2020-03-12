 ДБР затримало ще одного підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Слідством встановлено, що мешканець міста Біла Церква Київської області увійшов до злочинної групи із 9 "тітушок", організованої для викрадення та залякування активних учасників Євромайдану та незаконного перешкоджання мирним акціям протесту. 21 січня 2014 року близько 4:00 підозрюваний у складі цієї групи викрав із Олександрівської клінічної лікарні м. Києва активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Після цього потерпілі зазнали катувань, а Юрій Вербицький унаслідок травм та переохолодження помер.
Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
У разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.
Нагадаємо, слідчі ДБР 10 березня 2020 року затримали іншого учасника цієї організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів та умисному вбивстві Юрія Вербицького.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Источник: https://censor.net.ua/p3180895\\\\\\\\\\\\\\\\
в штатах он бы заимел либо лет 30, либо бесплатное надгробие.
а тут за три годе выйдет и продолжит быть бандитом.
это наверное есть "такса" для убийц и прочего - заплати и попади в список на обмен.
надо шоб был суд.
и шоб судья, скосивший срок на напр. 5 лет, садился на столько же на обычную зону сам +2-3, умножителя и -имущество.(правда х.з. кто судить судей будет...... может японцев пригласим?, так ведь сами сядут тоже))
Причем тут Аваков?
Государственное бюро расследований (ГБР) 3 марта 2020 года зарегистрировало уголовное производство в отношении должностных лиц Кабинета министров Украины, которые подозреваются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Речь идет об отмене Порядка формирования цены на электроэнергию, известного как формула "Роттердам+", и принятии Положения о наложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии, утвержденного постановлением Кабмина от 5 июня 2019 года №483, сообщает "Обозреватель".
В результате электроэнергия стала значительно дороже, хотя публично продвигался тезис, что отмена "Роттердам+" и введение нового порядка снизит ее стоимость для потребителей.
Известно, что с заявлением в ГБР обратился эксперт энергорынка Дмитрий Марунич. Он приводит экономический расчет, основой которого являются официальные цифры стоимости закупки угля по старому и новому порядку. Согласно этим расчетам, ущерб составил 4,441 млрд грн.
"Нам продолжают рассказывать о том, какое благо несет новый порядок, но фактически это ручное управление, цель которого - заработать за счет потребителя. Сколько можно "черное" называть "белым"? Цифры говорят сами за себя - электроэнергия стала стоить дороже. Кто-то должен ответить за 4,4 млрд грн, которые переплатили потребители. И это только за второе полугодие 2019 года", - заявляет Марунич.
Также эксперт отмечает, что несмотря на критику, которой подвергалась формула "Роттердам +", стало очевидно, что это был действенный механизм понятного и прозрачного ценообразования на энергетическом рынке Украины. Утвержденный комиссией порядок позволял удерживать цену на уголь для украинских потребителей на уровне 1700 грн за тонну. Сейчас стоимость увеличилась до 1900 грн.
https://ibigdan.livejournal.com/24833564.html