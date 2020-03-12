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 Події, Фоторепортаж
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 У київському кінотеатрі "Флоренція" виявили закривавлене тіло директора закладу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві за адресою проспект Володимира Маяковського, 31 у будівлі кінотеатру "Флоренція" знайшли труп чоловіка в крові. Тіло було на сходовому прольоті одного з підсобних приміщень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Співробітники кінотеатру зателефонували до поліції 11 березня приблизно о 22:20.

Поліцейські розповіли, що закривавлене тіло знайшли в підсобному приміщенні співробітники кінотеатру. Вони відразу ж викликали "швидку", але, на жаль, чоловік уже був мертвий. Під час первинного огляду тіла знайшли садна. Загиблим виявився директор кінотеатру.

Одна з версій, яку розглядають правоохоронці, - нещасний випадок, оскільки в приміщенні, де знайшли труп, дуже круті сходові марші. Можливо, він просто впав зі сходів. Чоловікові було 53 роки. На місці працювали медики, патрульні, кінологи і слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту і точна причина смерті встановлюється.

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У київському кінотеатрі Флоренція виявили закривавлене тіло директора закладу 01
У київському кінотеатрі Флоренція виявили закривавлене тіло директора закладу 02
У київському кінотеатрі Флоренція виявили закривавлене тіло директора закладу 03
Фото: сайт Інформатор

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180868
 
 
 Топ коментарі
 
Та понятно что сам упал, волонтеры сами убиваются, директора предприятий падают. Привет 90-е.
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Не хотів віддавати підприємство?
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Аваков сказал, что преступность в Украине упала.
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Та понятно что сам упал, волонтеры сами убиваются, директора предприятий падают. Привет 90-е.
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Киев -бандитская столица Украины.Одичали нравы населения и барыг.
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Київ перетворили на Даунецьк риганали.
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"спасибо" реформам!! особенно УК, УПК и Админ.кодекса в конце 90-х, как раз под бандитов, бомжей и прочую нечисть..
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мафия работает... встал-упал-встал-упал... со ступенек
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53 года?, просто упал? - анализы-експертизы...
если был трезвый или не очень бухой - расследуйте дальше....
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мои пардоны за тупой вопрос к киевлянам - кинотеатр "Флоренция" ето шо за зверек и где он?
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На зараз це - елітний район (один з..) електорату нинішньої влади: Троєщина. У київському кінотеатрі "Флоренція" виявили закривавлене тіло директора закладу - Цензор.НЕТ 4410 А кінотеатр був доволі непаганим років зо 3 тому.
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Кинотеатр в 200 метрах от моего дома и я голосовал за Пороха
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https://media.theync.com/videos/6/5/6/0/3/6560325e4c97c75b6a7.mp4

Віртуозна гра зеленського
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То ви, пане, те саме виключення, яке підтверджує правило.
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У Києві за адресою проспект Володимира Маяковського, 31 у будівлі кінотеатру "Флоренція" знайшли труп чоловіка в крові. Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3180868 Ось карта Троєщини з кінотеатром. А тут опис проспекту Володимира Маяковського. Можливо його буде перейменовано в проспект ім. гетьмана Івана Виговського.
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Это даже не 90-е....Мы в Африке,господа
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