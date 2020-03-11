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 Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:Київ (7400) паркування (82) стрілянина (1140)

 У Києві "герой паркування" виявив два отвори в бічному склі, схожі на кульові. ФОТОрепортаж

У Києві обстріляли Mercedes, який був припаркований на тротуарі.

Про це повідомляє "Киев Оперативный",  інформує Цензор.НЕТ.

"З вулиці Юрія Іллєнка, 39, на лінію 102 надійшов виклик. Дзвонив водій автомобіля Mercedes (AP9000BC). Він повідомив, що припаркував свій автомобіль, пішов у справах, а коли повернувся - побачив на бічному водійському склі отвори, схожі на кульові", - йдеться в повідомленні.

У Києві герой паркування виявив два отвори в бічному склі, схожі на кульові 01
У Києві герой паркування виявив два отвори в бічному склі, схожі на кульові 02
У Києві герой паркування виявив два отвори в бічному склі, схожі на кульові 03
У Києві герой паркування виявив два отвори в бічному склі, схожі на кульові 04
У Києві герой паркування виявив два отвори в бічному склі, схожі на кульові 05

Зазначається, що на цей момент правоохоронці встановлюють походження цих отворів. Сам же власник від коментарів відмовився.

Також дивіться: "Герою паркування" в Києві спалили автомобіль. ФОТО

У Києві герой паркування виявив два отвори в бічному склі, схожі на кульові 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180748
 
   
 Топ коментарі
 
надеюсь быдло уловило взаимосвязь ? =)
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уродов надо воспитывать )))
пускай спасибо скажет что не в пустой голове пули оказались )))
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В стекло задней двери нужно было дырки делать....оно дороже... а лучше во всех...
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уродов надо воспитывать )))
пускай спасибо скажет что не в пустой голове пули оказались )))
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быдло из Запорожья .
Область упоротых любителей ПР )
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КАЗЕЛ,с крутыми номерами !В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ В ДУПУ !!!!
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это мощная воздушка с пулькой с стальным наконечником!
(с пластиковым стандартным глушителем её не слышно в городском шуме)

Травмат даже трещины не оставит, разве, что если в резиновый шарик не вставить нарик от подшипника...
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вполне возможно ....так же как и то , с какого расстояния шмальнули с травмата...
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травмат не пробивает автомобильное стекло обычной резиной, тем более если оно закрыто, а не открыто и в него не стреляют в край без опоры об раму двери... (я сам стрелял) турецкими усиленными
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да я тебе верю - ты знаешьиумный...- но поверь, мы тоже кое что знаем и умеем У Києві "герой паркування" виявив два отвори в бічному склі, схожі на кульові - Цензор.НЕТ 9673
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Знаешь? Ну тогда ответь:- сколько раз можно выстрелить из боевого 9мм пистолета травматическими патронами как боевыми?
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В стекло задней двери нужно было дырки делать....оно дороже... а лучше во всех...
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Поспешили, надо было дождаться когда водитель сядет в машину…
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У бидла порушені наслідково-причинні звязки, до поки йому бошку не одіб"ють, воно не зрозуміє натяків
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героїзм має винагороджуватись
це моє глибоке переконання
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судя по всему - машину перепарковал. Или выстрелили не из-за парковки.
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Иза парковки, конечно, как видно с ленты большинство комментаторов не знает что на фото машина запаркована без нарушения ПДР.
Хотя выглядит и по пдр*овски. Что еще забавно эта серия в базе от 13-15 тыс, тоесть авто на ранке как новый малолитраж, но номера и понты как у олигарха - видимо жлобок.
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Це в твоєму Бубруйську можна на тротуарі паркуватись, а в Україні заборонено взагалі то
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Я в отличие от тебя сдавал теорию сам и сдал 20/20.
Читай ПДР 15.10. Иначе как нибудь тоже полезешь кому то доказывать что то, а потом за это еще и сядешь.
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Теорію на практиці треба вміти ще застосовувати, як він туда взагалі заїхав, якщо там нема дороги поряд??
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А можешь указать пункт ПДР, в котором разрешается езда по тратуарам, естественно кроме транспортных средств, обслуживающих торговые предприятия и спецтранспорта, не ???
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Там, что КРАЙ тротуара, или сам тротуар( фото № 2)?
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Якщо ти автомобіліст, то тобі треба терміново перездавати залік з ПДР. Зупинка на тротуарі дозволена, якщо залишаеться не меньше двох метрів вільного тротуару.
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Сам прочитай до кінця п. 11.13, а також весь п. 26 ПДР.
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Бачу, що тобі ще рано читати папіруси... Почни з малюнків печерної людини.
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Парковаться можно на краю тротуара со стороны дороги. Ну и плюс 2 метра, конечно.
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Там дороги поряд навіть нема, чмо тупо пішоходною доріжкою заїхало і залишило авто.
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Немае у ПДР "со стороны дороги", є "на узбіччі тротуару, якщо для проходу пішоходів залишаеться не меньше двох метрів". п 15.10 "В" ПДР України.
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У ПДР є заборона руху транспортного засобу по тротуарам та пішохідним доріжкам.
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Ти буквар скурив, чи читав? Ось тобі дослівно. Запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они используются для выполнения работ или обслуживания торговых и иных предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров или дорожек, при отсутствии других подъездов и при условии выполнения требований пунктов 26.1, 26.2 и 26.3 настоящих Правил.
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Запорожцы, кто мерина на тротуаре забыл? У Києві "герой паркування" виявив два отвори в бічному склі, схожі на кульові - Цензор.НЕТ 3038
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А адмінпротокол про порушення правил паркування на нього склали?
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там нет 2х метров для свободного прохода пешеходов?
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учите правила, они рулят
15.10. Стоянка запрещается:
б)на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);
в)на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается по меньшей мере 2 м;
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вообще-то нет, на краю тротуара там забор стоит
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не будет больше быковать как у себя дома...
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Ну, в правилах дорожнього руху написано:
автомобільна дорога, вулиця (дорога) - частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій);

Тобто тротуар теж - дорога. Однак там же написано:
на тротуарах можна паркувати легкові автомобілі, але для пішоходів повинен залишитися прохід не вужче 2 метрів. Або - таким чином, як зазначено на табличках 7.6.2. - 7.6.5.

Ото така фігня малята.
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Тротуар - не дорога. Дорога ограничена ВНЕШНИМ краем тротуара. Т.е. дорога заканчивается там, где начинается тротуар.
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каюсь, каюсь, попутал с проезжей частью. Но там же написано и такое:
11.13.Запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам

Не вижку никакого противоречия в ПДД

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Носите с собой сырое яйцо, и в воздухозаборник.
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яйцо - орагика , быстро отмоют , а вот химии чуть- чуть и вауля , 3-4 захода на мойку обеспеченны
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Ага, гнильна вонь на полгода. Лучше в шприце, Чтобы в сумке не потёк.
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И вопросов не будет, лублу я яйки сырые!
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Обычный силикатный клей делает автостекло неремонтопригодным.
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ЭТО НАЧАЛО народного Майдана 2020!!!!
Все начинается с пустяка...
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Номера Запорожья, стоит на тротуаре. Алло, жители Запорожья, у вас все такие, Запоребриковые?Впрочем в Киеве моральных уродов так же хватает.
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все, как обычно.
Типа, крутые перцы, чуть что, бегут жаловаться дяденьке милиционеру.
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Я в детстве такие отверстия в стекле умел из рогатки делать )
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Гвоздь сотка неплохо бы смотрелся по центру капота или крыши!
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Я почему то уверен что новый майдан начнется не потому что ЗЕ принял закон о земле для иностранцев или отвел войска с передовой.
Начнется все с какой-то мелочи которая просто окажется последней каплей терпения народа! И боюсь будут "врагов народа" не в мусорные баки кидать, а вешать!!
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та так і треба, бо борзота зашкалює у деяких водіїв!!!!
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Янукович победил на выборах и потом обманул ожидания своей части электората. Порошенко победил и потом обманул ожидания другой части электората.
Зеленский победил и обманул ожидания как прозападного так и пророссийского электората!
В итоге?
100% населения независимо от политических и культурных предпочтений оказались обмануты властью. Обычно после такого наступает кровавая бойня в которой народ громит и режет ВСЕХ кто богат независимо от того хороший это человек или казнокрад.
Увы, Ахметовы и Коломойские успеют скрыться. Пострадают рядовые бизнесмены и менеджеры во всех городах.
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Порошенко за 5 лет был оболган росийской пропагандой.
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Нехрен ставить на тротуаре. Гребаный "хозяин жизни". Жаль в морду не дали. Але. полиция. где штраф за парковку в неположенном месте этому г-нДону?
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Скажите это владельцу этого корыта, задолбал уже.
У Києві "герой паркування" виявив два отвори в бічному склі, схожі на кульові - Цензор.НЕТ 3523
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Дуже схоже на роботу звичайної шашелі У Києві "герой паркування" виявив два отвори в бічному склі, схожі на кульові - Цензор.НЕТ 7896
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найти ,кто стрелял , и премировать в эквиваленте стоимости всех стекол У Києві "герой паркування" виявив два отвори в бічному склі, схожі на кульові - Цензор.НЕТ 5359
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Только так. Это ЕДИНСТВЕННЫЙ способ привести в чувство зажравшихся уродов.
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Водителю Мерина: радуйся черт, шо тебе не разбили стекла за такую "парковку".
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Ну, казлось бы: поставь ты, ****, своё корыто с учётом удобства пешехода, не зли людей, ...лять и проблем же не будет !!!
Нет же, ****, типа: я ...й на вас ложил !!!
Ну, нет так нет... теперь выгребай, казлина.
............................
И да, чуть не забыл: стрелку - уважуха !!!
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Это в Киеве только, или по всей стране началось?
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Быстро отвердевающий монтажный клей (Кнауф/ в балончиках), во все доступные щели + арки колес, а вот если добраться до салона, тогда вааще красата - получается такой прикольный куб желтоватого оттенка
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Ну наконец то,началось! Заждался Киев уже!
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