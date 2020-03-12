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Все про:майдан (631) Вербицький (33) Євромайдан (675) Луценко Ігор (129) злочини проти Майдану (110) ДБР (949)

 ДБР затримало ще одного підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану. ФОТО

Слідчі ДБР і СБУ сьогодні затримали підозрюваного в участі у злочинній організації, яка викрала активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що мешканець міста Біла Церква Київської області увійшов до злочинної групи із 9 "тітушок", організованої для викрадення та залякування активних учасників Євромайдану та незаконного перешкоджання мирним акціям протесту. 21 січня 2014 року близько 4:00 підозрюваний у складі цієї групи викрав із Олександрівської клінічної лікарні м. Києва активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Після цього потерпілі зазнали катувань, а Юрій Вербицький унаслідок травм та переохолодження помер.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Нагадаємо, слідчі ДБР 10 березня 2020 року затримали іншого учасника цієї організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів та умисному вбивстві Юрія Вербицького.

Також читайте: Затримано ще одного підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану, - потерпілий Луценко (оновлено)

ДБР затримало ще одного підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану 01
ДБР затримало ще одного підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180895
 
   
 Топ коментарі
 
21 января 2014 около 4:00 подозреваемый в составе этой группы похитил из Александровской клинической больницы Киева активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. После этого потерпевшие подвергались пыткам, а Юрий Вербицкий вследствие травм и переохлаждения умер.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Источник: https://censor.net.ua/p3180895\\\\\\\\\\\\\\\\

в штатах он бы заимел либо лет 30, либо бесплатное надгробие.
а тут за три годе выйдет и продолжит быть бандитом.
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клоун хотя бы кого то задерживает.
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клоун поменяет на донецкого таксиста скоро...не переживайте
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21 января 2014 около 4:00 подозреваемый в составе этой группы похитил из Александровской клинической больницы Киева активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. После этого потерпевшие подвергались пыткам, а Юрий Вербицкий вследствие травм и переохлаждения умер.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Источник: https://censor.net.ua/p3180895\\\\\\\\\\\\\\\\

в штатах он бы заимел либо лет 30, либо бесплатное надгробие.
а тут за три годе выйдет и продолжит быть бандитом.
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клоун поменяет на донецкого таксиста скоро...не переживайте
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клоун хотя бы кого то задерживает.
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ну да, а откуда же у клоуна был обменный фонд из беркутовцев и прочих убийц, которых клоун же обменял на таксистов и маршруточников?
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не переживаю, как ни странно)
это наверное есть "такса" для убийц и прочего - заплати и попади в список на обмен.
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Нужно менять по всему УК размерность сроков в сторону увеличения при умысле и в составе преступной группы.И против рейдеров -тоже.
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но. меняй - не меняй....
надо шоб был суд.
и шоб судья, скосивший срок на напр. 5 лет, садился на столько же на обычную зону сам +2-3, умножителя и -имущество.(правда х.з. кто судить судей будет...... может японцев пригласим?, так ведь сами сядут тоже))
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Ну наконец-то...хоть спустя 6 лет начали арестовывать.
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а то 6 лет не арестовывали? при предыдущей власти в тюрьмах и сизо гнили не только рядовые беркуты, но и высокопоставленные уроды типа ефремова. сейчас же всех поотпускали, да еще и отборнейшие гниды, прятавшиеся по заграницам стали спокойно возвращаться и уверенно вести свою преступную деятельность (портновы, лукаши)
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В тюрьмах никто не гнил - не был осужден за 5 лет вообще никто. И против того же Ефремова дело тупо слили - за 5 лет вообще не смогли ничего по сути предъявить при полной доказательной базе.
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сидение 5 лет в СИЗО несколько отличается от гуляния на свободе, не правда ли?
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Правда. Но после 5 лет в СИЗО (=10 лет по закону Савченко) какие законные основания продолжать его там держать? Он же типа 10 лет отсидел - это максимум по статьям, которые ему инкриминируются. А посадили бы сразу - сидел бы еще 5ку.
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"Следователи ГБР и СБУ"

Причем тут Аваков?
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Про ГБР: ДБР затримало ще одного підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану - Цензор.НЕТ 8421

ДБР затримало ще одного підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану - Цензор.НЕТ 4992

Государственное бюро расследований (ГБР) 3 марта 2020 года зарегистрировало уголовное производство в отношении должностных лиц Кабинета министров Украины, которые подозреваются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Речь идет об отмене Порядка формирования цены на электроэнергию, известного как формула "Роттердам+", и принятии Положения о наложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии, утвержденного постановлением Кабмина от 5 июня 2019 года №483, сообщает "Обозреватель".

В результате электроэнергия стала значительно дороже, хотя публично продвигался тезис, что отмена "Роттердам+" и введение нового порядка снизит ее стоимость для потребителей.

Известно, что с заявлением в ГБР обратился эксперт энергорынка Дмитрий Марунич. Он приводит экономический расчет, основой которого являются официальные цифры стоимости закупки угля по старому и новому порядку. Согласно этим расчетам, ущерб составил 4,441 млрд грн.
"Нам продолжают рассказывать о том, какое благо несет новый порядок, но фактически это ручное управление, цель которого - заработать за счет потребителя. Сколько можно "черное" называть "белым"? Цифры говорят сами за себя - электроэнергия стала стоить дороже. Кто-то должен ответить за 4,4 млрд грн, которые переплатили потребители. И это только за второе полугодие 2019 года", - заявляет Марунич.

Также эксперт отмечает, что несмотря на критику, которой подвергалась формула "Роттердам +", стало очевидно, что это был действенный механизм понятного и прозрачного ценообразования на энергетическом рынке Украины. Утвержденный комиссией порядок позволял удерживать цену на уголь для украинских потребителей на уровне 1700 грн за тонну. Сейчас стоимость увеличилась до 1900 грн.

https://ibigdan.livejournal.com/24833564.html
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А главный организатор титушек Иванющенко уже отмазан, спокойно живет в своем роскошном дворце в Монако. И до сих пор доит Украину.
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