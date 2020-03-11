 Проведено слідчий експеримент у справі розстрілів на Інститутській, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

11 березня 2020 р відбулися слідчі дії на вулиці Інститутський у Києві. Мета експерименту - встановлення найбільш ймовірного сектора, з якого були зроблені постріли в потерпілого учасника Майдану працівниками правоохоронних органів з наявної у них нарізної табельної вогнепальної зброї.

Читайте також: Справа Майдану: суд заочно заарештував двох екскерівників правоохоронних органів, - Офіс генпрокурора

Для підтвердження даних, отриманих під час слідчого експерименту, будуть призначені комплексні балістична та судово-медична експертизи фахівцями Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз.





"Також найближчими днями буде проведено додаткові слідчі експерименти за участю потерпілих осіб і свідків на Майдані Незалежності, вулицях Інститутській і Хрещатик у Києві", - сказано в повідомленні.