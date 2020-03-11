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 Ракетний катер ВМС України "Прилуки" провів 5-денний навчально-бойовий вихід у Чорне море. ФОТОрепортаж

Днями ракетний катер ВМС України "Прилуки" повернувся до Практичної гавані Одеси після виконання низки навчально-бойових завдань у Чорному морі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Ракетний катер ВМС України Прилуки провів 5-денний навчально-бойовий вихід у Чорне море 01

Мета п’ятиденного виходу корабля в море — висвітлення надводної обстановки в Чорноморській операційній зоні й відпрацювання елементів оцінювання другого рівня курсового завдання К-2. Вдалося виконати безліч корабельних бойових навчань і тренувань. Зокрема екстрене приготування катера до бою й походу, дії розрахунків у проході вузини в умовах складної обстановки.

Ракетний катер ВМС України Прилуки провів 5-денний навчально-бойовий вихід у Чорне море 02
Ракетний катер ВМС України Прилуки провів 5-денний навчально-бойовий вихід у Чорне море 03

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Ракетний катер ВМС України Прилуки провів 5-денний навчально-бойовий вихід у Чорне море 04

Через різке погіршення погодних умов (трибальний шторм) виконати практичні артилерійські стрільби в полігоні бойової підготовки було неможливо, тож командування вирішило відбути в укриття в район Тендрівської коси. Там екіпаж провів корабельно-бойове навчання з протипідводно-диверсійної оборони катера на незахищеному рейді. Навчалися й боротьбі за живучість на переході морем і стоянці. Під час повернення з завдання катеру сповістили про "літаки противника", тож відпрацювали й навчання з протиповітряної оборони корабля на переході морем.

Ракетний катер ВМС України Прилуки провів 5-денний навчально-бойовий вихід у Чорне море 05
Ракетний катер ВМС України Прилуки провів 5-денний навчально-бойовий вихід у Чорне море 06
Ракетний катер ВМС України Прилуки провів 5-денний навчально-бойовий вихід у Чорне море 07

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Ракетний катер ВМС України Прилуки провів 5-денний навчально-бойовий вихід у Чорне море 08

Після повернення "Прилук", в море для виконання поставлених завдань вийшли два патрульні катери типу "Island".

Ракетний катер ВМС України Прилуки провів 5-денний навчально-бойовий вихід у Чорне море 09

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передані США для ВМФ патрульні катери типу "Айленд" вийшли в море для виконання поставлених завдань

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180753
 
   
 Топ коментарі
 
Вот это и есть пример москитного флота, а не патрульные катера для полицаев с пулеметиком.
Жаль только, что корабль этот 1980 (!) года постройки.
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От якби його ще озброїти нептунами - це був би справжній ракетний катер. А допоки що - майже беззахисний артилерійський катер.
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Вот это и есть пример москитного флота, а не патрульные катера для полицаев с пулеметиком.
Жаль только, что корабль этот 1980 (!) года постройки.
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Ну ракет-то у него давно нет, так что тоже патрульный.
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Ну пацаны пошли на 5 суток оторваться от берега , побухать.
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От якби його ще озброїти нептунами - це був би справжній ракетний катер. А допоки що - майже беззахисний артилерійський катер.
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Ракетные катера - само то, шо Украине доктор прописал. А их ракетное вооружение уже есть посмотреть в свободном доступе, или пока еще нет?
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Сейчас. Секретные данные на форуме выкладывать.
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К сожалению у нас нет технологий и мощностей для постройки ракетных катеров.
Как это не парадоксально - у нас есть технологии и мощности для постройки, например, ракетного крейсера, но на крейсер у нас не хватает несколько миллиардов баксов.
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...дилетанты-с...Правда для речной "Гюрзы " от корпорации " РОШЕН"- это "девятибальный"...
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