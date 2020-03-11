 Ракетний катер ВМС України "Прилуки" провів 5-денний навчально-бойовий вихід у Чорне море. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Мета п’ятиденного виходу корабля в море — висвітлення надводної обстановки в Чорноморській операційній зоні й відпрацювання елементів оцінювання другого рівня курсового завдання К-2. Вдалося виконати безліч корабельних бойових навчань і тренувань. Зокрема екстрене приготування катера до бою й походу, дії розрахунків у проході вузини в умовах складної обстановки.





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Через різке погіршення погодних умов (трибальний шторм) виконати практичні артилерійські стрільби в полігоні бойової підготовки було неможливо, тож командування вирішило відбути в укриття в район Тендрівської коси. Там екіпаж провів корабельно-бойове навчання з протипідводно-диверсійної оборони катера на незахищеному рейді. Навчалися й боротьбі за живучість на переході морем і стоянці. Під час повернення з завдання катеру сповістили про "літаки противника", тож відпрацювали й навчання з протиповітряної оборони корабля на переході морем.







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Після повернення "Прилук", в море для виконання поставлених завдань вийшли два патрульні катери типу "Island".

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