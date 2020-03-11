EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  10648  93
Матеріали за темою:
Все про:Ахметов (574) Зеленський (4762) Коломойський (796) Медведчук (562) Пінчук (105) Путін (16425) фотожаба (9348) Сивохо (22) Денис Шмигаль (75)

 Фея примирення, помилка пРезидента, новий вектор від олігархів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Фея примирення, помилка пРезидента, новий вектор від олігархів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Фея примирення

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії", - радник секретаря РНБО Сивохо. ВIДЕО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО нас не візьмуть, поки замість реформ у нас зрадницька балаканина про "внутрішні конфлікти", - Бутусов про слова Сивохо

Фея примирення, помилка пРезидента, новий вектор від олігархів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Не випадково випадковий президент

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський з'явився на обкладинці The Guardian. ФОТОрепортаж

Фея примирення, помилка пРезидента, новий вектор від олігархів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Повірте...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оригінал статті про Зеленського у The Guardian VS версія ОП: жорсткі оцінки і коментарі авторів зникли

Фея примирення, помилка пРезидента, новий вектор від олігархів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Помилка пРезидента

Фея примирення, помилка пРезидента, новий вектор від олігархів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Вікторина для прем'єра

Фея примирення, помилка пРезидента, новий вектор від олігархів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Водичка для "кримчан"

Фея примирення, помилка пРезидента, новий вектор від олігархів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Криза вже закінчилась?

Фея примирення, помилка пРезидента, новий вектор від олігархів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Новий вектор

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180810
 
   
 Топ коментарі
 
Ну да...Было бы так смешно, если б не было так грустно...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну да...Было бы так смешно, если б не было так грустно...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
грустите на 8%.. это ваш предел.. хотя и там процентов 5 украдено
 показати весь коментар
 
 
ЗЕ-Лена - звучит неплохо. А галстук... вава там вешать собирается, вот пусть со своей Лены на галстуке и начнет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У тебя прогрессирует вавка, беги к супрунихе, пусть добьет
 показати весь коментар
 
 
при чём тут Супруниха, если ты Скалецкую выбрал ?
 показати весь коментар
 
 
Увидите, как Юля вместе с нацжонами сольются в зсосе на акциях против продажи земли...
 показати весь коментар
 
потом они быренько состряпают закон о референдуме - и народ скажет НИ и по земле и по НАТО и по ЕС ...
 показати весь коментар
 
 
Почти год оно ПРавит- и все больше вокруг него клейменных буквами ПР , почти год уже не "наживается на крови Порох" НО НЕЛОХ по-преженму использует для пиара все - промолчал о гибели бОльшего количества воинов , чем во время ДО его правления в такие же периоды времени год тому, мизок его не передает ему что война идет, вот он и решил пиарнуться , узаконить чествования погибших в текущее время ... Это ли не пиар на крови? После стольких месяцев умолчания, после унижения воевавших, после неуважения к армии и защитникам !
 показати весь коментар
 
 
"Не случайно случайный президент"

супер!
 показати весь коментар
 
 
ошибка пРезидента

- я в принципі здогадувалась, що в нас резидент замість президента.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ДОРОГИЕ УКРАИНЦЫ, НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА НЕДОУМКОВ И БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ!
ЭТО ТОТ ЗБРОД ЛЮДИШЕК- ПИШЕТ ГАДОСТИ, КТО ПО ЖИЗНИ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ НИ ДЛЯ СЕБЯ, НИ ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ,А ТЕМ БОЛЕЕ ДЛЯ СТРАНЫ!
НАС 73%, И МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ!!!



Фея примирения, ошибка пРезидента, новый вектор от олигархов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9614
 показати весь коментар
 
 
по образованию он юрист

не по образованию, а по корочке.

по образованию он неуч
 показати весь коментар
 
 
МАМА ВОВЫ! Он маленький кирпичик большого горя для его же родины , которую он согласился убить, став ВДРУГ БОЛЬШИМ ( в его и Вашемвоображении) )
 показати весь коментар
 
 
Мама Рімма - несплата , ухиляння від сплати ПОДАТКІВ це дуже важкий злочин...- і в США теж, так що "дістануть" завжди , і ВСі кешові корпоративи та все інше потім полічать - прийде час Передайте це тому , хто "заробив" це на роялі
 показати весь коментар
 
 
Мне не понять, как образованные родители , которые , уверенна, учились не с поезда колесившего с командой Кривой Рог какой-там транзит по матерной Раше., как они не отговорили его от такого шага...Да-да ОН У НАС ХОРОШИЙ , да-да он талантливенький с табуреточки в детстве не слазил все выступал... НО президентом!!! Они же не враги своему дитятку...
 показати весь коментар
 
 
ах да , я забыла , папа же назвал тот народ БИОМАССОЙ, которому их сын типа президент . Так что о чем это ...
 показати весь коментар
 
 
Мне не понять, как образованные родители...

есть такое понятие - образованщина


это то же быдло, но после института


 показати весь коментар
 
 
Как, интересно, чувствует себя эта баба, когда ее упрекают в том, что аборт не сделала с единственным сыном....
 показати весь коментар
 
Я їм про зендона а вони мені про пороха,і так по колу а когда же новая трасса.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
почему фотожабы только про действующую власть?
где порошенко и сотоварищи его?
 показати весь коментар
 
 
на русвесну зайди - про порошенко фотожабы там
 показати весь коментар
 
 
а по факту постят фотожабы.

патамуша ссуться и сруться от самого упоминания Пороха
 показати весь коментар
 
 
у меня лично при упоминании сывочолого нападает икотка... от смеха...
 показати весь коментар
 
 
а от упоминания плешивого приятное урчание в животе ?
 показати весь коментар
 
 
а сывочолым и Кравчук есть.

У тебя от Кравчука срачка ?
 показати весь коментар
 
 
Якось так повелось,що сміються й критикують всі народи діючу владу.
А зараз ,так сам глузд велить.
Ну развє нє смєшно ?
Фея примирення, помилка пРезидента, новий вектор від олігархів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6530

Фея примирення, помилка пРезидента, новий вектор від олігархів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4292
 показати весь коментар
 
 
Моксєль, учи англійську: Хелп мі, хелп мі...
 показати весь коментар
 
 
Ви його бачили ? Де подівся той підкачаний,енергійний альфач ? Тепер це засмиканий,невпевнений,підтоптаний підсвинок.Не все одразу.
Фея примирення, помилка пРезидента, новий вектор від олігархів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4145
 показати весь коментар
 
 
Думаю,диверсійна група порохоботів готує замах на здоров'я голвнокомандувача. Потрібно вжити невідкладні заходи протидії !
 показати весь коментар
 
Дєньгі-єсть ! (Тільки непонятно,для чого він їх вивозив...)
Фея примирення, помилка пРезидента, новий вектор від олігархів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8120
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору