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 Українці й угорці провели спільні навчання в Косово, - Міноборони. ФОТО

Військовослужбовці, які входять до складу колективних міжнародних сил безпеки KFOR (Косово, Республіка Сербія), провели спільні навчання з військовими з Угорщини.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на АрміяInform.

Українці й угорці відпрацювали взаємодію під час забезпечення безперешкодного руху колон автотранспорту в місцях можливого блокування.

"За легендою навчань особовий склад і техніка колективних міжнародних сил безпеки KFOR висунулися за заданим маршрутом. Умовні мітингувальники, роль яких зіграли українці, спробували блокувати рух колони. Угорські колеги професійно відпрацювали елементи протидії агресивним протестувальникам", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спільні навчання українських та угорських військовослужбовців пройшли в Косово, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Після цього українські сапери зі службовою собакою висунулися до штучно створеного завалу. Вони мали знайти вибухонебезпечні пристрої і в разі їхнього виявлення - знешкодити.

"Шляхопрокладач на базі тягача БАТ-2 зі складу інженерної техніки українського контингенту ліквідував залишки завалу, і колона продовжила рух", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці на "відмінно" виконали поставлені перед ними на навчаннях завдання.

Українці й угорці провели спільні навчання в Косово, - Міноборони 01

Українці й угорці провели спільні навчання в Косово, - Міноборони 02
Українці й угорці провели спільні навчання в Косово, - Міноборони 03
Українці й угорці провели спільні навчання в Косово, - Міноборони 04
Українці й угорці провели спільні навчання в Косово, - Міноборони 05
Українці й угорці провели спільні навчання в Косово, - Міноборони 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180782
 
 
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Ага, думал воевать тренируются а они митинги разгоняют.
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Така Дружба... Добре що пики не натовкли один одному.
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Зеленський вчить мадярів розганяти невдоволених українців? Совпаденіє?
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а чому не на впаки протестанти венгри , а кфор українці ?.....дід розказував що венгрів в полонт не брали , до німців краще відносилися .
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Звучит как анекдот.Наши с нашими врагами плечом к плечу)
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