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Все про:Польща (2125) суд (5988) українці (1749)

 "Голота", "бандерівці", "сволота", - у Варшаві судять пенсіонера, який ображає українців у Facebook. ФОТО

67-річний Анджей Л. обзивав громадян України в публічних дописах у Facebook і відмовився вибачитися, заявивши, що "справу замовили з Києва". Тепер йому загрожує рік за ґратами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на польську Gazeta Wyborcza.

Анджею Л. - 67 років. Весь вільний час пенсіонер присвячує наповненню та адмініструванню сайту, присвяченого Волинській трагедії. Себе називає "волинянином від плоті і крові".

Кілька місяців тому Анджея Л. викликали в прокуратуру через допис, який чоловік публікував у Facebook протягом останніх 5 років. Він обзивав українців "сволотою", "бандерівцями" та "голотою", ображав колишнього президента України Петра Порошенка. Прокурор запропонував йому принести публічні вибачення - мовляв, таким чином закінчується 75% подібних справ. Але чоловік відмовився це зробити.

Голота, бандерівці, сволота, - у Варшаві судять пенсіонера, який ображає українців у Facebook 01

"Мій профіль на Facebook - це неначе мій паб. Я там зустрічаюся з людьми зі схожими інтересами, ми обмінюємося думками ... Мені і на думку не спало, що хтось буде за мною шпигувати", - заявив підозрюваний судді.

Голота, бандерівці, сволота, - у Варшаві судять пенсіонера, який ображає українців у Facebook 02

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Він додав, що "більшість українців не заслуговують, щоб їх називали бандерівцями". Але зазначив, що "поки ми не владнаємо питання волинської різанини, за неї буде відповідати український народ".

Прокурор звинуватив Анджея Л. в образі за національною ознакою і зажадав для нього рік ув'язнення з відстрочкою виконання покарання на 3 роки.

Пенсіонер у відповідь заявив, що це наступ на його свободу слова і що справа була порушена "за наказом Києва".

Суд повинен винести вирок у середині березня.

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Голота, бандерівці, сволота, - у Варшаві судять пенсіонера, який ображає українців у Facebook 03
Голота, бандерівці, сволота, - у Варшаві судять пенсіонера, який ображає українців у Facebook 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3180674
 
   
 Топ коментарі
 
Я "бандерівець"! І пишаюся цим!
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Димитрий CrimeaBandera

Если вас называют "бандеровец" - значит вы всё правильно делаете."Голытьба", "бандеровцы", "сволочи", - в Варшаве судят пенсионера, оскорблявшего украинцев в Facebook - Цензор.НЕТ 3679
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Даже в Польше!!! За это судят, а у нас не то что не судят, а ещё и 73% малоросов за него голосуют. Вот вам сравнение Европы и Украины "Голытьба", "бандеровцы", "сволочи", - в Варшаве судят пенсионера, оскорблявшего украинцев в Facebook - Цензор.НЕТ 7026
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были недавно в Польше. Заметно что украинцев как раз поддерживают - очень все тепло относились. Правда, пару раз с женой выгребли от местных (словесно и грубо), когда они слышали, что мы говорили между собой по-русски.
Вот это было реально приятно))
Разговаривали с местными прижившимися украинцами - и те кто живет 1 год и те что 10 лет - говорят однаково - поляки очень поддерживают, никто плохого слова по нацпризнаку в сторону украинцев не слышал.
Могу подтвердить, что такие случаи как с этим дедом- и сключеине из общего правила.
Кстати, рекомендую Краков. Офигенный город. У них Краков - как у нас Львов, самое большое кол-во теристов в Кракове - из Варшавы))
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Ти прикидаєшся?)) Д-т, д-т. Пєтікі, д-т
Ненависть у суспільстві між ким і ким? У мене повно знайомих, що голосували за зе. Можемо попідколювати одне одного. Друзі також за зе були, зараз розчарувались. Ненависть є у мене лише до опоблоковців і шмарієвців. От до них реальна ненависть. А до виборців зе- лише жаль за їх вибір. Останні економічні показники це доводять. Відведення військ це доводить. Наше становище на міжнародній арені це доводить. Проте вибори вже пройшли, переможець оголошений (а це другі ЧЕСНІ президентські вибори в Україні) і нам доводиться жити з вибором більшості. Які результати будуть через 4 роки? Я здогадуюсь... Проте казати і писати вже немає сенсу. Взяти лише ОДВЗ на 100млрд грн, по яким вже за 2,5 роки потрібно повернути 150млрд. При вкиданні такої купи гривні на міжбанк (і відповідно купівлі долара і євро для виводу за кордон) призведе до катастрофи...
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Даже в Польше!!! За это судят, а у нас не то что не судят, а ещё и 73% малоросов за него голосуют. Вот вам сравнение Европы и Украины "Голытьба", "бандеровцы", "сволочи", - в Варшаве судят пенсионера, оскорблявшего украинцев в Facebook - Цензор.НЕТ 7026
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Вот и я так считаю, что вас соевых идиотов надо судитить и конкретно тебя дегенерата не мешало бы голика на три определить в колонию строго режима за розжигание вражды и обзывание граждан Украины "малоросами".
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Больные неподсудны у нас.
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А, что же ты урод не просишь, что бы судили всех тех, кто убивает украинцев на Донбассе? Всех тех, кто поддерживает аннексию Крыма, оккупацию ****** Украину?
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Це не труп, бо він витрачає вкрадені у народа гроші на дестабілізацію України оплачуючи діяльність тутешніх іуд... Трупи нічого подібного не роблять...
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... насмотрелся Киселёва - выдающуюся мразь из **********...
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Что Киселёв талантливая мразь не только я один знаю. Кремль это не вся Россия, это маленький фурункул на теле обобранной ****** страны...
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Если вас называют "бандеровец" - значит вы всё правильно делаете.
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Димитрий CrimeaBandera

Если вас называют "бандеровец" - значит вы всё правильно делаете."Голытьба", "бандеровцы", "сволочи", - в Варшаве судят пенсионера, оскорблявшего украинцев в Facebook - Цензор.НЕТ 3679
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Недобитий колонізатор, осадник, пацифікатор.
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Диагноз...волынь головного мозга...его лечить надо...
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Ось такі польсі Анжеї орієнтовані на Москву. Як і наші деякі "патріоти", які мусують тему польських злочинів щодо українців. Тут важливо визнати факт і відповідальність деяких структур і осіб, але НАДВАЖЛИВО!!! розібратися у мотивації. Якщо це було реауюеюкцією на злочини сурюпроти них, то це одне, хоча й не алібі. Атюле якщо це свідомі дії щодо зіштовзування двох братніх слов'янських народів лобами в інтересах кацапських угро-фвніа, то це зовсім інша річ.
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не надо сюда Москву приплетать. Тут и без Москвы хватает враждебных настроений к украинцам.
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Судя по фото - тупорылое создание.
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А ниче что Цензор опубликовал фото обвиняемого? Заметте, с 2014 года Цензо не публиковал почти ниодного фото росийского боевика или сепара убивавшего наших людей
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"parch", "czekoladowy parchaczenko" (tak Andrzej Ł. pisał o byłym prezydencie Ukrainy).

Це недобите бидло називало Порошенка "парх", "шоколадний пархаченко". В україножерської погані однакова лексика.
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это называется - понаехали.....у нас как и везде есть такие индивидумы, но главное что в польском обществе присуцтвуют моральные принципы закрепленные законодательно которые нарушать нельзя.....
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А этот тупой пшек не хочет вспомнить, что Украина до 17 века была колонией польско-литовского государства, что владения Вишневецких доходили аж до Лубен. И, может быть, М.Кривонос был тоже не прав, выгоняя пшеков из Лубен и гнал их аж до польши?
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Да редкая голытьба.Мой то родной Отец воевал при Жукове с 44-года в Кантемировской дивизии.Причем неоднократно видел самого Жукова,и имеел личную наградную грамоту от самого Жукова за испытатия оружия.Закончил службу старшиной в 51году- и мастером оружейником.
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Тебе придурок ответить можно только одно,когда зашёл Жуков козарма была ************ под первое число,мой Батя докладывал ему как дежурный по части.И тут Сам Жуков одним движением переворачивает тумбочку, а там пылюки - ёп твою мать.
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глупый человек. раздувание ненависти, тем более в самом себе - путь в никуда.
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в Варшаве судят пенсионера, оскорблявшего украинцев /И сейчас власть Польши за союз с Украиной. Ранее : Польша отвергла предложение РФ осудить УПА./ Viribus unitis-сила в единстве.
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треба цього поляка в тюрму в Луцьку (або у Львові) посадити...
хай посидить на "історичній батьківщині"...
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"Прокурор обвинил Анджея Л. в оскорблении по национальному признаку и потребовал для него года заключения с отсрочкой исполнения наказания на год.
Пенсионер в ответ заявил, что это наступление на его свободу слова и что дело было возбуждено "по приказу Киева"."

Добавьте старперу наказание за неуважение к суду.
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судья на фото сидит и думает - "о руска курва, пся крев, как бы тебе пожизненое дать.... надо подумать" )))
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Пітар ти, а не волинянин. Як би ти сказав свою муйню в моему рідному Ковелі, відгріб би бидлота по повній. Такі як ти презервативи не гасять конфлікт між обома країнами, а навпаки розпалюють. Зараз уже ніхто не скаже, хто перший розпочав різню на моїй Волині і навряд чи хтось дізнається. З обох сторін постраждали люди. Такому як ця курва кремлівському підх...ловнику, такі слова, які уже раніше були сказані на найвищому рівні двох держав: "Прощаємо-просимо вибачення", ніколи не зрозуміти.
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