EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  2918  9
Матеріали за темою:
Все про:Правоохоронні органи (914) злочини проти Майдану (108) ДБР (949)

 Проведено слідчий експеримент у справі розстрілів на Інститутській, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань провели слідчий експеримент у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів і організації умисних вбивств протестувальників 20 лютого 2014 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Проведено слідчий експеримент у справі розстрілів на Інститутській, - ДБР 01

11 березня 2020 р відбулися слідчі дії на вулиці Інститутський у Києві. Мета експерименту - встановлення найбільш ймовірного сектора, з якого були зроблені постріли в потерпілого учасника Майдану працівниками правоохоронних органів з наявної у них нарізної табельної вогнепальної зброї.

Проведено слідчий експеримент у справі розстрілів на Інститутській, - ДБР 02

Читайте також: Справа Майдану: суд заочно заарештував двох екскерівників правоохоронних органів, - Офіс генпрокурора

Проведено слідчий експеримент у справі розстрілів на Інститутській, - ДБР 03

Для підтвердження даних, отриманих під час слідчого експерименту, будуть призначені комплексні балістична та судово-медична експертизи фахівцями Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз.

Проведено слідчий експеримент у справі розстрілів на Інститутській, - ДБР 04
Проведено слідчий експеримент у справі розстрілів на Інститутській, - ДБР 05

"Також найближчими днями буде проведено додаткові слідчі експерименти за участю потерпілих осіб і свідків на Майдані Незалежності, вулицях Інститутській і Хрещатик у Києві", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180799
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не пройшло і десяти років як вирішили нарешті провести балистичну експертизу.... Проведен следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской, - ГБР - Цензор.НЕТ 9868
Мабуть американський фільм про злочини "майдану" підштовхнув.
 показати весь коментар
 
 
Мертвому припарки..
Бруківку зняли і дерева спиляли...
І хто ж це зробив??
🤗
 показати весь коментар
 
 
экспериментируйте не на Институцкой, а в подвале, у Деда Лукьяна, над подозреваемыми плоскогубцами и целлофановым кульком!
Сколько можно тянуть? !!!
 показати весь коментар
 
 
Учитывая, что во клаве этого всего стоит Венедиктова и Портновщина, тест покажет, что Небесная Сотня сама застрелилась и поубивала кучу мирных милиционеров.
 показати весь коментар
 
 
Клоуни! 6 років саботажу та замилювання очей. І тут вони надумали провести "слідчий екперимент"!
 показати весь коментар
 
 
А вот почему при Пораженке 5 лет по свежим следам ничего не было - это бооольшой вопрос. Как обычно, продал дела
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору