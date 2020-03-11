 Фея примирення, помилка пРезидента, новий вектор від олігархів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фея примирення
Не випадково випадковий президент
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський з'явився на обкладинці The Guardian. ФОТОрепортаж
Повірте...
Помилка пРезидента
Вікторина для прем'єра
Водичка для "кримчан"
Криза вже закінчилась?
Новий вектор
Більше фотошопів дивіться тут
Пробитое.
..
супер!
- я в принципі здогадувалась, що в нас резидент замість президента.
ЭТО ТОТ ЗБРОД ЛЮДИШЕК- ПИШЕТ ГАДОСТИ, КТО ПО ЖИЗНИ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ НИ ДЛЯ СЕБЯ, НИ ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ,А ТЕМ БОЛЕЕ ДЛЯ СТРАНЫ!
НАС 73%, И МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ!!!
не по образованию, а по корочке.
по образованию он неуч
есть такое понятие - образованщина
это то же быдло, но после института
где порошенко и сотоварищи его?
патамуша ссуться и сруться от самого упоминания Пороха
У тебя от Кравчука срачка ?
А зараз ,так сам глузд велить.
Ну развє нє смєшно ?
А продовження де ?