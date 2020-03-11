 "Голота", "бандерівці", "сволота", - у Варшаві судять пенсіонера, який ображає українців у Facebook. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на польську Gazeta Wyborcza.
Анджею Л. - 67 років. Весь вільний час пенсіонер присвячує наповненню та адмініструванню сайту, присвяченого Волинській трагедії. Себе називає "волинянином від плоті і крові".
Кілька місяців тому Анджея Л. викликали в прокуратуру через допис, який чоловік публікував у Facebook протягом останніх 5 років. Він обзивав українців "сволотою", "бандерівцями" та "голотою", ображав колишнього президента України Петра Порошенка. Прокурор запропонував йому принести публічні вибачення - мовляв, таким чином закінчується 75% подібних справ. Але чоловік відмовився це зробити.
"Мій профіль на Facebook - це неначе мій паб. Я там зустрічаюся з людьми зі схожими інтересами, ми обмінюємося думками ... Мені і на думку не спало, що хтось буде за мною шпигувати", - заявив підозрюваний судді.
Він додав, що "більшість українців не заслуговують, щоб їх називали бандерівцями". Але зазначив, що "поки ми не владнаємо питання волинської різанини, за неї буде відповідати український народ".
Прокурор звинуватив Анджея Л. в образі за національною ознакою і зажадав для нього рік ув'язнення з відстрочкою виконання покарання на 3 роки.
Пенсіонер у відповідь заявив, що це наступ на його свободу слова і що справа була порушена "за наказом Києва".
Суд повинен винести вирок у середині березня.
Вот это было реально приятно))
Разговаривали с местными прижившимися украинцами - и те кто живет 1 год и те что 10 лет - говорят однаково - поляки очень поддерживают, никто плохого слова по нацпризнаку в сторону украинцев не слышал.
Могу подтвердить, что такие случаи как с этим дедом- и сключеине из общего правила.
Кстати, рекомендую Краков. Офигенный город. У них Краков - как у нас Львов, самое большое кол-во теристов в Кракове - из Варшавы))
Ненависть у суспільстві між ким і ким? У мене повно знайомих, що голосували за зе. Можемо попідколювати одне одного. Друзі також за зе були, зараз розчарувались. Ненависть є у мене лише до опоблоковців і шмарієвців. От до них реальна ненависть. А до виборців зе- лише жаль за їх вибір. Останні економічні показники це доводять. Відведення військ це доводить. Наше становище на міжнародній арені це доводить. Проте вибори вже пройшли, переможець оголошений (а це другі ЧЕСНІ президентські вибори в Україні) і нам доводиться жити з вибором більшості. Які результати будуть через 4 роки? Я здогадуюсь... Проте казати і писати вже немає сенсу. Взяти лише ОДВЗ на 100млрд грн, по яким вже за 2,5 роки потрібно повернути 150млрд. При вкиданні такої купи гривні на міжбанк (і відповідно купівлі долара і євро для виводу за кордон) призведе до катастрофи...
Если вас называют "бандеровец" - значит вы всё правильно делаете.
Це недобите бидло називало Порошенка "парх", "шоколадний пархаченко". В україножерської погані однакова лексика.
хай посидить на "історичній батьківщині"...
Пенсионер в ответ заявил, что это наступление на его свободу слова и что дело было возбуждено "по приказу Киева"."
Добавьте старперу наказание за неуважение к суду.