 Фея примирення, помилка пРезидента, новий вектор від олігархів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фея примирення

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії", - радник секретаря РНБО Сивохо. ВIДЕО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО нас не візьмуть, поки замість реформ у нас зрадницька балаканина про "внутрішні конфлікти", - Бутусов про слова Сивохо

Не випадково випадковий президент

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський з'явився на обкладинці The Guardian. ФОТОрепортаж

Повірте...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оригінал статті про Зеленського у The Guardian VS версія ОП: жорсткі оцінки і коментарі авторів зникли

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