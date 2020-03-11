 У Києві "герой паркування" виявив два отвори в бічному склі, схожі на кульові. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє "Киев Оперативный", інформує Цензор.НЕТ.
"З вулиці Юрія Іллєнка, 39, на лінію 102 надійшов виклик. Дзвонив водій автомобіля Mercedes (AP9000BC). Він повідомив, що припаркував свій автомобіль, пішов у справах, а коли повернувся - побачив на бічному водійському склі отвори, схожі на кульові", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на цей момент правоохоронці встановлюють походження цих отворів. Сам же власник від коментарів відмовився.
пускай спасибо скажет что не в пустой голове пули оказались )))
Область упоротых любителей ПР )
(с пластиковым стандартным глушителем её не слышно в городском шуме)
Травмат даже трещины не оставит, разве, что если в резиновый шарик не вставить нарик от подшипника...
це моє глибоке переконання
Хотя выглядит и по пдр*овски. Что еще забавно эта серия в базе от 13-15 тыс, тоесть авто на ранке как новый малолитраж, но номера и понты как у олигарха - видимо жлобок.
Читай ПДР 15.10. Иначе как нибудь тоже полезешь кому то доказывать что то, а потом за это еще и сядешь.
Читай папирус...
11.13. Запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам
15.10. Стоянка запрещается:
б)на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);
в)на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается по меньшей мере 2 м;
11.13. Запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам
автомобільна дорога, вулиця (дорога) - частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій);
Тобто тротуар теж - дорога. Однак там же написано:
на тротуарах можна паркувати легкові автомобілі, але для пішоходів повинен залишитися прохід не вужче 2 метрів. Або - таким чином, як зазначено на табличках 7.6.2. - 7.6.5.
Ото така фігня малята.
11.13.Запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам
Не вижку никакого противоречия в ПДД
Все начинается с пустяка...
Типа, крутые перцы, чуть что, бегут жаловаться дяденьке милиционеру.
Начнется все с какой-то мелочи которая просто окажется последней каплей терпения народа! И боюсь будут "врагов народа" не в мусорные баки кидать, а вешать!!
Зеленский победил и обманул ожидания как прозападного так и пророссийского электората!
В итоге?
100% населения независимо от политических и культурных предпочтений оказались обмануты властью. Обычно после такого наступает кровавая бойня в которой народ громит и режет ВСЕХ кто богат независимо от того хороший это человек или казнокрад.
Увы, Ахметовы и Коломойские успеют скрыться. Пострадают рядовые бизнесмены и менеджеры во всех городах.
Нет же, ****, типа: я ...й на вас ложил !!!
Ну, нет так нет... теперь выгребай, казлина.
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И да, чуть не забыл: стрелку - уважуха !!!