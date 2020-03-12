 У київському кінотеатрі "Флоренція" виявили закривавлене тіло директора закладу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Співробітники кінотеатру зателефонували до поліції 11 березня приблизно о 22:20.

Поліцейські розповіли, що закривавлене тіло знайшли в підсобному приміщенні співробітники кінотеатру. Вони відразу ж викликали "швидку", але, на жаль, чоловік уже був мертвий. Під час первинного огляду тіла знайшли садна. Загиблим виявився директор кінотеатру.

Одна з версій, яку розглядають правоохоронці, - нещасний випадок, оскільки в приміщенні, де знайшли труп, дуже круті сходові марші. Можливо, він просто впав зі сходів. Чоловікові було 53 роки. На місці працювали медики, патрульні, кінологи і слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту і точна причина смерті встановлюється.

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