 У Києві "герой паркування" виявив два отвори в бічному склі, схожі на кульові. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє "Киев Оперативный", інформує Цензор.НЕТ.

"З вулиці Юрія Іллєнка, 39, на лінію 102 надійшов виклик. Дзвонив водій автомобіля Mercedes (AP9000BC). Він повідомив, що припаркував свій автомобіль, пішов у справах, а коли повернувся - побачив на бічному водійському склі отвори, схожі на кульові", - йдеться в повідомленні.











Зазначається, що на цей момент правоохоронці встановлюють походження цих отворів. Сам же власник від коментарів відмовився.

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